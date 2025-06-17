Почему Варлаам Хутынский стал примером для тысяч: путь преподобного к святости

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20 июня — день памяти преподобного Варлаама Хутынского, основателя Спасо-Преображенского Хутынского монастыря. О его духовном подвиге, о мужской ответственности, стабильности, к которой стремится каждая душа, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Память преподобного Варлаама Хутынского

— 20 июня Церковь вспоминает преподобного Варлаама Хутынского. На Руси много святых, просиявших в вере, но об этом человеке, признаться, знают не так уж многие. И всё же его слова, дошедшие до нас, удивительно точны и поучительны:

Чада, блюдитесь от всякой неправды и не завидуйте и не клевещите.

Воздерживайтесь от гнева.

Не отдавайте денег в рост.

Берегитесь судить неправо.

Не клянитесь лживо, давши клятву — исполняйте её.

Не предавайтесь телесным страстям.

Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра.

Вот, собственно, то, с чего мы можем начать — с простых, но ясных слов. Варлаам — человек, который совершил подвиг монашеской жизни, старался донести до окружающих истинное православие, укоренить его здесь, на нашей земле, сделать живым, полезным, спасительным.

Простой путь великого подвижника

Родился преподобный, по разным источникам, в начале XI века, а преставился в начале XII. Жизнь его на первый взгляд может не показаться нам какой-то особенной: уверовал в молодости, уединился, начал молиться, поститься, основал обитель. Всё вроде как по классическому пути. Но именно такие жизни и складывают святую ткань Руси.

Он сам строил храм: пилил дрова, делал заготовки — не ждал помощников. И вдруг началось то, что происходит всякий раз, когда человек делает что-то с молитвой и верой: люди стали приходить. Сначала просто из любопытства, потом с желанием помочь. А со временем — и с желанием остаться. Так возникали монастыри. Так начиналась церковная жизнь.

Наставления, которые не устарели

Варлаам не только трудился — он учил. Слово его было живым, простым, прямым.

Не осуждай. Сказал — исполни. Не клянись напрасно. Будь кротким и доброжелательным.

Казалось бы, всё это известно. Но как редко мы живём этим. Как трудно не осуждать, как сложно исполнить обещанное. И как важно об этом напоминать — себе и другим.

Стабильность мужчины и зеркало осуждения

Когда люди задаются вопросом — особенно женщины — кто такой настоящий мужчина, как он должен выглядеть и что делать, чаще всего в ответе всплывает одно слово: стабильность. Именно она позволяет любить, уважать, опираться на человека. Без неё трудно и жить рядом, и доверять.

Порой нам кажется: мы хорошие, делаем добро, стараемся. А вот окружающие относятся к нам сухо, поверхностно. Почему? Может, потому что внутри нас нет той самой стабильности. Не просто привычки лежать на диване (хотя это тоже "стабильность", но бесполезная), а — устойчивости в поступках, делах, словах. Когда её нет, люди интуитивно отходят в сторонку. Они не хотят впускать нас в сердце — и это, в каком-то смысле, закономерно.

Мы осуждаем — и нас осуждают

Сами того не замечая, мы часто осуждаем: "А вот этот человек плохой. Он сказал так, а поступил иначе…"

Но что мы знаем о нём на самом деле? Знаем ли мы его покаяние? Понимаем ли, чем он живёт? Мы вырвали что-то из контекста — и сделали вывод. При этом забываем, что точно так же кто-то другой может посмотреть на нас и сказать: "Слушай, вот это ужас какой-то ходячий…" И ведь вполне возможно, что так и есть. Потому что мы нарушаем ту самую заповедь, которую дал Христос:

"Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы поступали с вами".

Если мы не исполняем обещаний, ищем только свою выгоду, стремимся обойти ближнего — рядом с нами будут те, кто живёт точно так же. Потому что мы таких людей и привлекаем. И сами к ним тянемся.

