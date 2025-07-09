Секреты Оптиной пустыни: почему старцы продолжают привлекать паломников издалека

Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали

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На Оптину пустынь в России особенно обратили внимание в конце позапрошлого века благодаря неоднократным упоминаниям писателя Льва Толстого. А после его смерти это убежище святых православных старцев становится местом особого поклонения. Тем более, что, по мнению некоторых современников, "своим строем оно прямо поражает людей, видевших только городские распущенные монастыри".

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Задонский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ансамбль монастыря Оптина Пустынь: Оптино, Козельский район, Калужская область

Старец слаб телом, но силен духом

Главное лицо монастыря был, конечно, отец Амвросий. Сгорбленный старичок, в тёплом ватном подряснике, в тёплой монашеской камиклаве, идёт по скитским дорожкам с битым красным кирпичом. В руке крючковатая палка. И народ идёт к нему из Костромы, из Воронежа, из Нижнего. Даже из Ташкента.

И не только простой люд, но и степенные купцы с жёнами, дворяне. Правда более эмансипированную молодёжь (а она в разные эпохи одинакова) весьма шокировало, что пред оптинскими старцами становятся на колени и приносят монахам кто новые лапотки, кто туесок с ягодами и грибами. Но многие идут сюда за советом. Старые разбросанные деревянные кельи и их жильцов, окружённых соснами и яблонями, в юности не всегда поймёшь. Для этого надо было прожить не один десяток лет, когда в трудную годину вспоминают про Святую Русь.

Фёдор Достоевский в своих "Дневниках писателя" откровенно говорил, что старцы для того и существуют, чтобы выслушивать людей. И им говорили, а они слушали. Вот и обращались к отцу Амвросию бабы, что делать, ведь индюшата мрут. Другие обращались при жизненных осложнениях. Третий, держа на руках трёх малышей, всего лишь попросил: "Благословите ростить".

Известно, что старец Амвросий является прототипом Зосимы в "Братьях Карамазовых". Владимир Сергеевич Соловьёв вспоминал, что когда в ходе написания романа понадобился "старец", Достоевский специально поехал в Оптину пустынь. Знавшие и писателя, и отца Амвросия считали, что Зосима — это вещающий морализатор и он не похож на настоящего "старца". Как уникального русского человека, ставшего большим явлением русского быта и Церкви того времени. Впрочем писателя и оправдывали. Для Достоевского важны ведь в первую очередь чувство и мысль, а не быт.

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Тогда же отметили, что у писателя верно показана привязанность Алёши к старцу. И как бы удачно или неудачно складывалась у людей жизнь, некоторые, как и Алексей, с грустью говорили: "А всё-таки лучше бы было прожить весь свой век служкой при отце Амвросии".

Мы должны возвращать народу то, что он принёс нам от избытка своего

Старец был маленьким болезненным человеком и доживал восьмой десяток лет. При этом ему по пять раз кряду меняли белье. У него был изнурительный пот, и уже к вечеру отец Амвросий падал от изнеможения. Но к нему шли, веря, что от него исходит чудотворная сила духа. И он никому не отказывал в беседе.

10 октября 1891 года отец Амвросий отошёл в мир иной. На Оптиной пустыне было и своё кладбище, где были похоронены известные России люди. Например, славянофилы братья Киреевские. На одном из памятников были выбиты слова из Писания: "Премудрость я возлюбил от юности моей, и, постигнув, что не иначе овладею ею, как если не Господь просветит меня, пришёл к Богу".

Здесь же упокоились и другие знаменитые старцы монастыря. Леонид-Лев и Макарий. Надо сказать, в монахи всегда шли по разным причинам. И это раньше был весьма ответственный шаг. Тем более, когда за стенами пустыни масса мирских соблазнов. Об отце Льве говорили, что его облик оправдывал его имя. Человек в своём кругу был сильной воли и добился утверждения в Оптиной старчества.

Макарий был из орловских помещиков, в монахи ушёл смолоду. А свою долю наследства отдал братьям. Кроме религиозной мудрости, которую они передавали ближним и ходокам, старцы много трудились над переводами книг иноков прошлого, необходимых для чтения в монастыре. Любил птиц, строил для них кормушки. И внимательно следил, чтобы большие не обижали малых.

Здесь же был похоронен архимандрит Моисей. Он вместе с двумя братьями по вере ушёл в отшельники в дремучие рославльские леса. А позже основал в Оптиной знаменитый скит. Его же в голодные годы не раз упрекали за щедроты к народу. Всегда молчаливый отец Моисей говорил: "Для того ли Господь открыл на нас щедрую руку, чтобы мы не возвращали народу то, что он принёс нам от избытка своего?"

Россия знавала в прошлом немало подвижников-монахов, которые потом становились за свои заслуги игуменами Саровской пустыни, Малоярославецкого монастыря. Некоторых причисляли к святым. Сегодня нам, русским, они были бы очень нужны. Русским духом в последние десятилетия что-то слабо пахнет даже в центральной России.