Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Ловушка для гордых: один-единственный грех, полностью обнуляющий все добрые дела

Религия » Религии России » Православие

Отец Андрей (Сапунов) размышляет о Неделе о Страшном суде, которая начинается в этом году 16 февраля, смысле евангельской притчи о милосердии, ответственности человека за свою жизнь и о том, как подготовиться к Великому посту, начиная с внутреннего изменения и личного духовного труда.

Неделя о Страшном суде как время размышления

— Неделя о Страшном суде говорит нам об очень важных вещах и предвещает приближение Великого поста. Это время, данное нам для размышления и подготовки, для осознания того, что в нашей жизни действительно имеет значение.

Евангельская притча о суде и милосердии

В Евангелии, которое читается в этот день, Господь рассказывает простую, но очень глубокую историю. Он говорит, что Царствие Небесное и Страшный суд будут подобны разделению: одних Он поставит по правую сторону, других — по левую.

Тем, кто окажется по правую сторону, Он скажет: "Вы накормили Меня, когда Я был голоден, напоили, когда Я жаждал, одели, когда Я был наг, приняли Меня, посетили в темнице и в больнице". И они с удивлением спросят: "Господи, когда мы видели Тебя?" И ответ будет прост: "То, что вы сделали одному из меньших Моих, вы сделали Мне".

То же самое будет сказано и тем, кто окажется по левую сторону, только уже с упрёком: "Когда Я нуждался, вы не помогли". И они также скажут: "Господи, если бы мы знали, если бы Ты пришёл лично…" Но ответ будет тем же самым.

Узнаём ли мы в этом себя

Смысл этого евангельского послания предельно ясен. В этих двух группах людей мы легко узнаём самих себя. Мы тоже часто говорим: "А где тот, кому я должен помочь? Почему именно я? Мне ведь никто не помогает".

Но если мы называем себя православными христианами и выбираем этот путь, то одним из главных принципов нашей жизни должно быть понимание: мы трудимся не только ради себя, но и ради других людей, тех, кто рядом с нами.

Крайности и поиск золотой середины

Очень часто мы впадаем в крайности. Либо стараемся угодить человеку во всём, подстраивая под него даже Церковь, либо, наоборот, всё запрещаем, не оставляя места для живого человеческого движения. А ведь истина — в золотой середине, в мере, которая помогает различать, где добро, а где зло.

Этому нельзя научиться по книге или инструкции. Это образ жизни, путь, который раскрывается нам через Церковь и через слова Самого Христа.

Нагорная проповедь и нищета духа

В Нагорной проповеди Господь говорит о блаженствах: о нищих духом, плачущих, алчущих правды, миротворцах. Он объясняет, что те, кто старается жить по добру и правде, унаследуют Царствие Небесное.

Но началом всего является первая заповедь — блаженны нищие духом. Это человек, который не ищет своей выгоды, не держится за своё, готов отказаться от многого ради высшей цели. Без этого невозможно ни миротворчество, ни борьба за правду, ни терпение до конца.

Гордыня как главная преграда

Пока в нас живут гордыня, гнев, осуждение и ненависть, мы ходим по кругу и не можем ничего создать. Ответы на самые важные вопросы одновременно и глубоко внутри нас, и на поверхности.

Хочешь изменить жизнь — начни делать. Не с понедельника и не с Нового года, а сейчас. Лень, помноженная на гордыню, всегда приводит к печальным последствиям, за которые мы расплачиваемся сами — своим здоровьем и своей жизнью.

Мир, который искушает сам себя

Наши грехи — не от Бога и даже не от дьявола. Мир сегодня прекрасно искушает сам себя. Достаточно открыть телефон и посмотреть, что мы там видим: поощрение эгоизма, тщеславия, зависти, поклонение внешнему успеху и деньгам.

Что такое Страшный суд на самом деле

Мы все однажды умрём — вот он, Страшный суд. Мы предстанем перед Богом, и Он спросит: Что ты принёс? Для чего ты жил?" Человек создан как венец творения, чтобы своими делами прославлять Творца.

Попробуйте посмотреть хотя бы на один свой день— что мы сделали, чтобы прославить Бога? Чаще всего — ничего, более того, осудили, рассердились, погордились. Это и есть наша реальность.

Страшно не то, что Бог нас накажет. Страшно то, что там уже нельзя будет ничего изменить. Мы придём такими, какие есть, и выхода назад не будет.

Время поста как шанс изменить себя

Поэтому Неделя о Страшном суде и приближение поста — это шанс задуматься. Пост — время, когда можно попробовать что-то изменить: отказаться от вредных привычек, помириться с теми, с кем мы в ссоре, признать свои ошибки, научиться хотя бы простой молитве.

Начинать нужно не с других, а с себя. Не заставлять никого поститься и молиться, а самому показать пример. Христос учил именно так — Своей жизнью.

Начать с себя

Если мы научимся бороться со своими страстями и ошибками, тогда сможем помочь и другим. Бояться Бога нужно не страхом наказания, а страхом оскорбить Его своими глупыми поступками.

Будем стараться быть лучше. Помощи Божией всем нам, терпения, здравия и разумности. С Богом.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
Темы православие православный календарь

Новости Все >
Сейчас читают
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Недвижимость
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Газ
Германия ищет альтернативы американскому СПГ
Популярное
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику

Черный и бежевый уходят в тень: в 2026 году их заменяют глубокие оттенки, которые делают образ дороже и сложнее без яркости.

Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Белые кисти свисают как люстры: дерево, которое выглядит роскошно без капризов
В тени зелёный, на солнце — взрыв красного: яркий многолетник вместо живой изгороди
Программирование структуры без электричества: физики нашли новый способ управлять материей Александр Рощин Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс Михаил Дёмин В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро Любовь Степушова
Три томатных гиганта для урожая-2026: плоды такие, что грядка их едва выдерживает
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Мечта покупателя: три бюджетных кроссовера, у которых ресурс больше, чем цена
Последние материалы
Ипотечная квартира под контролем: новое правило банков может дорого обойтись собственникам
Ловушка для гордых: один-единственный грех, полностью обнуляющий все добрые дела
Кошка снова тянется к проводам? Один запах мгновенно отбивает охоту к опасной игре
Живот сдувается на глазах: простые упражнения, которые быстро уменьшают объёмы
Тайна советского мортуария: что скрывает здание, ставшее символом атеизма и забвения
Вред без вкуса и запаха: одна привычка превращает кипяток в бульон из тяжёлых металлов
Болезнь без права на отдых: в Госдуме всплыл механизм, который навсегда изменит жизнь этих работников
Столичные клиники охотятся за стоматологами: ставки растут так, будто это новая нефть
Четыре минуты против дряблости: комплекс, который легко вписать в любой день
Быстрый подъём сил из бутылки: эффект даёт напиток, которому привыкли не доверять
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.