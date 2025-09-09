Борьба с православием продолжается: как наследие преподобного Иова становится щитом для Церкви

Преподобный Иов Почаевский, чью память 10 сентября чтит Русская православная церковь, всю жизнь провёл в посте и молитве, укрепляя Церковь и защищая веру. Его подвиг и значение для современного христианина раскрыл отец Андрей (Сапунов).

Преподобный Иов Почаевский

— Есть святой, имя которого мы знаем, но редко вспоминаем. Для кого-то он более известен, для многих же — лишь имя, о котором слышали, но мало знают.

Сегодня говорим о преподобном Иове, игумене Почаевском — человеке, который приложил огромные труды, чтобы Почаевская обитель стала тем святым местом, куда люди стекались за помощью Божией и благословением, в том числе у мощей самого преподобного.

Жизнь Иова в монастыре

Преподобный Иов Почаевский, в миру Иван Железо, родился в середине XVI века в Покутье, на территории Галиции, ныне Украины.

В десять лет он пришёл в монастырь и настолько был впечатлён подвигом монашеской жизни, что уже в двенадцать изъявил желание стать монахом — и был принят. Это решение оказалось не случайным.

Иов не сбежал из монастыря, не жаловался на трудности, а всем сердцем углубился в пост и молитву, в истинное познание Слова Божия.

Почаевская Лавра и пещера Иова

В какой-то момент преподобный Иов удалился в Почаев — место, где явилась Пресвятая Богородица. Господь сподобил и меня побывать там, ещё в 2000 году. Прошло более двадцати лет, а впечатление от того места до сих пор неизгладимо.

Там есть камень с отпечатком стопы Богородицы — словно выдавленный в скале. Об этом свидетельствуют и многочисленные фотографии, и рассказы паломников. На этом месте ещё задолго до Иова зародилась монашеская жизнь.

Придя туда, Иов решил остаться. Почаевский монастырь стоит на скалистом холме: наверху храм, а внизу — пещеры. В одной из них и жил преподобный Иов. Это крошечное помещение, но оставляющее сильное духовное впечатление.

Я сам заходил туда — ещё будучи молодым человеком, только готовясь к священству. Для меня это было событие, которое сильно повлияло на мою жизнь. Именно в этой пещере Иов молился, постился, жил в смирении и молчании.

Игуменство и защита веры

Многие монахи любили Иова и просили стать их главой — игуменом Почаевской обители. Он принял это послушание, продолжая привычный труд: ухаживал за садом, сажал деревья, создавал красоту вокруг монастыря. Всю жизнь он оставался человеком поста и молитвы.

Но вместе с тем на его плечи легла защита веры. В то время остро стояла проблема унии с латинской церковью. Католики стремились подчинить обитель, присылали туда своих монахов. Позже, уже после кончины Иова, Почаев действительно оказался под угрозой захвата.

Почаевская земля всегда была границей — местом, где сталкивались не только политические, но и церковные интересы.

Иову приходилось вести тяжёлую борьбу: отстаивать православие, защищать братью и паству.

Он жаждал уединения, молитвы и тишины. Но его судьба сложилась иначе: споры, давление, постоянные угрозы. И всё же он оставался твёрдым и верным Церкви.

История Иова напоминает нам о современной Украине: стране с глубочайшей православной традицией, но вечно раздираемой чужими попытками завладеть её землёй и духовным наследием.

Борьба с Православной Церковью

Если присмотреться, то именно на Православную Церковь всегда направлены самые ожесточённые нападения. Конфликтов с католиками за всю историю можно пересчитать десяток, преследования ислама или буддизма тоже были, но локальные и немногочисленные.

А вот борьба с православием не прекращается никогда. Всегда находятся те, кто стремится доказать нам, что мы живём неправильно, верим не так, как "нужно", и обязаны принять какие-то новые учения или религии.

Иов Почаевский жил именно в то время, когда подобная угроза стояла особенно остро. Его жизнь — напоминание каждому православному христианину о том, что эти вопросы не только исторические, они касаются и нас сегодня. Почему именно на православие всё время идёт такое давление? Чем мы так мешаем этому миру?

Причины гонений на Православие

Причина проста: Православие по-прежнему требует от человека изменять себя. Мы живём по правилам и законам, которые пришли к нам ещё от апостолов. Мы не стали церковью "удобной" — ни для людей, ни для властей.

У нас есть свои принципы и свои условия, и мы стараемся хранить их до конца. Именно это раздражает мир. Всем хочется, чтобы было "по-другому", но только не так, как у нас.

Задаёшь вопрос — почему? Ответа никто не даёт. Но он есть в Евангелии: "Мы не от мира сего". Мы из мира взяты, как говорит Христос своим ученикам. И мы не нравимся миру, потому что пытаемся нести свет внутри самих себя. А то, что во тьме, не терпит света. То, что во лжи и грехе, всегда хочет убить то, что в добре и в добродетели находится. Нам с вами нужно как можно чаще думать об этом.

Пример Иова и наследие святых

Святой, о котором мы сегодня говорим, — Иов Почаевский. На его долю выпало множество испытаний, но он остался верен Богу и Церкви. Более того, он сделал Церковь крепче.

И до сегодняшнего дня в те места едут паломники — поклониться, помолиться, приложиться к его мощам и попросить помощи. Почему этот человек заслужил такой почёт? Не только потому, что он известен, а потому что он и сегодня, уже находясь на небесах, продолжает вести нас своим примером и наставлениями.

Важно помнить: мы не одни. Посреди нас Христос. Рядом — святые, о которых мы читаем, которых поминаем в молитвах. У нас огромное духовное наследие — трудов святых отцов столько, что не перечитать их и за всю жизнь. Но стремиться нужно. Учиться нужно. Жить, опираясь на этот пример, необходимо каждому.

Изучение Писания и внутренняя работа

Поэтому — изучайте, стремитесь, исследуйте Писание. Там есть спасение. Читая и размышляя, мы не просто узнаём слова, но применяем их в своей жизни.

Вера — это не только свечка в храме, платочек, молитвенное лицо или свечечка в храме. Это лишь начало. Настоящая жизнь православного христианина — гораздо глубже. Изучайте, стремитесь, и всё откроется. Все ответы давным-давно лежат на поверхности. Просто мы их не хотим взять.

Мы хотим великого, ожидаем внезапного озарения, чтобы и крылья выросли у нас за спиной и нимбы загорелись над головами. Так не бывает.

Христос сказал: "Кто верен в малом, тот и в великом будет верен". Мы же часто ждём чего-то великого, вместо того чтобы учиться верности в простых делах.

Святые показывают нам пример. Преподобный Иов Почаевский всю жизнь провёл в посте, молитве и труде. Он менял себя, а не указывал другим на ошибки. Это и есть основа духовной жизни.

Давайте чаще думать об этом: насколько мы меняем себя, к чему идём, чего хотим, и насколько остаёмся православными христианами.

Помощи Божьей желаю всем нам — по молитвам преподобного Иова Почаевского. Пусть Господь поможет осознать и изменить нашу жизнь, открыть новое и следовать правильным путём.

Терпения, здравия, разумности. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Игумен Иов (в миру Иван Иванович Железо, в схиме Иоанн; ок. 1551, Коломыя — 28 октября 1651, Почаев) — почаевский преподобный.

