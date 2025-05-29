Изволися Духу Святому и нам: как Вселенские соборы определили судьбу 2 миллиардов верующих

11:08 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

Быть православным — это не просто крестик на шее. Это знание, ответственность и честный разговор с собой. Как решения Вселенских соборов IV-VIII веков сформировали догматы православия и почему они актуальны и сегодня, в эпоху духовных поисков, рассказал отец Андрей (Сапунов).

1 июня — Память Святых отцов Первого Вселенского собора

— Сегодня мы с вами вспоминаем великих учителей Церкви — святых отцов Вселенского собора. И, как это часто бывает в церковной жизни, день памяти становится поводом задуматься о вопросах, которые волнуют каждого христианина. Во что мы верим? Почему именно так? Кто и когда установил те формы и смыслы, что сегодня окружают нас в храме и в молитве?

Почему мы верим именно так?

Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос: "Правильно ли мы верим?". Откуда пошло, что мы исповедуем в храме, произносим в Символе веры, какие правила и устои определяют, кто такой православный христианин? Эти вопросы не просто любопытство — это жажда истины, стремление быть верным Богу так, как Он этого хочет, а не как удобно нам.

Что дали нам Вселенские соборы?

Ответы на эти вопросы дала Церковь через Вселенские соборы. Всего их было семь, и каждый из них стал вехой на пути утверждения истинной веры. Сегодня Церковь вспоминает труд и подвиг тех, кто, собравшись со всех концов христианского мира, защищал учение Христово от искажений, уточнял формулировки, чтобы никакая ересь не могла подменить собой истину.

"Главное, чтобы мне было хорошо" — ловушка эгоизма

Давайте будем честны: мы часто делаем выбор, исходя исключительно из своих вкусов и желаний. Будь то одежда, интерьер, стиль жизни или даже взгляды — нередко человек говорит: "Мне нравится — и этого достаточно". Мнение окружающих, а тем более — мнение Церкви, отодвигается на задний план. Главное — комфорт, удобство и внутреннее чувство "мне нормально".

Личный взгляд — не всегда истина

Такая позиция, увы, не нова. Она существует с древнейших времён — со времён Адама и Евы. И её суть проста: человек ставит себя в центр мира. Хочет сам решать, что хорошо, а что плохо. Но за этим неизбежно следует искажение реальности — подменяются смыслы, размываются границы, появляются двойные стандарты.

Когда вера становится "удобной"

Так рождаются самые разные искажения. Кто-то начинает "подправлять" Евангелие под свои убеждения, кто-то вносит изменения в семейные устои, кто-то строит духовную жизнь на фразе: "Я верую внутри себя, а больше мне ничего не нужно".

Вселенские соборы начали собираться тогда, когда это стало глобальной проблемой того времени.

Под землёй и в вере

До IV века христианская Церковь жила в условиях постоянных гонений. Верующие собирались небольшими группами — в катакомбах, на кладбищах, в уединении. Это была Церковь исповедников, скрытая от мира, но сиявшая крепостью духа. Молитва в то время была подвигом, участие в Евхаристии — готовностью к мученичеству.

После Константина: испытание свободой

С провозглашением христианства государственной религией при святом равноапостольном Константине Великом Церковь обрела свободу. Но вместе с этим началось новое испытание — испытание статусом и массовостью. Вера начала угасать.

Святитель Иоанн Златоуст в своих проповедях с болью замечал, что люди начали ходить в храм "не по вере, а по моде". Посещение богослужений стало своего рода общественным ожиданием: если не в храме — будто не гражданин. Вера теряла огонь, становясь формальностью. Массовость не всегда означает глубину — и Церковь это почувствовала.

Арий: когда размышления сбиваются с пути

В это же время появляются и лжеучения, внешне кажущиеся безобидными. Одним из таких стало учение Ария. Он говорил: "Христос — не Бог, а всего лишь творение". Сначала это казалось всего лишь философским взглядом. Но вскоре учение приобрело масштабы катастрофы — его поддержали императоры, епископы, толпы народа.

Это было не просто рассуждение — это было отрицание самого центра христианской веры: Святой Троицы и божественной природы Иисуса Христа. Как говорили отцы, "если Христос — не Бог, то и спасение наше — ложь".

Первый Вселенский собор: ответ Церкви на вызов

Когда ересь Ария набрала опасные обороты, Церковь не осталась в стороне. Ария осудили, но вопрос оказался столь глубоким и важным, что потребовал соборного обсуждения. Так и был созван Первый Вселенский собор — событие поистине судьбоносное.

На этом соборе происходило многое: чудеса, молитвенные труды, явления Божии, но главное — там звучала истина, рождённая не в спорах, а в глубокой духовной работе. Решения собора начинались со слов: "Изволися Духу Святому и нам" — эти слова не были красивой формальностью. Они говорили о том, что отцы собора принимали свои решения не сами по себе, а вместе с благодатью Святого Духа, с молитвенным дерзновением и Божьим водительством.

