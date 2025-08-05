Он воскрешал мёртвых и исцелял слепых — святой Пантелеимон показал нам, как молиться, чтобы произошло чудо

Отец света откроет твои очи: отец Андрей (Сапунов) — о подвиге святого целителя Пантелеимона

Об удивительной истории святого Пантелеимона, целителя и мученика, который изменил жизни многих людей благодаря своей вере и творимым им чудесам, рассказывает отец Андрей (Сапунов).

О святом великомученике и целителе Пантелеимоне

— Все мы сталкиваемся с болезнями — у кого-то они проходят легко, у кого-то — тяжело. И в такие моменты человек ищет исцеления всеми возможными способами. Так было всегда. Если заглянем в Евангелие, то увидим, как многие обращались к Господу Иисусу Христу с просьбой об исцелении — от слепоты, недугов, даже одержимости.

В христианской традиции особое место занимает святой великомученик и целитель Пантелеимон. Именно к нему мы обращаемся с молитвой о здоровье. Как же он стал таким — врачом и святым?

Он родился около 280 года в городе Вифания, на границе Римской империи, на территории современной Турции. Его мать была христианкой, отец — язычником, но настроен был к вере спокойно. Назвали мальчика Пантолеон, что переводится как "повсюду лев".

С детства мать пыталась привить сыну христианские взгляды, но крещения он не принял — гонения на верующих в те годы были особенно жестокими. После смерти матери отец отдал Пантолеона учиться медицине — он оказался способным и внимательным учеником.

Недалеко от места его учёбы жил священник по имени Ермолай. Он заметил юношу и начал беседовать с ним о Боге, о вере, о Евангелии.

Пантолеон долго оставался в раздумьях, как и многие люди сегодня. Но однажды на дороге он увидел страшную картину: мёртвый ребёнок, погибший от укуса змеи. И тогда он встал на колени и стал молиться.

Пантолеон пообещал Богу принять христианствои посвятить жизнь служению, если ребёнок воскреснет. Ребёнок ожил, а змея, укусившая его, как говорится в житии, разорвалась на куски.

Это стало переломным моментом. Пантолеон стал христианином. Мы называем его Пантелеимоном — "всемилостивым". Он остался врачом и прославился своей милостью и мастерством.

Император Максимилиан пригласил его ко двору, где Пантелеимон лечил придворных и приближённых. Но дальше его путь будет не только врачебным, но и мученическим — за веру, которую он выбрал добровольно и всей душой.

Как уверовал отец Пантелеимон

В жизни Пантелеимона произошло ещё одно важное событие — то, что привело к обращению в веру его отца.

Отец был убеждённым язычником и, несмотря на частые беседы с сыном о христианстве, оставался непреклонным. Но однажды к Пантелеимону привели слепого человека, прося об исцелении.

Пантелеимон возложил на него руки и сказал: "Помолюсь Богу Отцу, который даёт свет нашим очам". Он стал молиться — и человек прозрел.

Это чудо стало известно многим. Люди, видевшие и слышавшие об этом, начали обращаться к вере. Но для самого Пантелеимона самым дорогим стало то, что и его отец, увидев исцеление собственными глазами, уверовал во Христа и принял крещение.

Вскоре он скончался, а Пантелеимон остался один — с верой, которой посвятил всю свою жизнь.

Мученический подвиг святого Пантелеимона

Служение Пантелеимона и чудеса, совершаемые по его молитвам, не могли не вызвать зависти. В окружении императора Максимилиана нашлись те, кто стал клеветать на святого, утверждая, что его исцеления склоняют народ к вере во Христа.

Император, поддавшись этим доносам, решил избавиться от целителя.

Пантелеимона вывели на арену, полную диких зверей. Но когда хищники были выпущены, они не только не тронули его, но подошли и стали лизать его руки. Толпа, ставшая свидетелем чуда, воскликнула, что Бог, в которого верит Пантелеимон, — истинный Бог.

В ответ на это император приказал казнить всех, кто посмел произнести такие слова. Так началось первое исповедничество — проповедь без слов, через силу чуда и страдания.

