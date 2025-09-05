Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сила Евангелия в судьбе одного человека: апостол Тит и его наследие

Религия » Религии России » Православие

7 сентября Русская православная церковь вспоминает апостола Тита, ученика Иисуса, который оставил значимый след в истории Церкви. О его жизни и служении рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Мы знаем о 12 апостолах и ещё 70 учениках, которые были избраны Христом. Сегодня поговорим о том, кто вошёл в число этих семидесяти. Это был человек по имени Тит.

Юность Тита и встреча с Христом

Тит родился в знатной семье: его отец был правителем острова Крит. Юноша получил образование, изучал греческую литературу и философию, был человеком честолюбивым, не интересующимся плотскими утехами.

Но судьбу его определила встреча с Христом. Узнав о пророке, который проповедует в Палестине, отец отправил сына туда. Там Тит увидел Иисуса, услышал Его проповеди, стал свидетелем чудес, страданий и Воскресения, а также сошествия Святого Духа на апостолов.

Служение и путешествия с апостолом Павлом

Проникшись евангельской вестью, Тит искренне решил посвятить себя служению евангельской истине. Он последовал за апостолом Павлом — одним из самых ярких и деятельных учеников из числа семидесяти. Долгое время Тит сопровождал его в миссионерских путешествиях. Павел разглядел в нём личность, способную не только учиться, но и учить других, и возвёл его в сан епископа. Так Тит возглавил церковь на острове Крит.

Позднее их пути разошлись: Павел продолжил проповедовать дальше, а Тит остался на Критской земле, занимаясь устройством и укреплением вверенной ему церкви.

Поддержка апостола Павла и возвращение на Крит

В какой-то момент Тит узнал, что его духовного наставника апостола Павла приговорили к смерти. Он оставил свою паству на Крите и отправился к нему, чтобы поддержать и быть рядом. У апостола Павла даже есть послание к Титу, где он дал советы для укрепления верующих.

Тит стал свидетелем мученической кончины Павла, после чего вернулся на Крит и продолжил дело созидания Церкви. Именно его труды во многом способствовали тому, что Греция одной из первых приняла христианство как государственную религию. Он воспитал учеников, которые унаследовали и продолжили апостольское дело.

Тит дожил до 94 лет. Он был не только свидетелем земной жизни Христа, но и участником великих чудес. По молитвам святого рухнул храм Зевса, и на его месте восторжествовала вера, принесшая людям любовь, терпение и радость — ту благую весть, которая звучит и сегодня.

Причастность к Господу

Для нас же важно помнить, что не имеет значения, был ли ты учеником Христа, видел ли Его лично или слышал Его голос. Мы все с вами можем быть причастниками Его действия, ведь Господь всегда посреди нас. Он порой незримо присутствует в нашей жизни, а порой и очень явно, через события, которые помогают нам проверить себя и понять, насколько мы живём по-христиански.

На примере первых учеников и апостолов учились все святые, которых мы знаем. Именно они заложили основу и создали ту форму Церкви, которая существует и сегодня. Их вклад нельзя преуменьшить: он стал фундаментом духовно-нравственного роста всей христианской общины.

Дух Святой и мирские события

Нам всегда нужно помнить: Господь, как и апостолам, ниспосылает нам Духа Святого. Он укрепляет нас в нужный момент, даёт силы двигаться по правильному пути.

Но не все восприимчивы к этому дару. Часто мы больше погружаемся в мирские события, нежели в духовно-нравственные. Это ведёт к печальным последствиям. Эгоизм мешает нам принимать простые истины, давно ясные и многократно изложенные в Евангелии. Вместо того чтобы искать ответы в вере, мы всё больше задаём вопросы и всё меньше готовы слышать настоящий ответ.

Голос Бога и разумное поведение

Хочу пожелать всем быть внимательными к голосу Бога. Он звучит всегда — это голос нашей совести. Господь дал нам его, чтобы мы оставались в пределах разумного поведения, не скатывались в скотское состояние, не становились горделивыми и изнеженными. Такие люди не наследуют Царствие Небесное.

Пусть Господь дарует нам терпение, здравие и разумность. Всем помощи Божией! Оставайтесь с Богом и всех благ!

Уточнения

Ева́нгелие (от др.-греч. εὐαγγέλιον — «благовестие, благая весть») в христианстве ― весть о наступлении Царства Божия и спасении рода человеческого, провозглашённая Иисусом Христом и апостолами. В узком смысле «Евангелием» называются повествования о рождении, земном служении, чудесах, крестной смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа, которые ко II веку оформились в виде четырёх канонических книг ― Евангелий от евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна.

