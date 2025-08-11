Без Бога крест — просто дерево: отец Андрей (Сапунов) о силе истинной веры

День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)

1:53 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

14 августа — день Изнесения Честных древ Животворящего Креста Господня, начало Успенского поста. В народе его называют Медовым Спасом. О том, что значит этот праздник для православных, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

День памяти Креста — день духовной силы

— 14 августа мы отмечаем праздник Изнесения Честных древ Животворящего Креста Господня.

"Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое; победы твоя на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство", — читаем мы в тропаре, посвящённом Кресту.

Мы вновь вспоминаем тот самый Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос, — и одновременно думаем о символе, ставшем для всех христиан источником жизни, силы и спасения.

Истоки традиции: от античных храмов до наших дней

Традиция изнесения Креста началась в Византии, ещё до падения Константинополя. Летом, в период жары и эпидемий, часть Животворящего Древа выносили из хранилища и устанавливали в храме Святой Софии. Перед ним служили молебны и литии, прося у Бога защиты и исцеления.

Люди прикасались к Кресту с молитвой и надеждой. Церковное предание гласит, что после обретения Креста святой равноапостольной Еленой, человек, прикоснувшийся к нему, воскрес.

Принятие Креста Русью

Со временем эта традиция пришла и на Русь. Праздник совпадает с днём, когда мы вспоминаем Крещение Руси, — событие, положившее начало нашей духовной истории, православной идентичности, пути русского народа как народа верующего.

По всей стране в этот день выносят крест для поклонения. Верующие молятся, просят исцеления, ищут благословения — как когда-то наши предки.

Что для нас значит Крест

Крест — не просто знак. Это символ победы. Победы Христа над смертью и грехом.

В ту эпоху распятие было самым позорным видом казни. Но именно через распятие Спасителя это орудие мучения стало символом святости, знаком бесконечной любви Бога к человеку.

Поэтому мы, православные, носим крест на себе — не ради украшения, а как исповедание своей веры. Через этот крест мы осознаём, кто мы и к чему стремимся. Мы вспоминаем, чем был освящён этот знак и как дорого дался нам путь спасения.

"Спаси, Господи, люди Твоя" — не просто слова

Сегодняшний тропарь Кресту Господню — "Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое…" — открывает перед нами глубокое духовное содержание. Здесь не просто просьба помочь. Здесь — молитвенный крик, призыв о настоящем спасении, о защите всего, что принадлежит Богу.

Мы называем Христа Спасителем не случайно. Он действительно способен не просто участвовать в нашей жизни, но спасти нас — по-настоящему, полностью. И во все времена люди обращались к Нему именно с этой просьбой: даровать победу над врагами — внешними и внутренними. Это просили и полководцы, и простой народ, стоя перед угрозами, злом и хаосом, который всегда пытается лишить человека веры и смысла.

Вера — как цель и как препятствие

Сегодня, как и раньше, вера остаётся мишенью. И мир снова и снова пытается вытеснить её из человеческих сердец. Особенно из сердец тех, кто живёт в России — стране, которая остаётся оплотом Православия.

Когда-то был уничтожен центр Византии — православная Греция. Сегодняшний мир делает всё, чтобы ослабить и нас. И не только извне. Страшнее то, что внутри самих себя мы нередко теряем образ христианина, даже носив крест на груди.

Ходить с крестом — не значит быть верующим. Быть христианином — значит жить так, чтобы Господь был среди нас.

И тропарь, который мы сегодня слышим, завершает важнейшими словами: "…и сохраняя Крестом Твоим жительство". Мы молимся о том, чтобы Бог сохранял нас там, где Он Сам пребывает.

А пребывает Он, как говорит Евангелие, "где двое или трое собраны во имя Мое — там и Я посреди них".

Мы — Церковь, если мы вместе

Это призывает нас не к уединённой, а к соборной вере. В "Символе веры" мы исповедуем: "Верую во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь". Не говорится: "Я — церковь", "у меня в душе Бог". Это иллюзия. Настоящая Церковь — там, где мы вместе, где молимся друг за друга, где живём общением, любовью, поддержкой.

Церковь — это не стены. Это мы с вами, собравшиеся на молитву. Это вера, которую мы несём друг другу. Это общность, в которой Бог посреди нас. И именно поэтому — только вместе мы можем быть сильны, только вместе можем стоять и побеждать.

Церковь начинается с малого

Что мы делаем, чтобы Церковь была крепка и сильна? Апостол Павел называет семью "малой церковью". Если в семье всё устроено правильно, то и большая церковь будет стоять прочно. Но в реальности часто всё иначе. Мы переиначиваем слова, приспосабливаем истину под себя, под свою лень, гордость и самолюбие.

И тогда начинаются беды. Горе посещает народ, забывший Бога. Так было, есть и, к сожалению, будет. А мы с вами — те, кто несёт за это ответственность сегодня.

Поклонение Кресту — не форма, а суть

Поклоняясь кресту, мы преклоняемся не перед деревом. Мы поклоняемся тому, что на нём произошло: Христос искупил нас Своей кровью, простил, открыл путь к вечной жизни.

В Евангелии всё предельно ясно: "Да любите друг друга". Хочешь, чтобы с тобой поступали по-доброму — начни сам поступать так же. И хотя мыслители, философы и поэты пытались переосмыслить это тысячами способов — истина давно сказана. Нам не нужно изобретать новую мораль. Всё уже есть. Просто нужно захотеть её принять и жить по ней.

Вера — не мнение, а действие

Мы много рассуждаем: можно ли поклоняться кресту, где Бог — в душе или в храме. Но наступит день, когда не останется времени рассуждать. Мы предстанем перед Богом. И если ничего не сделали, зная всё, что нужно было сделать, — как скажем тогда? "Я ведь знал, слышал, читал, но ничего не сделал…"

И вот там, как говорит Евангелие, будет "плач и скрежет зубов". Не дай Бог никому дойти до этого состояния.

Успенский пост — не о еде, а о сердце

Сегодня начинается Успенский пост. Это время не диет и не поиска вкусных постных рецептов. Это время воздержания, внутреннего молчания, тренировки сердца и языка.

Спросите себя: могу ли я не гневаться, не осуждать, не злиться? Могу ли я хотя бы попробовать?

Пост — это возможность пересобрать себя, задуматься, насколько мы умеем воздерживаться от соблазнов, молчать, не осуждать, не гневаться и не злиться,

Врач говорит: "Не ешь — умрёшь" — и мы слушаем. Почему же не слышим, когда Церковь говорит: "Остановись. Очистись. Воздержись"?

Помощи Божией всем нам. Да укрепит нас Господь Своим Крестом, да дарует нам разумение и силу. Пусть пост будет не формальностью, а настоящей возможностью стать ближе к Нему.

Оставайтесь с Богом. Терпения, здравия, разумности. Всех благ.

Уточнения

Тропа́рь (от греч. τροπάριον) в Православной церкви — одно из кратких молитвенных песнопений, в котором раскрывается сущность праздника, прославляется и призывается на помощь священное лицо.

