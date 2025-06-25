Пророчество Иуды Иаковлева: как оно сбывается в XXI веке

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Апостол Иуда Иаковлев — одна из самых загадочных фигур в христианстве. Почему он стал братом Господним, как его пророчество о лжеучениях актуально сегодня, и каков его вклад в историю Церкви, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Мы с вами не раз слышали имя апостола Иуды Искариота. Это имя у большинства из нас сразу вызывает ассоциации с предательством. Но сегодня речь пойдет о другом Иуде — о святом апостоле Иуде Иаковлеве, брате Господнем, одном из двенадцати апостолов.

Это необычное словосочетание — "брат Господень". Мы знаем Иакова, брата Господня, а теперь Иуда. Как же понимать это? Ведь, как мы знаем, Господь наш Иисус Христос был зачат от Девы Марии без участия мужчины. У Него не было физического отца. Был только праведный Иосиф Обручник, который, согласно иудейской традиции, взял Пресвятую Богородицу под свое покровительство — как бы в жены, чтобы заботиться о ней и о младенце.

Почему Иуда брат Господа?

Так почему же Иуда называется братом Господним? Существует древнее предание: когда Иосиф после бегства в Египет вернулся с семьей в Назарет, между его сыновьями от первого брака было поделено наследство. Все они были старше Господа Иисуса по возрасту и, как считается, не захотели делить имущество с тем, кого не считали своим кровным родственником.

И только один из них — Иуда — отказался от этого спора и сказал, что готов отдать долю своего наследства Иисусу. С этого момента он и стал называться братом Господним. То есть не по плоти, но по домостроительству семьи Иосифа — как человек, принявший Иисуса в свою родню, в свою долю.

Нет пророка в своем Отечестве

Апостол Иуда был близок ко Христу с детства. Он знал Его, видел, как Он рос. Но, как сам Христос говорил: "Нет пророка в своём Отечестве". Мы с вами, наверное, тоже замечали: часто в семье, среди родных, человека труднее признать по-настоящему значимым. Кажется: ну как он может быть каким-то особенным — ведь я его с детства знаю.

Так и в окружении Иисуса. Но несмотря на это, как минимум два Его "брата" — Иаков и Иуда - поверили в Него и пошли за Ним. Иаков стал одним из первых епископов Иерусалима. Мы знаем с вами и его литургию — древнюю иерусалимскую литургию Иакова, которую церковь хранит и доныне. Он многое сделал, чтобы сохранить и донести память о земной жизни Господа Иисуса Христа, чтобы мы, живущие после, не забывали эти события, а, напротив, — переживали и совершали их в Евхаристии, в молитве, в литургии.

Незаметный, но не меньший

Апостол Иуда Иаковлев — фигура в Евангелии почти незаметная. Кроме упоминаний в списке апостолов, о нём известно немного. И всё же его труд — не менее значимый. Он, как и другие ученики, принял Духа Святого и пошёл проповедовать Евангелие всей твари, всему миру.

Жизнь его, как и у многих апостолов, завершилась мученически. История говорит, что апостол Иуда оказался в Армении, где крестил людей и распространял Слово Божие. Конечно, далеко не все были довольны этим. Его схватили, подвергли казни — распяли и, по преданию, добили стрелами из лука. Вроде бы ничего "необычного" — как звучит порой в житиях святых — но в этом и заключается подвиг. В том, что человек идёт на смерть ради истины.

Пророческое послание

Апостолу Иуде принадлежит так называемое Соборное послание, включённое в канон Нового Завета. Послание небольшое, но очень глубокое. В нём он уделяет внимание теме, которая во времена апостольские ещё только начинала проявляться, но впоследствии стала одной из главных опасностей для Церкви: лжеучителям.

Иуда предостерегает от тех, кто, прикрываясь именем Христа, вводит в заблуждение — увлекает неокрепших, подменяет истину, разрушает основу веры. И если в его время это было предчувствием, то в наше — это повседневная реальность.

Современные лжеучения

Сегодня лжеучителей множество — как внутри Церкви, так и снаружи. И ереси — это не только исторические богословские заблуждения. Это и современные идеологии, которые подменяют понятия добра и зла, искажают образ человека, разрушают семью, принижают нравственность.

Мы с вами знаем, что даже в православной среде встречаются странные идеи, ложные интерпретации, вывернутые взгляды. А уж за пределами Церкви — тем более. Некоторые государства борются с этим, другие — наоборот, поощряют. Кто-то говорит: "Всё можно, у каждого своя правда". Но мы-то с вами знаем, к чему приводит такая вольность духа и мысли.

