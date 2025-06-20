Мученики веры: как апостолы Варфоломей и Варнава изменили мир

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24 июня Церковь вспоминает апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнаву. Один — из двенадцати первых, другой — из семидесяти тех, кто пришёл после. Об их жизни и духовном подвиге, а также о нашей гордыне, о вере "по привычке" и о "сучке" в чужом глазу Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня мы вспоминаем двух апостолов — Варфоломея и Варнаву. Это очень разные люди, мало пересекавшиеся между собой, но их память объединена в один день. Один — из числа двенадцати, другой — из семидесяти, тех, кто пришёл после. Но оба стали столпами проповеди Евангелия в разных уголках мира.

Апостол Варфоломей: сомнения к исповеданию — путь апостола, увидевшего истину

— Апостол Варфоломей, которого также называют Нафанаилом, был одним из двенадцати апостолов, ученика Иисус Христа. В Евангелии рассказывается, как апостол Андрей Первозванный пришёл к нему, когда тот уже был учеником Иоанна Крестителя.

Андрей сказал ему: "Мы нашли Того, о Ком говорил Иоанн Креститель". Нафанаил ответил с сомнением: "Может ли быть что-то хорошее из Назарета?". Назарет в то время считался непримечательной провинцией, и Нафанаил с трудом мог поверить, что оттуда может прийти Мессия. Андрей же сказал ему просто: "Приди и посмотри сам".

Под смоковницей — начало встречи

Нафанаил подошёл, сел под деревом, под смоковницей, и издали наблюдал за Иисусом, как Он говорит с людьми. И в тот момент Господь Сам обратился к нему, ещё до того как Нафанаил приблизился: "Вот настоящий израильтянин, в котором нет лжи".

Удивлённый Нафанаил спросил: "Откуда ты знаешь меня?". И услышал в ответ: "Я видел тебя, когда ты был под смоковницей".

То есть Христос знал его мысли, знал, о чём он размышлял, что переживал — ещё до встречи лицом к лицу. И в этот момент Нафанаил понял, перед Кем он стоит. Так начался его путь за Христом, путь апостольского служения, которое он понёс до края земли.

Апостольская проповедь Варфоломея

После сошествия Святого Духа на учеников Господа нашего Иисуса Христа апостол Варфоломей, он же Нафанаил, вместе с апостолом Филиппом и своей сестрой Марианной отправился проповедовать. По жребию им выпала Малая Азия, территории Парфянских государств — это современная Средняя Азия, включая части нынешних Азербайджана, Туркменистана, Ирана и Армении.

Они шли из города в город, проповедуя Евангелие, пока не достигли Армении. Там апостол Варфоломей исцелил дочь правителя, одержимую бесом. Тот, потрясённый чудом, принял христианство и хотел отблагодарить апостола. Но Варфоломей отказался: "Мне это не нужно. Мне нужно заниматься другим".

Испытание и мученическая кончина

Затем они продолжили путь в сторону современного Азербайджана. Там их ожидало жестокое испытание. Сын правителя, разгневанный обращением своего отца в христианство, велел схватить Варфоломея, Филиппа и Марианну. Над ними издевались, как это нередко случалось в то время, — апостолы умирали мучительной смертью: колесование, и избиения, и сожжение.

Апостолов распяли. Филиппа — вверх ногами, и он продолжал проповедовать до последнего дыхания.

Внезапно произошло землетрясение. Люди в ужасе начали снимать апостолов с крестов, но успели снять только Варфоломея. Филипп же принял мученическую смерть.

До конца — со словом о Христе

После этого Варфоломей и Марианна продолжили свой путь, продолжили проповедь, встречались с апостолом Иоанном Богословом. Как и многие другие ученики Христовы, Варфоломей вновь подвергся преследованиям. Его обвинили во лжи, в клевете, пытались заставить отказаться от веры. Но он остался твёрд. И, как это нередко бывало, — его казнили.