Пантелеимона привязали к засохшему дереву маслины и велели отсечь голову. Но когда палач нанёс удар, меч развалился, не причинив вреда. Воины, присутствовавшие при этом, тоже прославили Бога, увидев явное свидетельство святости.

Сам Пантелеимон, зная, что не избежит смерти, попросил палача взять другой меч и исполнить приговор. По его молитве казнь свершилась.

Из тела святого, как говорится в его житии, истекла не только кровь, но и молоко. А засохшее дерево, к которому он был привязан, вдруг зацвело. Это стало новым чудом, укрепившим веру многих.

Память об этом подвиге жила долго. Люди приходили к месту казни, чтобы поклониться и укрепиться в вере. И по сей день святой великомученик Пантелеимон остаётся для нас примером смирения, терпения и любви — тех качеств, которые так трудно сохранить в современном мире.

Свет, открывающий очи

Прошло время, и жизнеописание святого Пантелеимона дошло до нас. Мы можем прочесть его сегодня, обратиться к нему в молитве — как это делали многие святые, ища заступничества в страданиях, бедах, нужде.

Во время соборования мы читаем молитву, обращённую к святому великомученику Пантелеимону, прося его предстательствовать пред Богом за страждущих. Его имя произносится и при освящении воды, и на молебнах.

Но, пожалуй, важнее всего — те слова, что он однажды произнёс слепому: "Отец света откроет твои очи". Эти слова — не только о чуде зрения. Это напоминание каждому из нас: каким светом мы живём? И живём ли мы этим светом вообще?

Мы склонны считать себя добрыми людьми лишь потому, что, по нашему мнению, не причиняем зла. Но свет — это не просто внешняя доброта. Это внутреннее состояние, это нечто большее, чем поступки "по совести". Это путь, основанный на вере и устремлённый к Богу.

Каждый может задать себе вопрос: "А что я сделал сегодня? Был ли я угоден перед лицом Бога?". Если честный ответ будет: "Ничем особенным не отличился" — значит, есть повод задуматься: чем наполнена наша душа? Какой свет живёт в нашем сердце?

Недостаточно просто никого не обижать. Недостаточно быть "просто хорошим человеком". Господь дал нам способность делать добро.

Истинный свет — это плод веры, это ответ на вопрос, который Христос снова и снова задавал в Евангелии: "Веруешь ли ты, что Я могу это сотворить?".

И тот, кто отвечал: "Верую", — получал.

Свет Христов внутри нас

Для каждого из нас вера — это одно из важнейших средств на пути к свету Христову. Этот свет может родиться в сердце человека в любую секунду, стоит только обратиться к Богу с настоящей, искренней молитвой.

Святой великомученик Пантелеимон показал нам пример такой молитвы. Увидев мёртвого ребёнка, он не знал, как действовать иначе, кроме как молиться. И, пусть мы не знаем точных слов его молитвы, несомненно — она была искренней, полной слёз и исходила из самого сердца. Это была молитва без остатка — молитва, за которой пришло чудо: ребёнок воскрес, а в самом Пантелеимоне родился свет Христов.

Всем нам я хочу пожелать здоровья и достойной жизни. Пусть по молитвам святого Пантелеимона Господь подаст нам исцеление — как телесное, так и духовное. Потому что внешние болезни часто начинаются с внутренних, а внутренние недуги мы носим в себе постоянно.

Что мы едим, что говорим, что думаем — всё это влияет на наше состояние. Душевное здоровье отражается и в теле, и в поступках, и в судьбе. Поэтому будем благодарны Господу за то, что у нас есть такой небесный заступник, к которому мы можем обратиться.

Будем благодарны и за саму возможность жить. Не откладывая на потом — изменяться, исправляться, молиться, благодарить. Всё это — не завтра, не через неделю, а сегодня и сейчас.

Пусть Господь поможет нам быть достойными того, что мы имеем. Пусть укрепит нас в разуме, здравии и вере.

Помощи Божией всем. Оставайтесь с Богом!

Уточнения

Пантелеи́мон до крещения Пантоле́он (греч. Παντολέων) († 305 год) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников, целитель, врач безмездный.