Общество, потерявшее ориентир

Буквально 5-10 лет назад в западных странах нас обвиняли в отсталости, в том, что мы не понимаем "современного прогрессивного мира", не принимаем якобы "естественного" разнообразия. Нам навязывали идею, что человек может быть кем угодно и как угодно себя называть — лишь бы захотел.

Но, слава Богу, что сегодня даже в этих странах начинается отрезвление. Всё чаще слышим: есть мужчины и женщины — и больше никого. Возвращаются к элементарному, к тому, что всегда было основой человеческой природы.

Конечно, кто-то скажет: при чём тут Церковь? Но ведь это тоже проповедь — только обратная. Это насаждение определённого мировоззрения, образа жизни. А Церковь, в ответ, проповедует свою веру, свою правду. И наша проповедь — это в том числе пропаганда здравого, нравственного, евангельского взгляда на мир.

Не в коучах — в честности

Сегодня в интернете и социальных сетях множество "коучей" и "психологов", которые рассказывают, как надо жить, что чувствовать и куда стремиться. Но за красивыми словами часто скрывается шаблонное мышление: если кто-то сказал "так", значит, иначе быть не может. На деле же никто из них не знает тебя по-настоящему.

Все ответы — не в соцсетях и тренингах, а внутри самого человека. Главное — быть честным с собой. Если видишь в себе слабость, глупость или грех — признай это. И начни меняться.

Не надо ждать, что кто-то "будет с тобой работать". С собой нужно уметь работать самому.

Да, можно пойти в парикмахерскую, чтобы привести себя в порядок. Но каждый день мы причёсываемся, умываемся, готовим пищу — сами. Так же и с душой: внешняя поддержка — редкий случай, а внутреннее состояние требует ежедневной заботы. Питаешься духовной и нравственной "нездоровой пищей" — и душа, как тело, болеет. Начинаешь жить по здравым понятиям — и всё возвращается в норму. Всё зависит от нас самих.

Не самый знаменитый — но очень важный

Апостол Иуда Иаковлев, о котором мы говорим сегодня, может показаться незаметным на фоне других апостолов — таких как апостол Павел, Петр, Андрей. Их имена у всех на слуху. А Иуду редко вспоминают, кроме как в перечнях апостолов. Но он интересен именно этим — своей внешней скромностью и глубиной прозрения.

Именно он, задолго до появления современных споров, понял и предсказал проблему, с которой мы сталкиваемся до сих пор: появление людей, которые будут утверждать — "только у нас Христос", "не ходите туда", "слушайте только нас, потому что мы — самые верные, самые правильные".

Это пророчество сбылось. Тогда спорили о Троице, о сущности Бога, а теперь к этому добавились новые беды: душевная растерянность, отсутствие духовных ориентиров, жизнь без опоры.

Сегодня мы мечемся, жалуемся, ищем помощи — хотя ответы рядом. Нужно просто зайти в храм, поинтересоваться, поговорить со священником. Взять в руки Евангелие — и прочитать, что Господь хочет нам сказать. Всё там уже есть: честно, прямо, без обходных путей. Чем больше мы себе выдумываем, чем больше прощаем и позволяем себе, тем труднее потом с этим бороться. Это закономерно.

Учиться самому — с Божьей помощью

Помолимся сегодня апостолу Иуде и попросим, чтобы он, стоя перед Богом, помог нам не впасть в лжеучения и заблуждения — даже в самых обычных житейских вопросах. Чтобы мы учились различать, где правда, а где ложь. Чтобы мы сами воспитывали себя, сами учили себя, сами несли ответственность за свою жизнь.

Господь помогает — постоянно. Он посылает людей, книги, ситуации, возможности. Но часто мы это отвергаем. Говорим Ему: "Господи, не надо, я сам справлюсь". А потом бегаем по психологам и коучам, пытаясь наладить то, что сами же и расстроили — своей глупостью, ленью, нерадением.

Будем бороть это, дорогие мои. Будем внимательнее к жизни, к себе, к тому, чем живём, что делаем и как поступаем. Всё в наших руках — если только мы не оттолкнём протянутую руку Божию.

Помощи Божьей всем нам желаю, терпения, здравия и разумности. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Апо́стол Фадде́й (Иуда Иаковлев или Леввей), согласно Библии — один из двенадцати апостолов, сын Клеопы. Святой Православной и Католической церквей.



