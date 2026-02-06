Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Глаза открылись, а мир содрогнулся: древнее пророчество сбылось спустя 400 лет ожидания

Религия » Религии России » Православие

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) размышляет о празднике Сретения Господня, его евангельском смысле и духовном значении. Речь идёт о внутреннем мире человека, вере, смирении и том, как сохранить целостность души в тревожном и суетном мире. Сретение Господне отмечается Православной церковью 15 февраля.

Сретение как встреча человека с Богом

— "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром", — такими словами праведный Симеон приветствовал Пресвятую Богородицу и Иосифа, когда они принесли младенца Христа в храм. Этот день для нас называется Сретением — встречей.

Мы говорим о Сретении Господа нашего Иисуса Христа, одном из двунадесятых праздников, который отмечается Православной церковью 15 февраля. Это не просто дата церковного календаря, а событие, имеющее глубокий смысл для каждого православного христианина.

Закон и исполнение обетования

По закону Моисееву, на восьмой день после рождения младенца должны были принести в храм, представить Богу и наречь именем. По этому обычаю Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица принесли младенца Иисуса в храм, где их встретил праведный Симеон.

Там же была и пророчица Анна — женщина, говорившая о Христе открыто и дерзновенно. Её слова вызывали возмущение у многих иудеев. Настолько сильное, что они пытались донести на неё властям и даже добивались разрешения на расправу. Но младенец Христос тогда не был найден.

Бегство в Египет

После Сретения Иосифу вновь является ангел и повелевает бежать в Египет. Так Святое семейство покидает Иудею, чтобы вернуться лишь после смерти Ирода. Всё происходящее — часть единого Божественного замысла, который открывается не сразу и не всем.

Праведный Симеон и ожидание мира

Сретение — не просто встреча людей. Мы ежедневно слышим молитву Симеона праведного после Причащения: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, с миром".

Симеон был переводчиком Священного Писания. Услышав пророчество о том, что Дева зачнёт и родит, он усомнился и хотел заменить слово "дева" на "женщина". Тогда ему явился ангел и сказал, что он не умрёт, пока сам не увидит исполнение пророчества.

Прозрение через встречу с Христом

По преданию, Симеон прожил более 400 лет, дожив до глубокой старости и почти ослепнув. Когда он взял младенца Христа на руки, он прозрел — телесно и духовно. И тогда произнёс слова, которые стали молитвой всей Церкви: "Теперь Ты отпускаешь меня с миром".

Для него жизнь без этого мира была мучительным ожиданием. Только встреча с Христом дала ему подлинный покой.

Отсутствие мира в современном человеке

Сегодня мы особенно остро ощущаем отсутствие мира в душе. Информация, соцсети, сравнение себя с другими, зависть, боль, гнев — всё это разрывает наши сердца. Не найдя мира внутри себя, мы не можем найти его и в обществе.

Фальшивые образы "успешной жизни" заставляют нас задаваться вопросами: "Почему у другого есть, а у меня нет?" Это лишает человека внутреннего покоя и делает его духовно пустым.

Ответственность и последствия выбора

Не всё в жизни даётся легко, и не всем Господь даёт одинаково. Если что-то не получается, это не повод брать силой. Любое насилие над жизнью, внешней или внутренней, всегда имеет последствия. За поступками, решениями и действиями всегда следует ответ.

Нам может казаться, что кто-то живёт безнаказанно, но мы не знаем, что происходит в его сердце. Очень часто за внешним благополучием скрывается глубокая внутренняя пустота.

Единственный путь — внутренний мир

Ни одна система правления не способна сделать человека счастливым. Проблема не во внешнем устройстве мира, а во внутреннем состоянии человека. Единственная опора — это внутренний мир, который не зависит от обстоятельств.

Сохранить этот мир — самое трудное. Но именно он даёт человеку силу творить и идти вперёд.

Христово приветствие "Мир вам"

Когда воскресший Христос явился ученикам, Он сказал им лишь одно: "Мир вам". Не упрёк, не объяснение, а мир. Потому что именно он был им нужен больше всего.

Мир — это не отсутствие войн и проблем. Это внутреннее состояние человека, который знает своё направление, свою цель и остаётся верным ей при любых жизненных бурях.

Путь к миру — смирение и терпение

Чтобы достичь этого мира, нужны труды:

  • смирение,
  • терпение,
  • принятие несправедливости,
  • умение не противиться злу внутри себя.

Самое трудное — быть довольным тем, что у тебя есть. Гордыня лишает человека способности к благодарности. Недаром говорят, что горделивому и в раю не понравится.

Встреча Ветхого и Нового Завета

Сретение — это встреча Ветхого и Нового Завета, ветхого человека и нового. Симеон смотрит на младенца Христа не как на ребёнка, а как на Мудрого. Он говорит с Ним как с Богом.

Пророчество Анны и путь Богородицы

Пророчица Анна предсказывает Пресвятой Богородице, что меч пройдёт через её сердце. Это пророчество о будущих страданиях Христа.

Богородица принимает это смиренно, как и всю свою жизнь — от Благовещения до Креста. Она остаётся верной служению и после воскресения Христа, продолжая апостольскую проповедь.

Призыв к созиданию

Праздник Сретения — это напоминание о примирении человека с самим собой. Мир начинается с нас. Если мы живём в мире, вокруг нас появляются люди, способные этот мир принять.

Церковь — это собрание кающихся грешников, место, где мы учимся быть единым целым.

Быть примером христианской жизни

Мы не призваны к сверхъестественным подвигам. Мы призваны быть нормальными, цельными людьми, созидать себя, а не разрушать. Сегодня мир предлагает нам тысячи способов саморазрушения, но выбор всегда остаётся за нами.

Будем созидателями — и Господь даст нам силы идти дальше. Помощи Божией всем нам, терпения, здравия и разумности. С праздником Сретения. Мир вам.

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
Темы православие

Новости Все >
Сейчас читают
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Еда и рецепты
Перцы тают во рту, бульон выпивается до дна: блюдо, которое собирает всех на кухне
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова Зарядка электрокара от бабушки до турбо: как заправить автомобиль и не угробить дорогую батарею Сергей Милешкин
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Последние материалы
Сакура зацвела проблемами: фестиваль у Фудзи пустил корни в жизнь горожан
Снег облепляет взлётную полосу: эти обязательства авиакомпании не тают вместе с рейсом
Чужая душа — потемки, а детская — лабиринт: как вовремя заметить, что ваш ребёнок на грани срыва
Ромео и Джульетту сыграют в Молодежном театре на родных языках его актеров
Ананасы из Коста-Рики дешевле огурцов: как зима меняет продуктовую экономику регионов
В День всех влюбленных Театр на Трубной представить премьеру Не любишь, ну и пусть
Рынок дорожает, а они падают в цене: неожиданные автомобили-антидорожники 2026
Удар вне поля зрения Земли: активная зона ещё может напомнить о себе
Хищник, застрявший на бамбуке: чем панды тайно дополняют свой знаменитый рацион
Миллионы уходят за один звонок: как мошенники выбирают своих жертв
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.