Апостол Варнава — проповедник истины и покровитель Кипра

Апостол Варнава, о котором мы также сегодня вспоминаем, родился на острове Крит. Он был уже не из числа двенадцати, а из семидесяти апостолов, тех, кто пришёл позже, после сошествия Святого Духа на учеников Христовых. Варнава стал учеником и начал проповедовать Евангелие — делать то, к чему были призваны апостолы: нести истину по всему миру.

Жизнь его была сравнительно короткой. Он, как и другие ученики, побывал в Армении, где также стремился помочь людям понять, что такое истина, кто такой Господь Бог, Иисус Христос, что значит Святая Троица. Он объяснял, проповедовал, служил. Позднее его вновь осудили — но уже на Крите. Убили.

Его тело положили в свинцовый гроб и бросили в морскую пучину. Но через какое-то время он явился архиепископу Кипрской церкви, возвестив о себе. Гроб нашли, вскрыли — и обнаружили нетленное тело.

С этого момента Кипрская церковь обрела своего покровителя — апостола Варнаву — и начала существовать как отдельная автокефальная церковь.

Ушли с малым — отдали всё

Истории апостолов, учеников Христа, на первый взгляд могут показаться простыми, не такими уж удивительными. Но, если вдуматься, это судьбы тех, кто отказался от всего, что у них было, и отправился нести слово Божие по всему миру. Представьте: один человек в одиночку идёт в город, в страну, к народу, который его не понимает и не принимает. У него ничего нет — кроме веры.

Так, например, Варнава однажды зашёл в иудейский храм на Крите и прямо сказал: "Я исповедую Господа Бога Иисуса Христа". А ведь у иудеев того времени — как, впрочем, и сегодня — Христос не признаётся Мессией. Более того, тогда Его считали самозванцем, тем, кого нужно было казнить.

Это напоминает странную войну за идеологию, которая, к сожалению, продолжается и в наше время. Люди снова и снова становятся на одну из сторон. Но ведь иудеям было заповедано жить достойной жизнью, не превозноситься как "великий народ" или "не великий", а просто — жить правильно, преображаться, передавать жизнь дальше, становиться лучше. Вот о чём говорили апостолы. Вот за что страдали. Вот что несли — и что несли до конца.

О церкви, спорах и человеке

Так же, как и наша сегодняшняя Православная Церковь, — она не призывает нас ни к войне, ни к каким-либо разбирательствам между государствами. Хотя мы, признаюсь, очень часто вовлекаемся в эти споры внутри самих себя: мол, вот эти — хорошие, а те — плохие. Да, знать, что происходит в мире — важно. Понимать, кто прав, кто виноват — тоже важно. Но не нужно углубляться туда, откуда невозможно вернуться. Потому что, когда человек начинает чрезмерно увлекаться, погружается с головой — и уже не может оттуда выйти. Затягивает. И теряется главное.

Апостольская беспристрастность

Апостолы и ученики Господа — яркий пример того, как можно относиться ко всем людям с любовью, несмотря на их веру, взгляды, традиции. Они приходили не с осуждением — а с радостью. Да, бывало, что обличали, — но не с целью унизить, а чтобы человек понял, в чём ошибается. И у нас сегодня в жизни так же: уметь обличить — не грех. Грех — делать то же самое, а в другого тыкать пальцем. Это уже лицемерие.

Ересь "церковного высокомерия"

Очень часто можно увидеть, как в храме кто-то, только вчера начавший ходить в церковь, уже стоит у подсвечника и всех поучает: "Туда не поставь", "Так не передавай", "Не через левое плечо, а через правое". Вот эта ритуальная нервозность, шиканье, пшиканье, — это, увы, встречается. Но возникает не от знания, а от забывчивости.

Потому что эти люди тоже когда-то пришли в храм впервые. И тоже ничего не знали, не понимали. И, может быть, и сейчас-то не особо понимают.

