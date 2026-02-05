Трое сошли с небес ради одного слова: древняя тайна XI века навсегда примирила враждующих

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВ отец Андрей (Сапунов) рассказывает о смысле праздника Собора трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, который Православная церковь празднует 12 февраля. В этом выпуске священник объясняет, почему Церковь чтит их вместе, как они сформировали богослужение и чему их наследие может научить современного человека.

Почему Церковь вспоминает трёх святителей вместе

— Святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов — сегодня мы говорим о них.

Речь идёт не столько об отдельных датах памяти каждого из этих святых, сколько о событии, произошедшем в начале XI века в Константинополе. Тогда среди православных христиан, изучавших труды этих отцов Церкви, возник острый спор.

Спор о "главенстве" и церковное примирение

Люди задавались вопросами: кто из этих святителей главнее, кто точнее изложил учение о Боге, кто правильнее описал литургию, чьи слова полезнее и значимее. Эти споры зашли настолько далеко, что между сторонниками разных святителей начались настоящие столкновения.

И тогда, по церковному преданию, все трое святителей явились одному праведному человеку и сказали: молитесь о нас как об одном целом. Не разделяйте нас на лучших и худших, потому что перед лицом Бога мы едины. Если будете чтить нас вместе, мы будем вместе молиться за вас.

Когда этот рассказ был передан на общем собрании, распри прекратились, и Церковь установила общий день памяти трёх святителей.

Литургия как общее наследие Церкви

Для нас сегодня эти люди могут казаться далёкими, но мало кто задумывается о том, что литургии, которые мы совершаем по воскресеньям, были сформированы именно ими.

Изначально существовала Литургия апостола Иакова, брата Господня, первого Иерусалимского патриарха. Она охватывала всю земную жизнь Иисуса Христа — от Рождества до Воскресения — и длилась несколько часов, потому что в неё входили многочисленные чтения и воспоминания.

Как богослужение приобрело современный вид

Со временем богослужение начало преобразовываться. Василий Великий и Иоанн Златоуст выделили из этой литургии самые важные и необходимые части, сократив её и придав стройную форму. Они сохранили главное — молитвенное содержание и смысл.

В результате в литургии собрано всё, о чём человек обращается к Богу:

молитвы за себя,

за ближних,

за Церковь,

за города и страны,

за духовную и светскую власть,

за мир и благополучие.

Это соединение наших прошений и воспоминаний о земной жизни Христа, Его крестном пути и Вознесении.

Смысл каждого действия на службе

Каждое слово, каждое движение, каждый вход и выход во время литургии имеют глубокий смысл. В богослужении нет ничего случайного. Именно поэтому так важно не просто присутствовать на службе, а пытаться понять, что именно в ней происходит.

В преддверии Великого поста Церковь особо вспоминает трёх святителей, потому что именно в этот период совершаются литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого и литургия Преждеосвящённых Даров.

Григорий Богослов и литургия Преждеосвящённых Даров

Григория Богослова мы знаем как святителя, связанного с формированием литургии Преждеосвящённых Даров. Это особое, постовое богослужение, соединённое с вечерней службой и имеющее свою уникальную духовную атмосферу.

Учители веры и примеры христианской жизни

Споры вокруг этих святителей возникли неслучайно. Все трое потрудились ради Церкви, объясняя то, что прежде было непонятно. Они участвовали в формировании учения о Святой Троице, говорили о священстве, монашестве, любви, смирении и терпении.

Иоанна Златоуста мы называем так за его способность излагать сложные истины простым и ясным языком. В его трудах много слов о семье, о повседневной жизни человека. Подобные наставления есть и у Василия Великого.

Зачем читать святых отцов сегодня

Прочесть все труды святых отцов полностью сложно, но каждому православному христианину полезно хотя бы прикоснуться к их наследию — через избранные письма, проповеди, наставления. В них можно найти ответы на вопросы о смысле жизни, о том, кто мы и зачем живём.

Именно поэтому Церковь называет их тремя святителями. В их честь строятся храмы в России и по всему миру.

Молитва и личный выбор человека

Мы обращаемся к ним с молитвой, прося, чтобы они предстали перед Богом и испросили для нас то, чего мы сами не всегда можем понять или сформулировать. Чтобы помогли нам рассудить, что в жизни действительно важно.

В этот день, 12 февраля, хочется пожелать каждому задуматься о своей жизни: о том, что мы в неё привносим, что созидаем и что разрушаем внутри себя каждый день. Пусть жизнь и труды трёх святителей станут для нас примером терпения, смирения и верности Богу. Помолимся этим святым, чтобы они испросили для нас здравия, разума, терпения и помощи Божией. С Богом.