Как родился Символ веры

Собор не просто отверг ложь — он сформулировал истину, ясную, чёткую, живую. Именно там начали складываться строки того Символа веры, который мы читаем на каждой Литургии. Но важно помнить: он не был создан в один момент и не был плодом раздумий одного человека.

Наоборот, Символ веры — это концентрированная мудрость веков, итог многолетних богословских трудов, духовных подвигов и мученичества святых отцов. Это как бы голос самой Церкви, прошедший через века, чтобы сохранить нам веру неизменной.

Среди участников Вселенских соборов были великие святители, которых мы знаем и любим до сих пор — Святитель Николай Чудотворец.

Иконопочитание: не идолы, а окна в небо

Особое значение имел последний Вселенский собор, на котором был окончательно сформулирован и утверждён догмат иконопочитания. В ответ на волны ересей, отрицавших образы святых, отцы ясно сказали:

Мы не поклоняемся самой иконе — но через нее обращаемся к Богу и к тому святому, чьей помощи просим.

То есть икона — это не идол, а молитвенное окно в духовный мир, напоминание о реальной святости, к которой может стремиться каждый христианин. Мы не молимся доске, мы молимся Богу и просим заступничества у тех, кто своей жизнью показал: человек может стать светом в этом мире.

Не просто традиция — духовная суть

Труды святых соборов — это не заседания ради галочки, не "церковные съезды", как было во времена Советского Союза. Никто не вспоминает решения партийных форумов — они ушли в прошлое. Но решения Вселенских соборов живут в каждом храме, в каждой иконе, в каждом Таинстве.

Когда человек приходит в храм и недоумевает: "Почему здесь икона? Зачем лампада? Зачем этот подсвечник?", — это не от праздного любопытства, а от непонимания живого Предания, которое мы получили от соборов, от святых отцов, от самой Церкви. И если мы хотим быть настоящими христианами, нам нужно познавать корни своей веры, чтобы быть не поверхностными зрителями, а осмысленными участниками церковной жизни.

Важно знать, во что мы верим

Каждому человеку, если он действительно интересуется чем-то — будь то искусство, наука, коллекционирование — естественно стремиться узнать истоки. Кто собирает марки, изучает историю почты, кто увлекается живописью — интересуется художниками. А разве можно быть христианином и не знать, как формировалась Церковь, как складывалась вера, которую мы исповедуем?

Благодарность за духовное основание

Мы должны быть благодарны святым отцам, которые не побоялись вступить в спор, отстаивая истину. Их ревность, их любовь к истине разжигали в Церкви внутренний свет, выявляли ошибки, исправляли пути. И это тоже было действием Божиим.

Господь даровал им Духа Святого — не просто как награду, а как силу, которой они были достойны. Их ум, очищенный подвигом, молитвой, смирением, стал тем сосудом, через который излилась истина. Благодаря им мы сегодня имеем ясные ориентиры, духовную карту, по которой можем идти, не блуждая во тьме.

Исследуйте, понимайте, молитесь — и не давайте себя обмануть

И пусть каждый из нас задумается: насколько он на самом деле — православный христианин? Насколько осознанно мы живём своей верой? Насколько точно исполняем то, что было передано нам через Писание, через Церковь, через опыт святых отцов?

Читайте Священное Писание, но не просто читайте — исследуйте, потому в исследовании мы не просто учимся, а двигаемся тем путём, который оставили нам святые отцы, апостолы, и сам Господь наш Иисус Христос.

Истину нужно искать с молитвой

Не слушайте ереси и странных рассуждений. Не верьте на слово. В мире всегда будет звучать тысяча голосов, и каждый будет уверять: "Вот здесь правда". Но истину вы найдёте только сами, с помощью молитвы, разума и сердца.

Перед каждым чтением, перед каждым размышлением — встаньте в молитве и скажите:

"Господи, благослови меня на то, чтобы я понял и узрел то, что написано в Евангелии, в творениях святых отцов".

Молитесь — потому что лукавый не дремлет. Он готов вмешаться даже в наше стремление к добру, чтобы увести в сторону. Он ловко меняет акценты, вкрадчиво искажает истину. Именно так появляются лжеучения, секты, ложные верования, которые сегодня окружают нас.

Поэтому — изучайте, вникайте, разбирайтесь. Отвечайте на свои вопросы не по слухам, не по эмоциям, а по истине. И тогда вы не собьётесь с пути.

Всем нам — разумности. Ясного сознания. Трезвого ума. Мудрости, без которой не прожить. И, конечно, помощи Божией.

Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Вселе́нские собо́ры — собрания преимущественно епископата христианской Церкви, на которых обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального (догматического), церковно-политического и судебно-дисциплинарного характеров.





Си́мвол ве́ры — задокументированный перечень основополагающих догматов христианского вероучения.

