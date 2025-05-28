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Андрей Сапунов

Прощание, полное радости: удивительный парадокс Вознесения Господня

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Вознесение Господне — праздник, полный света и тишины. Христос уходит, но не покидает нас. Он возносится, чтобы послать нам Утешителя и остаться в каждом, кто верит. Почему в этой разлуке нет боли, а только надежда? И как научиться отпускать с доверием, а не с упрёком? Об этом рассказал отец Андрей (Сапунов)

— Вознесение Господне — это один из двунадесятых праздников, великих торжеств православного календаря. И вместе с тем это — праздник парадокса. Как говорили святые отцы, это "радость разлуки". Событие, в котором встречаются слёзы и свет, прощание и обещание великой надежды.

Как всё произошло на Елеонской горе

Евангелие рассказывает: Господь Иисус Христос вывел учеников на гору Елеонскую, благословил их, и — вознёсся на облаке на небо. Так мы видим это на иконах, иконографии, впитавшей в себя не только внешний образ, но и духовный смысл происходящего.

На первый взгляд — ничего "сверхъестественного" для тех, кто уже видел Воскресение, кто слышал, как Христос побеждает смерть. Ученики знали, что наступит момент ухода. Но этот уход не стал трагедией.

Возникает вопрос: почему радость? Почему праздник? Ведь мы привыкли, что расставание — это всегда боль. Но у Бога всё иначе. Он пообещал, что, уйдя, оставит им Духа Утешителя, Духа Святого.

В этой разлуке — новый уровень присутствия. Уже не рядом, а внутри нас. Уже не физически, а духовно, во всей полноте. Вот в чём радость.

Любовь требует зрелости

О любви сказано многое — в поэзии, в искусстве, в нашей повседневной жизни. Каждый человек сталкивается с этим чувством: мы любим, нас любят. Это видно и в браке, и в семье, и в заботе родителей о детях. Но именно в этих близких отношениях любовь часто становится самой трудной.

Мы стремимся заботиться, удерживать, влиять — и порой сами того не замечая, превращаем любовь в причину обид, давления, сопротивления.

Извечная проблема "отцов и детей" не исчезает даже у тех, кто живёт в вере. Апостол говорит, что любовь долго терпит и не требует своего — но почувствовать это в реальности бывает невероятно сложно.

Разлука — боль, особенно если речь идёт о распаде семьи. Это всегда трагедия, особенно для детей. Но часто причиной этого становится не сама любовь, а то, как мы её понимаем. Мы не всегда с самого начала осознаём, на чём строим отношения и часто просто не умеем различать влюблённость и настоящее чувство.

В каждом из нас есть стремление командовать, главенствовать, и если рядом человек, которому это чуждо, — возникает внутренний конфликт. Люди терпят годами, надеясь на перемены, и вдруг всё рушится в один момент.

Вот почему так важно иметь трезвый ум. Не только в молитве и духовной жизни, но и в отношениях. Мудрость — во внутреннем умении отличить настоящую любовь от желания, привычки или мечты. С годами мы неизбежно привязываемся друг к другу. И потому боль потери становится особенно тяжёлой. Но именно эта боль должна напоминать нам: любовь — это не контроль и не удобство. Это верность, терпение, трезвость и свобода.

Радость разлуки и уроки самостоятельности

Очень важно в определённый момент уметь отпустить — и в воспитании, и в отношениях. Самообладание и мудрость приходят тогда, когда человек живёт с Богом, когда изучает Его закон и учение Церкви. Без этого невозможно распознать, где правда, а где ошибка.

Мы не можем прожить чужую жизнь за другого человека, не можем силой создать для него правильную семью или навязать свою мудрость.

Но мы можем помочь — если даём своим детям возможность быть самостоятельными, принимать решения, ошибаться и возвращаться к нам с вопросами. Именно в этом и проявляется настоящая родительская любовь, а не в гиперопеке, не в контроле и не в навязывании.

Когда есть живой, честный контакт, когда родители умеют спросить: "Ты растёшь, но ты ленивый?" — и услышать честный ответ, — тогда начинается настоящее воспитание.

И, как ни странно, разлука тоже может быть частью любви, потому что в ней человек учится жить сам и в какой-то момент по-настоящему начинает понимать, что значит быть взрослым.

Уточнения

Вознесе́ние Госпо́дне — событие новозаветной истории, восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, а также установленный в память этого события и обещания о Его втором пришествии переходящий христианский праздник. 

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы религия православие

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