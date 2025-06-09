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Андрей Сапунов

Тот, кто учил любить: наследие Иоанна Кронштадтского

1:47
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Иоанн Кронштадтский — великий пастырь, молитвенник и подвижник любви. Как его пример может поддержать нас сегодня? Почему его слово было не понято тогда, но так нужно сейчас? Об этом размышляет отец Андрей (Сапунов).

— Среди многих святых, чью память чтит Церковь, имя Иоанна Кронштадтского знакомо почти каждому — не только верующим, но и тем, кто, может быть, никогда и не переступал порог храма. Его жизнь — яркий пример духовного подвига, любви к людям и верности Христу.

Детство и путь к Богу

Иоанн родился в 1829 году в бедной семье. Его отец был псаломщиком — человеком церковным, что с ранних лет определило путь будущего святого. С детства Иоанн приобщался к храму и чтению. Ему, как и Сергию Радонежскому, очень сложно давалась учёба, особенно в школе, но по молитвам родителей и своим собственным и благодаря настойчивости он преодолел трудности, окончил духовное училище и поступил в академию.

Во время обучения умер отец, и Иоанн хотел оставить академию, чтобы поддержать мать. Но по её настоянию он остался и завершил образование.

Брак по согласию — как брат и сестра

После окончания академии он вступает в брак с дочерью настоятеля собора, но супруги принимают решение жить как брат и сестра — в чистоте и целомудрии. Это решение вызвало много непонимания и осуждения, как среди прихожан, так и в церковной среде. Но Иоанн стоял твёрдо на своём пути, живя не по общепринятым нормам, а по внутреннему зову совести и веры.

Служение в Кронштадте

Кронштадт в то время был местом, куда ссылали аморальных, неблагонадёжных людей. Именно туда пришёл батюшка Иоанн — не осуждать, а любить, поддерживать, вдохновлять. Он заходил в дома самых разных людей: бедных, пьяниц, отверженных. 

Он говорил: "Никогда не судите о грехе человека — сам человек может быть хорошим, а грех к нему лишь прилепляется".

Иоанн Кронштадтский — это пример глубокой любви к людям. Он не делил людей на "достойных" и "недостойных". Для него каждый был творением Божиим. И это не просто слова: он жил так, как учил Христос — "возлюбите друг друга".

Но спросим себя: можем ли мы так? Когда видим человека на улице, незнакомого, может быть, странно одетого или внешне непривлекательного — какая первая мысль у нас возникает? Чаще всего это осуждение, а не любовь. Почему? Потому что мы не умеем в себе развивать любовь, нам это сложно и непривычно. И это печально.

Жертвенность и нелогичная щедрость

Святого Иоанна любили люди, ему приносили дары, но он всё раздавал. Возвращался домой без копейки и говорил жене: "Я всё отдал, потому что им нужнее". Многие часто осуждали его даже за его добрые дела, они вызывали недоумение: "Зачем ты так поступаешь?". Но он не мог иначе — он любил.

Его жизнь была не подвигом в смысле громких поступков, а постоянным служением: он шел к нищим, разговаривал с пьяницами, обнимал тех, кого другие презирали. За это его и полюбил народ.

Истинная слава

Я не знаю ни одного современного человека, чья известность могла бы сравниться с известностью святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вряд ли мы найдём кого-то, кто оставил бы такой след в сердцах людей.

Сегодня звёздами называют тех, кто поёт, танцует или эпатирует публику. Но по сравнению с поступками Иоанна Кронштадтского всё это — пустота. Эти имена быстро забываются. Кто вспомнит актёров или певцов 1920-х годов? Большинство молодых людей даже не знает, существовал ли в то время кинематограф. Мы склонны уделять внимание внешнему и мимолётному, забывая о настоящем содержании жизни.

Жизнь и подвиги этого святого — это живое свидетельство Евангельской истины.

Почитайте его книгу "Моя жизнь во Христе" — это не просто духовный дневник, а настоящий путеводитель по жизни христианина. В нём — личные размышления, духовный опыт, искренние исповеди и советы, проверенные временем и молитвой.

Он не открыл ничего нового — он просто воплотил в себе то, что уже сказано в Евангелии. Но именно в этом — его сила и пример для нас.

Когда "потом" может быть слишком поздно

Нам порой не хватает сил, чтобы осознать простые, но важные истины. А часто банальная леность берет верх и говорит: "Потом. Как-нибудь потом". Но когда случается беда, мы встаем на колени и взываем: "Господи, помоги — сейчас!". И тут стоит задуматься: что, если бы Господь ответил нам так же — "потом"?

"Почему Он не помогает?"

Многие, не получая желаемого, склонны разочаровываться и говорить: "Бога нет". Но дело не в отсутствии Бога. Просто Он не дает нам быстрого избавления, потому что видит: мы не готовы это удержать. Мы хотим мгновенного чуда, но не хотим изменяться сами.

Когда случается болезнь — своя или близкого — мы бросаемся в храм, молимся со слезами.

Но важно понять: болезнь — это не всегда прямая кара за грех, но часто — знак от Бога. "Остановись. Перестань жить непонятной жизнью", — говорит нам Господь.

Мы же отвечаем: "Потом. Сейчас всё вроде хорошо". И продолжаем в том же духе.

Кто виноват?

Когда человек без меры курит, пьёт, питается как попало, не спит, не заботится о теле и душе — а потом оказывается в больнице с инфарктом или инсультом — кого он винит? Бога, за то что тот не дал новое сердце? А ведь сердце-то было дано. Жизнь дана. Свобода дана. Что мы с этим сделали?

Нам нужно не чудо по щелчку, а труд над собой. Господь подаст, но нужно задать себе вопрос: а достойны ли мы просимого? Если нет — тогда и не о чем говорить. Начинать надо с себя.

Наследие Иоанна Крондтштатского

Иоанн Кронштадтский — великий человек, оставивший глубокий след в нашей новейшей истории. Своим личным примером он показал, как разбираться в сложностях жизни, как жить по совести и с любовью. Он научил нас видеть ближнего не только в тех, кто делает нам приятно, удобно, хорошо, но и в каждом, кто рядом — в каждом, кто нуждается в тепле и понимании.

Он стал живым воплощением любви Господа к человеку. Когда Христос говорит: "Любите друг друга", — вспоминайте и этого святого. В его образе сокрыт большой смысл и великая сила.

Иоанн Кронштадтский отошёл ко Господу в 1908 году — на самом пороге перемен, перед бурей, которая вскоре захлестнёт нашу страну. Он молился о России с болью, предчувствовал, что грядёт, и даже говорил об этом. Но его тогда не услышали.

Позже, спустя годы, он был прославлен в лике святых. Сегодня мы молимся ему, приходим к его мощам, просим заступничества и утешения. Подумайте, видим ли мы в его образе опору, наставника, пример для себя? Помогает ли он нам стать лучше, внимательнее, добрее?

Желаю всем нам терпения, здравия, разумности в делах и, конечно же, помощи Божией. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Иоа́нн Кроншта́дтский (настоящее имя — Иоа́нн Ильи́ч Се́ргиев — священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте.

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы религия кронштадт православие

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