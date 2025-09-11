Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

Маленькая святая, которая победила императора: Василиса Никомедийская доказала, что вера сильнее власти

Религия » Религии России » Православие

Пример девятилетней мученицы святой Василисы Никомедийской  вдохновляет на борьбу не только с внешними испытаниями, но и с самым трудным врагом — собственной гордыней. О важности этого подвига размышляет отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня мы вспоминаем удивительную святую, имя которой широко известно в России из народных сказкок. Это великомученица Василиса Никомедийская. Многие называют детей этим именем, но редко задумываются — в честь кого оно дано и какой глубокий смысл за ним стоит.

История девятилетней Василисы

Василиса была всего девятилетней девочкой, но уже открыто исповедовала себя христианкой, жила по заповедям Божиим и говорила о своей вере. И нашлись люди, которых это задело. Трудно представить, но ребёнка начали заставлять отречься от Христа. По житиям мы знаем: пытки и мучения не поколебали её решимости. Василиса твёрдо стояла в вере и осталась невредимой, что стало явным проявлением Божьей благодати.

Обращение правителя Александра

Это событие потрясло правителя Александра. Увидев силу Божию в стойкости девятилетней девочки, он тоже уверовал во Христа. Его сердце смягчилось: от жестокости, способной обречь ребёнка на муки, до покаяния и веры. Со временем Александр был крещён епископом Антонином. Жил он после этого недолго, но прошёл путь в покаянии и мирно отошёл ко Господу.

Вслед за ним ко Христу отошла и святая Василиса. По её житию, кончина была мирной, исполненной веры и сопровождалась чудесными знамениями милости Божьей.

Размышления о вере и мученичестве

Житие святой Василисы — краткое, но очень глубокое по смыслу. Девочка девяти лет твёрдо исповедовала себя христианкой и стойко переносила испытания.

Сложно представить, чтобы сегодня нашлось много взрослых людей, которые смогли бы так достойно терпеть мучения и оставаться верными вере. Ведь даже без пыток современный человек часто готов отступить от Христа. Мы называем себя православными, носим крестики, ходим в храм, но истинной исповедности у многих не хватает.

И если задуматься, выдержали бы мы удары, боль, унижение? Часто бывает так: взрослого мужчину ударят — и он уже готов отказаться от всего. А девятилетняя девочка устояла.

Защита себя и близких

Я не говорю, что нужно искать повод для конфликта. Но человек, особенно мужчина, должен уметь защитить себя, своих близких и родных. Нам это не запрещено.

Православная Церковь — это не про пушистых белых кроликов. Это про людей, которые знают себе цену и понимают, что делают в этой жизни. Мужчины остаются мужчинами, женщины — женщинами. Но современный мир навязывает иные примеры.

Мы видим в интернете и новостях: кого-то побили — и он сразу сдался; кому-то пригрозили — и он пошёл творить зло, даже взрывать бомбы. Это происходит сплошь и рядом.

Пример Василисы как вдохновение

Пусть пример этой девятилетней девочки станет для каждого из нас уроком и вдохновением. Он способен подтолкнуть к настоящим подвигам — хотя бы в нашей обычной жизни, внешне и внутренне.

Подвиг может быть очень простым: совладать с собой, не поддаться соблазнам мира, не уступить давлению, которое всегда было и будет вокруг нас. Мы должны быть верны не только на словах, но и в делах.

Апостол Павел сказал: "Вера без дел мертва". Подумайте об этом. Если мы называем себя православными христианами, то какими делами мы это подтверждаем? Лучшее свидетельство веры — сама наша жизнь. Когда мы учимся менять себя, бороться с самым главным врагом — не с внешним миром, а со своим "я", со своей гордыней, слабостями и ленью.

Работа над собой и своими ошибками

Пусть по примеру этой мученицы и по её молитвам к Богу мы, настоящие православные христиане, научимся работать над собой — над своими ошибками, над своей жизнью, над поступками и делами.

Просите чаще о том, чтобы Господь даровал разумность, помог увидеть свои ошибки и найти силы их исправить. Ведь одно дело — заметить их, и совсем другое — побороться с ними.

Желаю всем помощи Божьей, терпения, здравия и рассудительности. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант
религия православие

