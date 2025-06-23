Латинизация на Руси: как святитель Иона остановил духовную экспансию

10:23 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

28 июня — день памяти святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси. Об истории борьбы святителя Ионы за независимость Русской Православной Церкви от Константинополя и о том, как он противостоял латинизации и стал символом духовного возрождения, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Церковь под властью Константинополя

— Мы с вами знаем, что до события, о котором сегодня пойдёт речь, Русская Православная Церковь находилась в ведении Константинопольского патриархата. Патриархи оттуда устанавливали нам церковные законы, назначали архиереев, в том числе — митрополитов, потому что собственного патриарха у нас тогда ещё не было.

Тех, кто возглавлял церковь на Руси, называли митрополитами — сначала Киевскими и всея Руси, позже Московскими и всея Руси.

События, связанные с этим, с одной стороны, кажутся простыми, а с другой — как водится в истории, всё снова упирается в политику, и причём до глубины.

Как это было тогда, так и сейчас: конец XIV века — время смуты, нестабильности, давления со всех сторон. Нас теснили латиняне, усиливались Литовское княжество, западные правители, которые пытались навязать унию, внедрить католическую церковь и склонить Русь к своим порядкам.

Попытка унии и фигура Исидора

Давление было прежде всего на церковь и религию. Потому что если сломать духовное основание, если запутать человека в вере, — дальше можно управлять его разумом, сознанием, посеять раздоры и устроить то, что выгодно. Всё это мы наблюдаем и в сегодняшние дни, но тогда это было особенно остро.

Когда святитель Иона стал известным архипастырем, его избрали митрополитом. До этого он был архиепископом. Однако его избрание не устроило определённые влиятельные круги. Они отправили в Константинополь другого кандидата — Исидора. И тот, заручившись поддержкой, вернулся в Москву уже с титулом митрополита всея Руси.

А дальше началось то, что и следовало ожидать: Исидор начал продвигать идеи унии. Он говорил, что Христос у нас и у них один, но при этом утверждал: дескать, "у нас Христос правильный", и именно в римской вере якобы полнота истины. И это, конечно, было уже не просто богословие — это была экспансия.

Латинянство на Руси

Естественно, всё это — и тогда, и сегодня — отражается в первую очередь на простых людях. Когда где-то кто-то что-то решает, ведёт споры, устраивает разделения — страдает народ. Так было и во времена святителя Ионы. Латинство долго пыталось проникнуть в духовную ткань Руси, пустить корни, захватить то, что было чуждо его духу, подменить, навязать.

Католическая церковь стремилась конкурировать с Русской православной, внедряя свои формы и смысл. И всё это — через внешне благочестивые образы, под видом духовного единства. Но, как всегда, Господь всё устроил по воле Своей.

Не выдержал — и исчез

Исидор, посланник Константинополя, не справился с задачей. Он не смог удержать власть, не смог привнести тот раздор, к которому стремился. Да, были проблемы. Да, пытались его удерживать. Но в итоге — изгнание. Он исчез, ушёл в неизвестность и где-то умер. Как часто бывает с теми, кто приходит не по зову Духа, а по заданию политики.

Иона: внутреннее делание и забота о душах

На его место встал именно тот, о ком мы сегодня вспоминаем — святитель Иона. Он стал не просто главой церкви. Он стал человеком, который жил верой и управлял с любовью. Как повествует его житие, он уделял огромное внимание морально-нравственному состоянию монашествующих, духовенства, всех служителей алтаря.

Он не пытался угождать, не искал внешнего одобрения, не склонялся в поклонах перед властью или модой времени. Он старался выстроить живое, подлинное церковное общество, в котором каждый понимал, зачем он здесь и Кому он служит.

Его правление стало важнейшим этапом в жизни церкви, потому что он углубился не только в организацию, а в сам дух церковной жизни.

Церковь — не механизм, а живой организм

Потому что церковь — это не просто структура, а большой, живой, духовный организм. И, конечно, в том числе инструмент — инструмент для спасения души, особенно когда речь идёт о Православной церкви. Чтобы она работала правильно, чтобы всё в ней жило и дышало, недостаточно одних "исполнительных менеджеров", которые будут говорить: "Вот сюда надо это сделать, а здесь — деньги положить, отсюда — забрать".

Это важно, но не главное. Потому что наша церковь, особенно Русская православная церковь, если всмотреться внимательно, — не про деньги, не про власть. Она — про морально-нравственный образ жизни христианина.

