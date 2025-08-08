Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Смоленская заступница: почему именно эту икону называют щитом Руси

Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
10 августа Русская Православная Церковь вспоминает икону Смоленской Божией Матери — одной из самых почитаемых на Руси святынь. Об истории иконы, о том, какие чудеса она являла и как помогает верующим сегодня, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Икона, несущая свет через века

— Мы знаем множество икон Пресвятой Богородицы, и каждая из них по-своему дорога сердцу верующего человека. Среди них особое место занимает именно этот образ, хранящий в себе глубокую духовную и историческую память.

Смоленская икона — списков с оригинала византийской "Одигитрии". Её история началась в XI веке, когда император Константин IX Мономах благословил ею брак своей дочери Анны с князем Всеволодом Ярославовичем. Позднее икона перешла к их сыну — великому князю Владимиру Мономаху, а затем была перенесена в Смоленск, где долгое время находилась в главном городском храме.

Путь через войны и изгнания

Впоследствии икону перенесли в Москву, где она почти три века пребывала в Успенском соборе Кремля, по правую сторону от Царских врат. Оттуда был сделан список, который хранился в Новодевичьем монастыре.

Но жители Смоленска не переставали просить вернуть святыню. И в 1456 году она была передана обратно в город, где снова заняла своё место в соборе. Однако и это не было концом её странствий: во время Отечественной войны 1812 года икону вновь вывезли — теперь уже русские войска при отступлении.

С тех пор она сопровождала армию, перед ней молились, искали утешения и ответы. И кто знает, может быть, именно эти молитвы помогли обрести те решения, которые привели к победе.

Заступница народа

Смоленская икона, как и Казанская, Владимирская и другие почитаемые образы Богородицы, неизменно появлялась рядом с русским воинством в переломные моменты истории.

Когда иссякали все человеческие силы, когда не оставалось других надежд — оставалась Она. Пресвятая Богородица, Заступница усердная рода христианского, укрывала народ Своим омофором, как на иконе Покрова, покрывая не только землю, но и души, ищущие света.

Мы читаем акафисты и молитвы, наполненные словами утешения и надежды, и каждый, кто обращается к Ней с верой, находит отклик.

Не о количестве икон, а о качестве веры

Независимо от того, перед каким образом Божией Матери мы молимся — древним или новым, из какого он века или места — важно одно: истинная вера. Когда мы искренне обращаемся к Богу и к Его Пречистой Матери, мы получаем помощь. Не всегда так, как нам хочется. Не в той форме, о которой мы просим. Но — получаем.

Часто мы просим исцеления, но не задаём себе вопрос: "А зачем оно мне? Что я буду делать с этим даром?". Бывает, что человек не готов к тому, о чём просит. Порой это похоже на ребёнка, который просит у взрослого острый нож или спички, не понимая последствий. Господь милостив, но Он — Отец. Он даёт только то, с чем мы справимся.

Сегодня каждый из нас имеет доступ ко всему: открыты храмы, есть интернет, есть священники, есть Евангелие. Мы образованы, информированы, окружены источниками. Но часто не хватает самого главного — внутренней готовности услышать.

В духовной жизни мы всё ещё дети. Мы учимся, ошибаемся, ищем, забываем, снова ищем. И при этом забываем очевидное: вера — это не теория, не мыслительный эксперимент. Это действие. Это поступок. Мысль, подкреплённая решимостью.

У Господа — множество угодников. Среди них — простые, необразованные люди, уверовавшие за минуту до смерти.

Они не спорили, не мудрствовали — просто шли и делали. Потому что любили Бога и доверяли Ему.

Благодарим ли мы в радости так же, как в скорби?

Когда человеку больно, он ищет помощи. Но когда радостно — далеко не каждый бежит в храм, чтобы поблагодарить. И как священник, я могу сказать: в 99 случаях из 100 люди приходят в храм со слезами, а не с благодарностью.

Поэтому дело не в том, сколько икон в доме, не в том, какие молитвы мы читаем. Главное — понимание, кто мы, зачем живём и как идём к Богу.

Молитва — не просьба по требованию, а путь к осознанию

Помолимся Пресвятой Богородице — не только о помощи, но о разумении. О том, чтобы научились видеть себя в истине, стали настоящими детьми Божиими — не по названию, а по жизни. Пресвятая Богородица помогала нам во всех наших начинаниях, помогала нам вразумиться, понять, кто мы есть в этой жизни, и сделаться действительными детьми Божиими, любящими своего Отца, так же и Отец любит своих чад. 

Пусть Пресвятая Владычица покрывает нас Своим омофором, наставляет, укрепляет и ведёт. Помощи Божией всем. Оставайтесь с Богом.

Уточнения

Смоле́нская ико́на Бо́жией Ма́тери (Одиги́трия Смоле́нская) — почитаемая в православии икона Богородицы (Одигитрия).
 

