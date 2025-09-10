Грех всегда требует новой жертвы — и Иоанн Креститель заплатил жизнью за чужую прихоть

11 сентября церковь память усекновения главы Иоанна Крестителя. Отец Андрей (Сапунов) размышляет о событиях евангельской истории, о гордыне, злости и разрушительной силе желаний, которые остаются актуальными и сегодня.

Иоанн Креститель: личность и роль

— Иоанн Креститель — первый, кто открыто начал призывать людей к покаянию. До этого считалось: принес жертву — и грехи прощены. Но Иоанн говорил иначе: "Покайтесь, ибо грядет Тот, Кому я недостоин развязать ремень обуви Его".

Иоанн Креститель — удивительная фигура, святой, о котором знали и которого почитали многие, но столь же многие ненавидели. Он жил во времена Христа, родился немного раньше и был Его дальним родственником. Его жизнь и смерть описаны в Евангелиях от Матфея и Марка.

Пир Ирода и танец Саломеи

Около 32 года от Рождества Христова правитель Ирод устроил пир в честь своего дня рождения. Само по себе желание отметить праздник не порочно, но именно это торжество стало местом трагических событий.

Среди гостей была Иродиада — жена покойного брата Ирода. Несмотря на то, что у него была законная супруга, Ирод решил жениться на ней. Иродиада пленила его, и он он готов был бросить всё ради этой женщины.

У Иродиады была дочь Саломея, и именно её участие на этом пиру станет решающим моментом в судьбе Иоанна Крестителя.

Обличения Иоанна и злоба Иродиады

Иоанн Креститель не боялся говорить правду прямо в лицо. Видя Ирода, он открыто упрекал его: "Ты не можешь жить с этой женщиной, ведь она — жена твоего покойного брата. Ты живёшь во грехе". Он обличал и саму Иродиаду, не скрывая её беззакония.

Такая прямота была им ненавистна. Ирод и Иродиада всеми силами пытались заставить Иоанна замолчать, но его голос не могли заглушить.

И вот, во время пиршества, дочь Иродиады Саломея исполнила прекрасный танец. В пьяном восторге Ирод воскликнул: "Проси у меня, чего хочешь! Ты усладила мои глаза и сердце". Саломея обратилась к матери за советом. Иродиада, движимая злобой, не упустила шанс: она велела просить голову Иоанна Крестителя.

Требование головы Иоанна Крестителя

Бедная девочка! Саломея, сама того не желая, выполнила совет матери. Она подошла к Ироду и потребовала голову Иоанна Крестителя на блюде.

Евангелие говорит: Ирод опечалился. Народ любил Иоанна, хотя тот уже находился в темнице за обличения царя. Многие требовали его освободить. Но Ирод, дав клятву перед всеми гостями, не решился отступить. От малодушия он выбрал худшее: приказал отсечь голову пророку.

Слуги тут же отправились в темницу, исполнили приказ и принесли голову Иоанна прямо на пир. Так, по прихоти одной женщины, по слову, сказанному в пьяном угаре, жизнь праведника была прервана.

По преданию, даже отсечённая голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. И тогда, говорят, Иродиада, ослеплённая злобой, проткнула язык пророка булавкой. Жуткое время и страшное событие, которое стало вечным напоминанием о том, к чему приводит грех и ненависть.

Ирод и Иродиада: единство зла

Мы часто слышим выражение: "Ты как Ирод". Обычно его связывают с убийством младенцев, совершённым Иродом Великим. Но смысл глубже. Событие с усекновением главы Иоанна Крестителя показывает нам, как зло проявляется в союзе людей.

Как может желание человеческое повлиять на жизнь других людей? Как может злоба застить глаза человеку, что он не видит ни правды, ни лжи? Ирод и Иродиада — яркий тому пример, они словно стали одним целым.

У него — власть, у неё — ненависть. Вместе они породили преступление, которое потрясло народ.

Страсть и злоба закрыли им глаза: они не видели ни правды, ни совести.

Особенно страшно, что Иродиада вовлекла в это свою дочь. Она не только сама пожелала смерти пророка, но и руками ребёнка исполнила свою месть. А потом, по преданию, проткнула язык отсечённой головы булавкой, чтобы заставить замолчать даже мёртвого Иоанна.

