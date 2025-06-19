Мясорубка истории и сила святости — вера, которую не сломили войны и идеология

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22 июня, в день памяти всех святых в земле российской просиявших, — слово о вере, которую не смогли сломать ни войны, ни идеологии, ни времена. Как сохранить её сегодня? Почему слабость начинается с семьи, с воспитания, с отношения к храму? Зачем Бог даёт нам "паузу" перед испытаниями? Об этом Pravda. Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Память всех святых, в земле российской просиявших

— 22 июня мы вспоминаем особый праздник — день всех святых, в земле российской просиявших. Это великий день для всех, кто живёт в России, кто считает её своей Родиной — не только по паспорту, но и по духу.

На нашей земле — огромное множество святых. Есть те, чьи имена мы знаем: древние подвижники, просветившие Русь, и новомученики, совсем недавно канонизированные. А есть и те, о ком мы никогда не слышали, кто прошёл свой путь без громкого имени, но чья святость известна Богу. Мы узнаем их, быть может, только там, в вечности, когда глаза наши откроются перед Лицом Господним.

Святые — не легенды, а живые люди

Святые — это не только иконы на стене. Это те, кто когда-то жил здесь, на Руси, трудился, боролся, страдал, молился. Кто-то был князем. Кто-то — государственным мужем. А кто-то — простой крестьянский сын, родившийся в деревне. Но каждый из них преобразил свою жизнь, сделал её светом для других.

И вот сегодня мы вспоминаем их всех — всех без исключения, кто просиял на русской земле.

Лики родные, имена великие

Мы можем называть этих людей по именам, и у каждого из них — свой путь, своё слово, свой подвиг:

Александр Невский — не только защитник земли русской, но и воспитатель, носитель духовной крепости. Его забота была не только о границах, но и о людях — о молодёжи, о нравственном стержне нации.

— не только защитник земли русской, но и воспитатель, носитель духовной крепости. Его забота была не только о границах, но и о людях — о молодёжи, о нравственном стержне нации. Сергий Радонежский — великий учитель Руси, основатель обители в Радонежской земле, где поныне стоит Лавра, где учат будущих пастырей. Его имя навсегда вписано в духовную историю России.

— великий учитель Руси, основатель обители в Радонежской земле, где поныне стоит Лавра, где учат будущих пастырей. Его имя навсегда вписано в духовную историю России. Серафим Саровский — один из самых близких и родных сердцу святых. Его простота, его смирение, его свет — не забываются. Он с нами.

И таких — тысячи и тысячи. Они были, они есть, и они будут в наших сердцах, в памяти народа, в самой ткани Церкви.

Время смуты и время ответственности

Мы с вами живём в эпоху перемен. Всё меняется на наших глазах — и мир, и люди, и даже Церковь. Раскалываются общины, появляются новые "правильные" христиане, кто-то заявляет, что знает истину лучше других. А по сути — всё сводится к политике и личному эго. Это, к сожалению, касается и Церкви. И не может не касаться. Потому что Церковь — не вне истории, она внутри неё. Она внутри нас.

Но мы сегодня вспоминаем тех, кто удержал её от распада. Благодаря их молитвам и подвигу Церковь стоит. И стоит до сих пор. И нам, православным, живущим в России и за её пределами, важно не забывать — мы обязаны памятью тем, кто сражался не только за территорию, но и за душу народа.

Русь и Богородица: духовное родство

Мы знаем, что Пресвятая Богородица — заступница Руси. Хотя сама она жила задолго до появления Руси, до её крещения, но по милости Божией молится о нас. О нашей земле. О нашем народе. Просит Бога, чтобы мы одумались, чтобы не вели себя глупо, не шли в погибель своими руками.

Мы ведь не просто "русские по паспорту". Мы — православные по духу.

Но и тут беда: сегодня это часто православие по собственному вкусу.

"Я так понимаю… Я так чувствую… Я вот так решил…". Это становится нормой. И даже доходит до того, что человек Господу ставит условия: "Подумаю, ходить ли в церковь. Что Ты мне предложишь? Что я получу взамен?". Такой подход разрушает всё. Именно так и погибают церкви — не извне, а изнутри. Когда рушится не здание, а дух, когда раздрай начинается в семьях, в головах, в сердцах.