Скажи мне, кто твой друг...

Есть известная пословица: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Звучит просто. Но суть глубже. Речь не только о том, что "какие у тебя друзья — такой и ты". Нет. Главное в том, что именно ты сам — тот, кто делает выбор. Ты совершаешь поступки, делаешь выбор, и именно они формируют круг твоего общения. Ты либо собираешь вокруг себя людей своей меры, либо тянешься к тем, кто похож на тебя.

Делай сам — и за тобой последуют

Посмотрим снова на преподобного Варлаама. Он строил храм — один, без помощников. Просто брал себя в руки и, с молитвой и постом, начинал делать простое: рубил лес, распиливал бревна, готовил всё к строительству. Может, он и не был великим зодчим, не знал, как правильно — но начал. А потом… стали подходить люди. Кто-то просто спросил: "А что ты делаешь?".

"Храм строю. Хочу, чтобы здесь была обитель. Чтобы можно было молиться. Чтобы служба совершалась. Чтобы была церковная жизнь".

И вдруг кто-то сказал: "Ну ладно. Пойду помогу. Посмотрю, что за человек".

Так всё и началось. Постепенно, шаг за шагом. Потому что если ты идёшь вперёд — за тобой тянутся. Не обязательно ты лидер. Но ты — понятный. С тобой хочется быть рядом. Хочется пройти хотя бы часть пути.

От обители — до семьи

Это касается не только монастыря. Это касается обычной жизни: работа, друзья, семья, быт. В семье тоже кто-то должен вести. Дай Бог, если это мужчина. Тот, кто понимает, куда и зачем он ведёт. Тогда и жена, и дети чувствуют: есть за кем идти. Есть пример.

А дети, растут — и смотрят на отца. Видят в нём пример. И перенимают. То же происходит и в духовной жизни. Бывали ли вы в монастырях? Наверняка встречали таких вот тихих, маленьких монахов. Они идут мимо — ничего не говорят, но к ним тянет. Приятно просто видеть. Потому что ты понимаешь: человек — в подвиге. Человек — в деле.

И в сердце рождается: "Хочу быть рядом. Помоги. Подскажи. Мы тоже хотим понять, что ты делаешь".

Это не "где-то там" — это среди нас

Всё это — не далеко. Это рядом. Это среди нас, каждый день. И когда мы говорим о преподобных, мы должны видеть не просто их подвиг, но решение. Кто-то когда-то взял на себя ответственность. А это не каждому по силам. Слабый человек — не сможет. Только тот, кого укрепляет Дух Святой, кто держится молитвы, кто живёт с Богом.

Так и Варлаам. Он прожил достойно. Со временем вокруг него было множество сподвижников. И среди них — Антоний, который продолжил его путь. А на прощание услышал: "Антоний, я отхожу ко Господу. Передаю тебе всё. Действуй, как я действовал. Делай лучше. Будь тем, кто продвинет это вперёд".

Это было в 1192 году. Давным-давно. Но здесь, на нашей земле. На русской земле.

Заповедь, без которой невозможно жить

Сегодня мы молимся преподобному Варлааму Хутынскому и говорим:

"Преподобный отче Варлааме, помогай нам. Помолись за нас. Попроси Господа, чтобы вразумил нас, укрепил, направил".

И хочется в завершение напомнить ту самую простую, но сильную заповедь, которую дал нам Господь:

"Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами".

Всё в ней есть: любовь, терпение, смирение, разум. Без неё невозможно выжить. Невозможно стать лучше. Поэтому будем не просто помнить — будем жить по этой заповеди. Даже если трудно. Даже если невозможно. Стараться. Отходить от зла. И идти туда, где свет.

Уточнения

Варлаа́м Ху́тынский (в миру Алекса Михайлович (Михалевич); XII век, Великий Новгород — 6 [13] ноября 1192) — основатель и игумен Спасо-Преображенского Хутынского монастыря.