Задаешь простые вопросы — и человек, который 10-15 лет ходит в храм, не может ответить.

Я не говорю это, чтобы осудить. А чтобы мы с вами задумались. Часто мы живём в выдуманном, удобном для нас самих мире, где мы себе кажемся великими, умными, знающими. А по сути — не знаем ничего, не умеем, но рассказываем другим, как надо.

Зависть, язвительность и забытая цель

Когда встречаем человека, который действительно умеет, что происходит? Мы обижаемся, говорим: "Как так?". И начинаем искать в нём изъян: "Не так сказал", "Не туда посмотрел", "Не так встал". Эта язвительность — откуда она?

От потери главного: мы забываем, для чего живём. Не для того, чтобы другим испортить жизнь. Не чтобы всех под себя подстроить. А чтобы самому научиться. Чтобы стать добром. Чтобы это добро принести в мир.

Как действовал Христос?

А как поступал Христос? Да, Он гневался. Да, Он обличал, говорил вещи, которые идут вразрез с тем образом "доброго Бога", которого мы себе порой рисуем — такого небесного дедушки, который всем всё прощает и всё разрешает.

Христос приносил правду. И каждому объяснял, как этой правды достичь, что нужно изменить и что для этого делать.

А мы с вами занимаемся совсем другим. Мы выдумали для себя удобную идею: "Мне нравится вот так. Вот я пощусь — мясо не ем, значит, я молодец. А то, что всё остальное в жизни — побоку, неважно". Зато начинаем ходить и тыкать в других: "А ты почему не постишься? А ты почему это ешь? А ты почему не так себя ведёшь?"

И кто это делает? Да мы все. И бабушки, и дедушки, и молодёжь, и родители — потому что мы всегда ищем изъян в других. Это стало почти привычкой. А если мы живём так — какое же в нас смирение? Где любовь? Где терпение?

Сучок и бревно

Христос ведь прямо говорил об этом в Евангелии, ещё две тысячи лет назад:

"Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своём глазе не замечаешь?"

Мы все это помним. Но делаем ли мы по Евангелию? Вот приходит человек, говорит: "Живите вот так. Делайте вот это. Старайтесь. Учитесь". А что в ответ? "Нет. Надо его убить. Надо уничтожить". Всех апостолов — изничтожить. Изничтожили. И что дальше? А ничего. Потом сами же рыдали, плакали, потому что поняли, что сделали не то.

Пример для нас и призыв к разуму

И нам с вами, дорогие братья и сестры, эти люди — пример. Нафанаил, он же Варфоломей, о котором мы сегодня говорим, — человек, который сомневался, но был честным и справедливым. И, услышав истинное слово от Господа, он уверовал и стал настоящим Его учеником.

И мы с вами тоже имеем право сомневаться. Не нужно слепо верить всему, что слышим. Не все, кто говорит, говорят правду. Ищите. Изучайте. Исследуйте. Двигайтесь. Сегодня у нас есть всё для этого: книги, знания, доступ к информации. Даже интернет, слава Богу, — в нём, помимо грязи, можно найти и доброе, полезное, спасительное.

Старайтесь — и молитесь

Но главное — всё зависит от нас самих. Будем стараться! По молитвам наших апостолов попросим у Господа, чтобы Он дал нам разума побольше, чтобы мы научились различать, где поступаем правильно, а где — нет. Чтобы сердце двигалось верно, а душа наполнялась тем, что действительно нужно — для настоящей жизни, настоящего спасения, настоящей радости. Здравия вам, смирения, терпения и простой человеческой радости. Помощи Божией. Всех благ!

Уточнения

Апо́стол Варфоломе́й (Нафанаи́л) — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа, упомянут в Новом Завете.





Апостол Варна́ва ( data-wikidata-property-id="P569">I век, Саламин, Кипр, Римская империя — 61, Саламин, Кипр, Римская империя) — христианский святой, апостол от семидесяти, основатель Кипрской церкви, один из мужей апостольских.