Ребёнок впитывает всё — особенно нас

Семья — это начало. Именно в семье мы воспитываем своих детей. Но чему учим? Часто можно услышать: "Наглость — второе счастье", "Ставь себя поувереннее — и будешь жить хорошо". Или: "Главное — заработать побольше".

Но где при этом духовный стержень? Мы нагромождаем на ребёнка советы, житейскую хитрость, житейскую хватку — но забываем на чём всё это должно держаться. Ведь ребёнок пока не знает, что значит быть человеком. Он учится на нас.

А мы, взрослые, уже привыкаем: "Ну, это не страшно… Это потерпит… Это само разберётся…"

А ребёнок не разберётся. Он смотрит внимательно. Он чувствует, кого он слушает, кто действительно живёт так, как говорит.

Память подвига и урок верности

В этот день — 22 июня — не только праздник всех святых земли русской, но и день скорби. Начало Великой Отечественной войны. В тот самый день, когда мы должны были молиться святым, враг пришёл на нашу землю. Почти подошёл к Москве. И всё вокруг изменилось.

Люди не ждали, что будут воевать. Но стали воевать. Стали сильными. Стали взрослыми — потому что не было выхода.

Паника была. Конечно. Тогда тоже все думали: "Всё рушится. Всё плохо. Мы проиграем".

Но они выстояли. И вернулись победителями. И те, кто выжил, кто вернулся, редко радовались. Они знали: "Это не последняя война. Это только начало". И были правы. Потому что самая страшная война сегодня — информационная. Не на полях сражений, а в умах и душах.

Сложное время рождает крепких людей

После войны появились наши дедушки и бабушки, родители — люди твёрдые, с характером. Может, не всегда церковные, может, не такие, какими мы хотели бы их видеть… Но у них была честь, достоинство, внутренний стержень.

Сложное время воспитывало сильных. Даже слабые — становились закалёнными. Они вышли из мясорубки — и сделали дело. Сложное время родило сильных людей. И нам, вспоминая их, глядя на святых, молясь о России, нельзя позволить себе жить как попало. Мы обязаны стать лучше.

Вера, которую не сломить

Такое уже было. Сотни раз. История нашей страны — многострадальная, и всё это происходило и при Александре Невском, и при Дмитрии Донском, и во времена других правителей. Было страшно, было тяжело, но люди менялись, и главная перемена начиналась с обращения к Богу.

Даже в советские, самые, казалось бы, безбожные времена, люди молились. Находят солдатские могилы, а там — партийная книжка, военный билет… и крестик.

Потому что вера — неубиваема. Мы пропитаны ею. Мы пронизаны ею.

А мы — не теряем ли её?

Вот в чём главный вопрос: а мы-то передаём эту веру дальше? Сохраняем её? Укрепляем? Или разрушаем своим отношением, холодным, пассивным, формальным?

Не ходим в храм.

Не молимся.

Не живём с Богом.

И что тогда? Не наступит ли та самая мясорубка — уже на нашем веку? Когда нас начнёт ломать и крутить, и мы, израненные, скажем: "Надо было жить по-другому…". Так, может быть, начать уже сейчас? Пока есть время. Пока Господь даёт нам эту паузу, даёт шанс. Вот он — этот день, эта минута, это слово. Сегодня, сейчас.

Святые — с нами. И в нас

Святые, которых мы вспоминаем сегодня, не чужие. Они с этой же земли. Они знали, что будет. Они понимали Русь, её беду, её силу. Они молились за нас — и молятся. И до тех пор, пока будут святые на земле русской, никто её не победит. Но для этого надо не только помнить военный подвиг, но и бороться со злом внутри себя. Это наш фронт. Это наш бой.

Жить так, чтобы не подвести

Давайте же не подведём тех, кто на нас надеялся. Тех, кто передал нам:

молитвы,

умения,

опыт,

память,

веру.

Всё это у нас есть. Нам осталось только открыть, прочитать, услышать — и начать жить по-настоящему. Так, как жили они.

Помогай нам всем Господь. Терпения, здравия, помощи Божьей — по молитвам всех святых, в земле российской просиявших. Аминь. С Богом.

Уточнения

Собо́р Все́х Святы́х в земле́ Ру́сской просия́вших — праздник («собор») Русской православной церкви. Совершается в Неделю всех святых, в земле Русской просиявших, которая приходится на 2-ю Неделю по Пятидесятнице, то есть второе воскресенье после Дня Святой Троицы.

