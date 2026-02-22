Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обычное прости в переписке — это грех Адама: за дежурную картинку Бог ответит это суровой мерой

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) размышляет о смысле Прощёного воскресенья, его связи с изгнанием Адама и началом Великого поста. Он говорит о силе прощения, ответственности человека за свои поступки и духовной подготовке к посту.

Прощёное воскресенье и память об Адаме

— Прощёное воскресенье — время, когда мы просим прощения друг у друга, когда обращаемся словами: "Прости". Это особенный день в Церкви, установленный перед началом Великого поста. В нём соединяются три события:

  1. собственно Прощёное воскресенье,
  2. память изгнания Адама
  3. и начало поста.

На первый взгляд они различны, но на самом деле глубоко связаны между собой.

Вспоминая грехопадение, мы видим, что Адам не только нарушил заповедь — он не попросил прощения. Когда Господь призвал его к ответу, Адам стал оправдываться и даже обвинил Бога: "Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел". Он переложил ответственность.

Если бы в тот момент он искренне покаялся, Господь простил бы его.

О силе и трудности прощения

Просить прощения способен только сильный человек — сильный духом, нравственно зрелый. Но нередко мы относимся к прощению формально: попросил — и все обязаны простить. Это заблуждение. Никто нам ничего не обязан.

Апостол Пётр спросил Христа: "Сколько раз прощать брата? Даже если семь раз в день?" И Господь отвечает: "Если хочешь — прощай. Не хочешь — не прощай. Это твой выбор".

Многие думают, что им обязаны прощать по первому требованию. Но это работает в обе стороны: и вас могут не простить сразу, и вы не обязаны мгновенно прощать. Иногда нужно объяснить, за что и почему. Однако нельзя впадать в крайность и заявлять, что не простишь никогда.

Евангельская мера

Христос говорит ясно: "Прощайте, и простится вам. Какою мерою мерите, такою и вам отмерят". Если мы ждём прощения от Бога, то должны быть готовы сами прощать.

Мы ежедневно рассуждаем о других — что правильно, что нет. Но процесс просьбы о прощении для многих чрезвычайно сложен. Гордыня мешает признать свою неправоту. Человек стоит на своём, не желая уступить.

Но придёт момент, когда и Господь может сказать: "Я тоже буду стоять на своём. Если ты не хотел прощать, почему ждёшь милости к себе?"

Прощёное воскресенье как духовная проверка

Именно поэтому Церковь устанавливает особый день перед Великим постом — чтобы мы попробовали свои силы. Чтобы пришли в храм и попросили прощения у тех, кого знаем.

Даже в церкви люди могут обижаться друг на друга: кто-то не так сказал, не туда поставил свечу, кого-то не поняли. Кто-то после первого недоразумения решает больше не приходить.

Но этот день дан для примирения. Возможно, кто-то сам подойдёт и скажет: "Я был неправ". И нам нужно быть готовыми сделать то же самое.

Церковь как общее дело

Никто никому ничем не обязан — ни в семье, ни на работе, ни в храме. Церковь — это единый организм, который должен поддерживать сам себя. Здесь нельзя только получать — нужно и вкладывать.

Приходя в храм, стоит спросить себя: "Что я могу привнести? Не разрушу ли я своим поведением то, что создаётся общими усилиями?"

Прощение — не слабость, а путь к духовной зрелости. Это возможность проверить себя.

Подготовка к Великому посту

Впереди Великий пост, и к нему нужно подготовиться достойно. Хорошо начать эту подготовку с примирения — с людьми и с самим собой.

Важно найти в себе силы не тешить гордыню, не доказывать свою правоту, а задать вопрос: "Кто я такой, чтобы не прощать? Есть ли у меня на это право?"

Мы вспоминаем Адама, который неправильно ответил Богу и тем самым усугубил своё положение. Но и мы причастны к первородному греху. И всё же нам дано сегодня и сейчас поступать иначе.

Примирение с собой и с ближними

Постараемся подготовиться к этому дню достойно. Попросим прощения друг у друга. Примиримся прежде всего со своими мыслями, поступками, делами.

И тогда сможем войти в Великий пост достойно и так же достойно его пройти.

Помощи Божией всем нам, терпения и разумности в наших делах и поступках. Оставайтесь с Богом.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