Так ненависть довела её до крайности. Даже чудо — говорящий голос пророка после смерти — не остановило её. Для нас это пример того, как злоба может отравить человека до полного ослепления.

Судьба Ирода, Иродиады и Саломеи

Предание говорит, что их жизни завершились трагически. Саломея, та самая дочь, что танцевала и просила голову Иоанна, погибла страшной смертью: провалившись под лёд, она была обезглавлена льдиной.

Ирод и Иродиада, по преданию, были пленены и сосланы на каторгу. Во время землетрясения земля разверзлась под ними, и они оказались поглощены ею.

Эти истории не для злорадства. Они для размышления. Человеческая злоба, обида и жажда мести всегда приводят к разрушению. Начиная с Каина и Авеля, история хранит примеры того, как мстительность делает человека слепым и губит его самого.

Мстительность и желания человека

В истории Ирода и Иродиады не было ни правды, ни справедливости, только страсть и гордыня. Они делали то, что им нравилось, и никто не мог их остановить: ни Господь, ни Пророк, ни люди, которые бунтовали и требовали вернуть им любимого Пророка.

Жуткое событие усекновения главы Иоанна Крестителя напоминает нам: не каждое желание нужно исполнять.

Человеческое желание — это огромное мощное оружие. Человеческие прихоти порой далеки от истины и часто ведут к беде. Но признаться себе в этом трудно — гордыня мешает.

Ирод и Иродиада знали, что живут неправильно, но делали, как им нравилось, и ничто не могло их остановить. Так и мы часто идём за своими желаниями, не думая о последствиях.

Желание — мощная сила. Оно может поднять человека и сделать его лучше, а может привести к краху. Вспомним классическую литературу, где герои, ослеплённые страстями, разрушали себя и свою жизнь.

Поэтому нам стоит помнить: бойтесь своих желаний, проверяйте их светом совести и разума. Не всё, чего мы хотим, ведёт к добру.

Опасность желаний и материальных благ

Конечно, сегодня мы не просим голову пророка, как это сделала Саломея по совету матери. Но наши собственные желания нередко оказываются столь же разрушительными.

Мы хотим большего — денег, квартиры, машины, лучшего образования для детей. Всё это кажется оправданным: ведь мы желаем блага себе и близким. Но на самом деле часто движет нами не любовь, а стремление к спокойствию и ощущению "мне хорошо".

И вот появляются деньги — и вместе с ними тревога. Кажется, что всё равно не хватает, что нужно ещё. Приходится заботиться о сохранности имущества, бояться потерять, опасаться зависти других. Чем больше у тебя есть, тем больше ответственности и забот.

Размышления о желаниях перед Богом

Хочу пожелать всем нам, чтобы мы чаще задумывались о своих желаниях — о том, что мы слышим, что видим, чего хотим и что на самом деле для нас является правдой и истиной.

Очень простая проверка: задайте себе вопрос — угодно ли это Богу? Представьте, что стоите перед Ним, и Он спрашивает: "Зачем тебе это?". Что вы ответите?

Если в сердце рождается сомнение, значит, это желание не то, что действительно нужно.

Такая внутренняя проверка помогает отличить истинное от ложного и направляет нас к жизни по вере и совести.

Уроки из Евангельской истории

Эта евангельская история дана нам не случайно. Через неё Господь напоминает каждому о правде жизни и о необходимости правильных поступков. День усекновения главы Иоанна Крестителя — не праздник в привычном смысле, но день памяти, когда Церковь установила строгий пост.

Попробуйте в этот день воздержаться не только от пищи, но и от всего лишнего, что рождается из наших желаний: излишних слов, развлечений, стремлений к избыточному.

Бойтесь своих желаний и будьте внимательны к ним — именно в них кроется источник многих ошибок.

Желаю всем помощи Божьей, терпения, здравия и мудрости. Оставайтесь с Богом. Всех благ.

Иоа́нн Крести́тель (др.-греч. Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, лат. Ioannes Baptista; 6—2 годы до н. э. — ок. 30 года н. э.), также Иоа́нн Предте́ча (Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος) — согласно Евангелиям: ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии, живший в пустыне аскетом, проповедовавший и совершавший священные омовения для очищения от грехов и покаяния иудеев, которые впоследствии стали называться «таинством крещения»; крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа, совершив ритуальное погружение его в воды реки Иордан.

