Ловушка для гордых: один-единственный грех, полностью обнуляющий все добрые дела

Отец Андрей (Сапунов) размышляет о Неделе о Страшном суде, которая начинается в этом году 16 февраля, смысле евангельской притчи о милосердии, ответственности человека за свою жизнь и о том, как подготовиться к Великому посту, начиная с внутреннего изменения и личного духовного труда.

Неделя о Страшном суде как время размышления

— Неделя о Страшном суде говорит нам об очень важных вещах и предвещает приближение Великого поста. Это время, данное нам для размышления и подготовки, для осознания того, что в нашей жизни действительно имеет значение.

Евангельская притча о суде и милосердии

В Евангелии, которое читается в этот день, Господь рассказывает простую, но очень глубокую историю. Он говорит, что Царствие Небесное и Страшный суд будут подобны разделению: одних Он поставит по правую сторону, других — по левую.

Тем, кто окажется по правую сторону, Он скажет: "Вы накормили Меня, когда Я был голоден, напоили, когда Я жаждал, одели, когда Я был наг, приняли Меня, посетили в темнице и в больнице". И они с удивлением спросят: "Господи, когда мы видели Тебя?" И ответ будет прост: "То, что вы сделали одному из меньших Моих, вы сделали Мне".

То же самое будет сказано и тем, кто окажется по левую сторону, только уже с упрёком: "Когда Я нуждался, вы не помогли". И они также скажут: "Господи, если бы мы знали, если бы Ты пришёл лично…" Но ответ будет тем же самым.

Узнаём ли мы в этом себя

Смысл этого евангельского послания предельно ясен. В этих двух группах людей мы легко узнаём самих себя. Мы тоже часто говорим: "А где тот, кому я должен помочь? Почему именно я? Мне ведь никто не помогает".

Но если мы называем себя православными христианами и выбираем этот путь, то одним из главных принципов нашей жизни должно быть понимание: мы трудимся не только ради себя, но и ради других людей, тех, кто рядом с нами.

Крайности и поиск золотой середины

Очень часто мы впадаем в крайности. Либо стараемся угодить человеку во всём, подстраивая под него даже Церковь, либо, наоборот, всё запрещаем, не оставляя места для живого человеческого движения. А ведь истина — в золотой середине, в мере, которая помогает различать, где добро, а где зло.

Этому нельзя научиться по книге или инструкции. Это образ жизни, путь, который раскрывается нам через Церковь и через слова Самого Христа.

Нагорная проповедь и нищета духа

В Нагорной проповеди Господь говорит о блаженствах: о нищих духом, плачущих, алчущих правды, миротворцах. Он объясняет, что те, кто старается жить по добру и правде, унаследуют Царствие Небесное.

Но началом всего является первая заповедь — блаженны нищие духом. Это человек, который не ищет своей выгоды, не держится за своё, готов отказаться от многого ради высшей цели. Без этого невозможно ни миротворчество, ни борьба за правду, ни терпение до конца.

Гордыня как главная преграда

Пока в нас живут гордыня, гнев, осуждение и ненависть, мы ходим по кругу и не можем ничего создать. Ответы на самые важные вопросы одновременно и глубоко внутри нас, и на поверхности.

Хочешь изменить жизнь — начни делать. Не с понедельника и не с Нового года, а сейчас. Лень, помноженная на гордыню, всегда приводит к печальным последствиям, за которые мы расплачиваемся сами — своим здоровьем и своей жизнью.

Мир, который искушает сам себя

Наши грехи — не от Бога и даже не от дьявола. Мир сегодня прекрасно искушает сам себя. Достаточно открыть телефон и посмотреть, что мы там видим: поощрение эгоизма, тщеславия, зависти, поклонение внешнему успеху и деньгам.

Что такое Страшный суд на самом деле

Мы все однажды умрём — вот он, Страшный суд. Мы предстанем перед Богом, и Он спросит: Что ты принёс? Для чего ты жил?" Человек создан как венец творения, чтобы своими делами прославлять Творца.

Попробуйте посмотреть хотя бы на один свой день— что мы сделали, чтобы прославить Бога? Чаще всего — ничего, более того, осудили, рассердились, погордились. Это и есть наша реальность.

Страшно не то, что Бог нас накажет. Страшно то, что там уже нельзя будет ничего изменить. Мы придём такими, какие есть, и выхода назад не будет.

Время поста как шанс изменить себя

Поэтому Неделя о Страшном суде и приближение поста — это шанс задуматься. Пост — время, когда можно попробовать что-то изменить: отказаться от вредных привычек, помириться с теми, с кем мы в ссоре, признать свои ошибки, научиться хотя бы простой молитве.

Начинать нужно не с других, а с себя. Не заставлять никого поститься и молиться, а самому показать пример. Христос учил именно так — Своей жизнью.

Начать с себя

Если мы научимся бороться со своими страстями и ошибками, тогда сможем помочь и другим. Бояться Бога нужно не страхом наказания, а страхом оскорбить Его своими глупыми поступками.

Будем стараться быть лучше. Помощи Божией всем нам, терпения, здравия и разумности. С Богом.