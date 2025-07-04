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Любовь Степушова

Религиозная свобода в Эстонии: что стоит за вето президента Кариса на закон о запрете ЭПЦ

США недовольны: Эстония и закон об ЭПЦ, отвергнутый президентом Карисом
3:39
Религия » Религии России » Православие

Президент Эстонии отклонил закон против Эстонской православной церкви (ЭПЦ), ссылаясь на угрозы свободе вероисповедания и при возможном влиянии США.

Пюхтицкий православный монастырь в Эстонии
Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/ by https://puhtitsa.ee/index.php/et/
Пюхтицкий православный монастырь в Эстонии

Какие нарушения нашёл президент Эстонии в законопроекте против ЭПЦ

Президент Эстонии Алар Карис отказался подписывать закон, который позволял запретить Эстонскую православную церквь (ЭПЦ) Московского патриархата.

Как пишут эстонские СМИ, он нашёл противоречие этого закона Конституции, что "несоразмерно ограничивает свободу объединений и вероисповедания".

По мнению Кариса, положение об угрозах конституционному строю и безопасности Эстонии, исходящих от религиозной общины, (подразумевается ЭПЦ) сформулировано очень расплывчато. Во-первых, потому что запрещает не только административные связи с экстремистским центром (подразумевается Московский патриархат), но и "доктринальные", то есть вмешивается в Устав Церкви. Также закон запрещает связи "на основании документа, служащего основанием для её деятельности". Однако это может быть "Священное Писание или постановления церковных соборов". Президент ничего не имел против определения преступления священника (или прихода), если он "поддерживает или поддерживал военную агрессию или призывал к войне, террористическому преступлению или иным образом к незаконному применению вооруженной силы или насилию". Но Карису не понравилось, что это может быть высказано "десятилетия назад или более".

США могут быть недовольны преследованием ЭПЦ

Такие скрупулёзные оценки президента Эстонии и его вето можно объяснить реакцией США на притеснение Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине.

Сегодня республиканка-конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что "США не будут поставлять Украине оружие из-за запрета УПЦ".

"Зеленский запретил Православную Церковь. Могу обещать, что для вас не будет никакого финансирования вооружений, Зеленский. Переговоры о мире. Мы не ваша копилка", — написала она в сети Х.

Известно, что пришедшие к власти американские элиты, в частности, вице-президент Джей Ди Вэнс, считают преследование УПЦ нарушением прав человека и преследованием по религиозным мотивам. Напомним, что на Украине принят аналогичный закон, открывающий дорогу к запрету УПЦ, а на днях Зеленский лишил гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Санкции США против Эстонии возможны

Карису, скорее всего, кто-то намекнул, что Эстония может лишится военного финансирования и боеприпасов к недавно купленным установкам HIMARS, а также американского контингента, и это в тот момент, когда США обсуждают его сокращение в ЕС. В настоящее время в Эстонии размещено более 750 американских военнослужащих. Для Эстонии это сюжет по сценарию "всё пропало".

Эстонская православная церковь ранее заявила, что считает законопроект дискриминационным, направленным против неё и против Пюхтицкого женского монастыря, непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси. Представители церкви уже сообщили, что намерены обратиться в международные правозащитные организации, поскольку считают, что действия эстонских властей грубо нарушают фундаментальные права верующих на свободу вероисповедания и объединения.

Уточнения

Эсто́нская правосла́вная христиа́нская це́рковь — самоуправляемая православная церковь в канонической юрисдикции Московского патриархата. До 31 марта 2025 года ЭПХЦ официально именовалась как Эстонская православная церковь Московского патриархата.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы закон эстония
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