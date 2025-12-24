Святитель Спиридон действовал жёстко, но справедливо — в этом и был его главный секрет

Первый Вселенский Собор и свидетельство веры

В программе "Разговоры о религии" на Правда ТВрассказывает о святителе Спиридоне Тримифунтском и его духовном пути. Монолог посвящён Первому Вселенскому Собору, чудесам святого, его простоте и справедливости. Особый акцент сделан на необходимости внутреннего изменения человека и честности перед Богом и собой.

— Представьте себе древние времена — 325 год от Рождества Христова, Первый Вселенский Собор. Многие из нас слышали про Ария, который в своё время начал ересь о том, что троичность, которую мы знаем, Троица, о которой мы рассуждаем и говорим в Символе веры, вдруг внезапно в тот момент была поставлена под сомнение.

Этот человек решил сказать, что не всё так гладко и не всё так просто, что Господь наш Иисус Христос — не Сын Божий, а просто Сын, который находится ниже по иерархии, чем Бог Отец и Бог Святой Дух. Вы слышали про эту ересь наверняка, а если кто не слышал — почитайте, послушайте. На Первом Вселенском Соборе был очень большой разговор об этом.

Находится епископ, который берёт в руку кирпич и по молитве сжимает его. По молитве великой из этого кирпича исходит огонь на небо, вода стекает вниз, и остаётся сырая глина в руках. Таким образом он объясняет, как может быть в одном целом три разные ипостаси.

Святитель Спиридон Тримифунтский — пастырь и чудотворец

Этот простой и в то же время удивительный пример доказательства рассказал святой, о котором мы сегодня говорим. Святой, которого очень почитают и воспоминают на земле русской, хотя родился он на Кипре в середине III века. Зовут его Спиридон Тримифунтский Чудотворец.

Он — чудотворец и святитель, потому что был епископом, просвещал народы, привёл много людей к вере, к пониманию и осознанию собственных ошибок, к изменению своей жизни и, конечно, к вере в Бога.

Чудеса, меняющие человеческое сердце

Он совершал огромные чудеса. Не только то, что произошло на Первом Вселенском Соборе, но и множество других: исцелял больных и даже воскрешал мёртвых. Когда вдовица пришла с умершим ребёнком, он молился — и ребёнок воскрес. Было много случаев, когда к нему приходили люди, в том числе философы, настроенные осудить, а уходили поражённые, не понимая, что произошло в их жизни.

Они говорили: мы слышали те же самые слова, приводили те же аргументы, что и всегда, но вдруг прозрели, будто что-то внутри нас изменилось. И мы, православные христиане, понимаем, что это было действие Духа Святого, который озаряет человека в определённый момент его жизни.

Простота жизни и сила совести

С каждым из нас это происходит в той или иной мере. Кто-то к этому чувствителен, а кто-то нет. Кто-то размышляет и принимает, а кто-то списывает всё на случайность или везение. А когда случается горе, мы спрашиваем: "За что, почему Бог меня наказал?"

Святитель Спиридон был человеком простым. Он был пастухом, у него было своё пастбище, свои овцы. У него были жена, дети — обычная жизнь. Но уверовав в Господа, он пришёл к пониманию, что живёт неправильно, и решил служить Богу и людям, помогать любым возможным способом.

Милосердие без расчёта

Его знали как человека, который всегда помогал нищим и нуждающимся. У него был склад с продуктами, и любой человек, особенно тот, кто нуждался, мог прийти, взять необходимое и потом вернуть.

Он ничего не записывал, не спрашивал, не контролировал. Просто указывал, куда зайти. И чаще всего люди возвращали взятое. Это была работа совести — то, что сегодня кажется почти невозможным.

Почитание святого и его человеческая строгость

Интересно, что святитель Спиридон очень почитаем на Руси, как и святитель Николай, хотя они здесь никогда не жили. Но людям не раз являлись видения, где святитель Спиридон проходил мимо городов в образе старца.

Его почитают как заступника перед Богом, как того, кто может помочь в жизненных трудностях. Его жизнь была наполнена чудесами, но также и справедливостью. Он был доброжелателен, но строг, не стремился всем нравиться, а просто жил честно и справедливо.

Быть, а не казаться

Это сильно отличает его от нас, потому что мы часто живём так, как хотим выглядеть, а не так, кем мы являемся на самом деле. А человек, который хочет казаться, а не быть, всегда обречён на провал. Об этом важно помнить.

Молитва и призыв к внутренним изменениям

Поэтому, дорогие братья и сестры, в этот день, особенно перед Новым годом, предлагаю всем нам помолиться, чтобы святитель Спиридон Тримифунтский, представ перед лицом Бога, вспомнил о нас и попросил за нас.

Чтобы Господь даровал нам в новом году новую, интересную жизнь, изменения самих себя, чтобы мы стали лучше, терпеливее, чтобы, читая жития святых отцов, матерей и жён Церкви, мы брали не красивый образ, а саму суть — изменение себя.

Всем нам желаю терпения, разумности, помощи Божьей, изменения самих себя в лучшую сторону и всех благ. Оставайтесь с Богом.