Их житие — всего страница, но пример — на века: память о мучениках Адриане и Наталии

8 сентября православная традиция чтит память мучеников Адриана и Наталию — супругов, чья любовь и верность стали примером для поколений. Об их подвиге, о ценности семьи, вере и ответственности друг за друга рассказал отец Андрей (Сапунов).

Мученики Адриан и Наталия

— 8 сентября Церковь вспоминает мучеников Адриана и Наталию. Мы часто обращаемся к этим святым с молитвой об утешении в скорбях, о здоровье, о семейном благополучии.

Супруги Адриан и Наталия почитаются как защитники семейных ценностей. Их житие кратко изложено в церковных книгах — всего одна страница, но в этой небольшой истории заключён глубокий смысл, который делает их пример особенно значимым для нас.

История Адриана и Наталии

Житие начинается с Адриана — мужа Наталии. Он был язычником и служил мелким чиновником, а Наталия тайно исповедовала христианство и стремилась наставить мужа в вере.

Это происходило в III веке, во время гонений на христиан. Однажды к Адриану привели верующих, которых ожидала казнь. Удивлённый их спокойствием и светлыми лицами, он спросил: какую награду они ждут от Бога после смерти? Те ответили: "Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его".

Эти слова потрясли Адриана. Вдохновившись, он сказал: "Запишите и моё имя вместе с ними, я тоже христианин". Его немедленно арестовали и заключили в темницу. Начальство пыталось уговорить его отказаться от слов, списать всё на горячность, но Адриан твёрдо стоял на своём.

Ему было всего 28 лет — возраст, когда многие ещё не осознают до конца ответственность за свои поступки. Но он определился окончательно: исповедовал себя христианином и был готов идти за Христом до конца.

Вера и мученичество Адриана

После суда Адриана отпустили. Он пришёл к жене, но Наталия, зная о событиях, испугалась, что муж отрёкся от Христа, и не пустила его в дом. Адриан объяснил, что остаётся верен вере, и добровольно вернулся в темницу, чтобы разделить судьбу христиан.

Мучения были страшными: у узников перебивали молотами руки и ноги. Жестокость людей, как писал летописец, не знала предела. Но рядом с мужем была Наталия. Она поддерживала его, просила не отрекаться и пройти путь до конца, приняв мученическую смерть.

После казни тела мучеников хотели сжечь, но поднялась буря, ударила молния, убив нескольких солдат, и печь не разгорелась. Христиан похоронили в земле. Наталия часто приходила на могилу мужа, молилась и просила у Бога заступничества и помощи.

Верность Наталии

Наталия была молодой и богатой женщиной. Многие военачальники сватались к ней, предлагали заботу и любовь. Но она оставалась верна одному человеку — своему мужу Адриану. Эта верность до конца дней делает её образ особенно значимым для нас сегодня, когда подобное постоянство встречается редко.

Наталия скончалась на могиле своего мужа и была похоронена рядом с ним. Их история — не яркая в деталях, но глубокая по смыслу.

Наталия достойно прожила жизнь в вере. Эта трогательная история верности сохранилась в памяти народа и передавалась из поколения в поколение, дойдя до наших дней.

Молитва о семье

В православных молитвословах есть молитва о семье, обращённая к мученикам Адриану и Наталии. Сегодня трудно представить, что существуют люди, отдавшие свою жизнь ради другого человека. Это тяжелый поступок, на который способна только сильная личность, понимающая что в этом мире нет ничего более ценного, чем любовь к другому человеку. Это настоящая любовь, а не очарованность, истинная любовь: до конца дней своих в радости или в горести пребывать вместе.

Сегодня, в современном ритме жизни, объяснить это непросто. Но пример Адриана и Наталии показывает: верность и любовь сильнее любых испытаний.

Эгоизм и семейные проблемы

Сегодня многие живут с мыслью: "Я — главное, что есть, весь мир вращается вокруг меня, а остальные — не столь важны". Из этого рождается привычка думать лишь о себе, тратить время и деньги на собственные желания, забирая их у семьи.

В таких семьях постепенно накапливается напряжение: один терпит другого до предела, а потом говорит — "хватит". И человек, оказавшийся перед фактом, приходит к священнику с вопросом: "Почему так вышло?" Но если присмотреться к его жизни, оказывается, что в центре всегда были друзья, развлечения, посторонние дела — всё, кроме своей семьи.

Эта печаль стара как мир. Эгоизм разрушает семью, лишая её любви и настоящей близости.

Истина для православных христиан

Времена меняются, но человеческая жизнь остаётся прежней. И при Христе, и при мучениках Адриане и Наталии, и сегодня — те же страсти: жажда власти, богатства, распутство, многоженство, пьянство. Тогда это лишь скрывалось, сейчас же выставляется напоказ.

Но для православных христиан истина неизменна. Мы должны сохранять её в себе и возрождать в семьях, несмотря на хаос вокруг. То, чем мы наполняем себя — наши знания, ценности, вера, — определяет, какими мы будем.

Особая ответственность лежит на тех, у кого есть семьи и дети: они отвечают не только за себя, но и за близких, за то, какие духовно-нравственные ориентиры передают.

Пусть пример Адриана и Наталии станет для нас напоминанием о верности и любви "до гроба". Так же, как и подвиг святых Петра и Февронии, он учит хранить семью и веру, даже среди испытаний.

Размышления о семейных ценностях

Давайте задумаемся: можем ли мы в своих семьях пройти путь до конца с верностью и любовью? Что для этого нужно? Правильно ли мы живём? Кто мы такие? Задавайте как можно чаще себе эти вопросы, и вы на них получите ответы. Они рядом — в нашей совести, в Евангелии, в духовном опыте. Если человек развивается, он видит это вокруг себя. Если нет — Господь иногда посылает знаки и испытания, чтобы напомнить о главном.

Ещё раз поздравляю вас с этим великим праздником. Молитесь о своих семьях, а если их нет — всё равно молитесь: по заступничеству мучеников Адриана и Наталии Господь подаст помощь и разумление. Может быть, именно эта молитва станет первым шагом к изменению порочного круга разводов и разобщённости. Помощи Божьей, терпения и мудрости всем нам. Оставайтесь с Богом! Всех благ.

