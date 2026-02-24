Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Канон Андрея Критского раскрывает привычный грех — многие делают это каждый день

Религия » Религии России » Православие

Отец Андрей (Сапунов) рассказывает о каноне Андрея Критского: что такое канон, почему он называется Великим и зачем читается в дни Великого поста. Речь идёт о покаянии, духовной борьбе человека и о том, как этот древний текст помогает увидеть собственные ошибки и изменить жизнь.

Что такое канон Андрея Критского и почему он читается в пост

— Многие из тех, кто ходит в храм, знают, что в начале Великого поста, в первую его неделю, читается канон Андрея Критского. По православным телеканалам можно услышать, как Святейший Патриарх читает этот канон за вечерним богослужением — внятно и проникновенно.

Но не каждый задумывается, что это за канон, почему он называется Великим и кто такой Андрей Критский.

Этот канон читается в течение первой недели поста и частично — в последнюю неделю. Возник он в VII веке. В нём выражено множество мыслей, переживаний, надежд и чаяний человеческой жизни. Текст пронизан догматическими и аскетическими размышлениями.

Святой Андрей Критский написал его в конце своей жизни, выразив в нём боль, ошибки, правильные и неправильные решения, надежду на Господа. Подобно царю Давиду, который в псалмах открывал Богу и горечь, и радость, Андрей Критский через канон раскрыл свой духовный путь.

Поэтому канон и называется Великим — он отражает всю глубину человеческого естества, нашу внутреннюю борьбу, надежды и стремления.

Зачем человеку слышать этот текст

Канон направлен на то, чтобы человек, услышав его, поднялся выше своей обыденной жизни. Через простые и понятные образы он помогает увидеть, куда идти и с чем жить.

Мы часто не замечаем простых грехов, которые сопровождают нас ежедневно. Например, осуждение. Мы осуждаем взглядом, словами, мыслями: как одет человек, как поступил, как говорит. Осуждаем водителей на дороге, знакомых, незнакомых людей. Эти чувства рождаются в нас постоянно, делают нас раздражёнными, нервными. И постепенно мы перестаём замечать, что ошибаемся.

Грех — это не только страх наказания. Это ошибка, которая происходит внутри нас. Есть грехи, которые прощаются при покаянии, если человек меняется. Но есть и такие, о которых в Евангелии сказано, что они не простятся, — хула на Духа Святого, сознательное отвержение Бога.

Мы верим, что Господь понимает и прощает нас, если мы каемся. Но пользоваться этим нельзя. Нельзя превращать покаяние в привычку: нагрубил — извинился — и снова повторил то же самое.

Сравнивать себя не с худшими, а со святыми

Канон Андрея Критского призывает задуматься о том, чем мы живём и к чему идём. Когда начинаешь его читать, видишь в нём себя — и это бывает болезненно. Но это полезно: человек начинает понимать себе цену.

В православной традиции нет установки искать кого-то хуже себя. Неправильно утешаться мыслью: "Я не самый плохой".

Вместо этого есть другой ориентир — святой, имя которого мы носим. Возникает вопрос — смогу ли я сделать хотя бы сотую часть того, что сделал этот человек? Похож ли я на него? Похож ли я на своих родителей в добрых поступках?

Мы часто сравниваем себя с теми, кто живёт хуже нас, и игнорируем тех, кто живёт лучше. Нам неудобно смотреть на высокий пример. Но именно к нему и призывает канон.

Три текста для духовного пробуждения

Есть три произведения, к которым особенно стоит обратиться:

  1. канон Андрея Критского,
  2. покаянный канон Господу нашему Иисусу Христу
  3. и Псалтирь Давидова.

Если вдумчиво читать их, можно увидеть, насколько мы невнимательны к происходящему вокруг и внутри нас. Мы сами виноваты в своей духовной слепоте. Если не захотим увидеть свои ошибки добровольно, жизнь всё равно заставит нас это сделать.

Призыв к участию и внутреннему изменению

В дни чтения канона стоит прийти в храм — хотя бы один раз. Просто постоять, помолиться и сказать: "Господи, я многого не понимаю, но хочу попробовать изменить свою жизнь". Начало — всегда трудное. Но если оно положено, дальше постепенно начнётся движение.

Хочется пожелать, чтобы канон Андрея Критского стал для нас руководством к жизни, помог выделить важнейшие вещи, без которых невозможно идти вперёд. Пусть Господь даст нам вразумление и терпение, чтобы правильно прожить эту жизнь. Всех благ вам. Оставайтесь с Богом.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