Служение, а не администрирование

Да, были, есть и будут перекосы. Да, кто-то будет сомневаться, осуждать, — и сейчас не об этом речь. Главное, что церковь изначально призвана быть среди людей и ради людей. Посмотрите на наших святых: они — живое доказательство. Церковь — это те, кто несёт любовь, заботу, внимание, простому человеку, и именно это в ней всегда было главным.

Люди, которых вели святые

Вспомним того же Иоанна Кронштадтского - человека, который обнимал тех, от кого другие отворачивались, кого сторонились, кто был отвергнут. Или Сергия Радонежского, или Серафима Саровского — любого святого, священника Русской церкви. Каждый из них был, в первую очередь, человеком с открытым сердцем, который шёл к другим, чтобы передать им любовь, внимание и веру.

Да, бумаги — нужны. Да, административная система — нужна. Да, всё должно быть в порядке. Но это всегда — вторично, основная цель и задача все-таки заключается в морально-

нравственном облике церкви.

Церковь — это батюшка или мы с вами?

Когда мы с вами смотрим на наши храмы и говорим: "Вот тут батюшка хороший, а там — плохой", или: "Этот такой, а этот — сякой", — давайте в первую очередь задумаемся: а мы-то кто? Ведь Церковь — это не один батюшка. Не один архиерей. Церковь — это все мы с вами.

Если мы не подвержены грехам тщеславия, сластолюбия, гордыни, алчности, если мы действительно стараемся жить по-христиански — в такой церкви всё будет по-другому. Там каждый придёт и скажет: "Чем я могу помочь?", "Что я могу сделать, чтобы храм жил?".

И человек почистит подсвечники, помоет пол, купит лампочку, подкрасит стену, починит дверь. И всё получится.

А у нас часто как? Приходят и говорят: "Вам же должны давать!". А кто должен? Государство? Церковь? Кто и что "должен"? Ответов нет, но обвинений — сколько угодно. И все рассуждают уверенно, будто точно знают.

Испытание властью

Но дело ведь даже не в этом. Иногда на долю наших священноначалий выпадают такие испытания, такие внутренние бури, что им приходится делать выбор: остаться ли истинно православными христианами, или начать заниматься политикой, внешней деятельностью, прагматикой.

И вот тут уже многое зависит от их внутренней устойчивости, от духовной силы, от веры. От того, как устроена церковная жизнь вокруг — а это снова про всех нас с вами.

Каждый из нас — пастырь: хотя бы самому себе

И сегодняшний наш митрополит, святитель Иона, смог сохранить главное: не растерять своей пастырской задачи — вести ко спасению множество людей.

Благодаря ему было создано немало: и школы, и монастыри, и общины. Главное — появились люди, которые услышали его как пастыря, поверили ему, изменили что-то в себе и своей жизни. А это и есть главное, ради чего существует церковь. И вот это — пример, который каждому из нас стоит взять в свою жизнь.

Каждый из нас в какой-то мере — пастырь. Пастырь самому себе. Пастырь своим детям. Своей семье. Своим близким и друзьям.

Тем более сегодня, когда никто толком не знает, что делать, куда идти, как жить, и каждый плетёт какую-то свою "правду", которая зачастую далека от истины. Значит, нужно быть тем, кто держит ориентир.

Начни с себя — остальные подтянутся

Пусть пример святителя Ионы будет вразумлением для всех нас. Порой приходится встать посреди конфликта — между родителями и супругом, между детьми и кем-то ещё. Это не глобальная политика, не государственное дело — но даже этим мы не умеем управлять правильно.

А если научимся, может, из наших детей или внуков вырастут те, кто будет достойно управлять и церковью, и государством. Кем мы их воспитаем — зависит только от нас.

Прежде чем судить кого-то, задайте себе вопрос: А кого я воспитал? Кого я привёл в этот мир? Достойного человека? Или того, кто просто живёт, покупает машину, квартиру в кредит и всю жизнь пытается отдать долги?

Это не плохо. Но и не хорошо. Это — просто жизнь без смысла. Без роста. Без глубины. Так остался ли он обычным человеком или стал чем-то большим? Если вы понимаете, что что-то не так — начинайте менять это в себе. Сегодня. Сейчас. И остальные — увидят это. Увидят ваше желание, ваше движение — и подтянутся.

Помоги нам всем Господь! Терпения, рассудительности и Божьей помощи в нашей жизни. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Митрополи́т Ио́на (1390-е, погост Одноушево (ныне Солигаличский район Костромской области) — 31 марта 1461, Москва) — митрополит Киевский и всея Руси с 1448 по 1461 год.

