Лев XIV: сдержанный лидер, продолжатель Франциска и скрытый оппонент Трампа

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Впервые главой Католической церкви избран американец: Роберт Фрэнсис Прево стал Папой Римским Львом XIV. Вот что пишет о нём международная пресса.

Фото: commons.wikimedia by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сатира 16 века на римского папу

La Stampa (Италия): "Лев XIV — первый американский Папа. Он родом из Америки, о существовании которой мы забыли. Америки, обеспокоенной миром во всём мире (первая фраза, произнесённая с балкона собора Святого Петра), а не только безопасностью дома. Заметно тронутый, он перешёл прямо к сути проблемы, терзающей мир, — необходимости мира. Не могло быть большей преемственности с Папой Бергольо, которого он упоминал несколько раз. То, что американец говорит о мире из Ватикана и открывается миру, не оглядываясь на другие страны, сильно отличает его от другого американца в Белом доме".

Washington Post (США): "Связи самого Лео с "остальным миром" подчёркиваются его двойным гражданством — родившись в США, он также принял перуанское гражданство. Хочет он этого или нет, этот Папа неизбежно сыграет огромную роль в американских политических дебатах и межконфессиональных размышлениях о том, что значит быть христианином. Однако Папа Лев не является точной копией Папы Франциска. Удивительная скорость его назначения навела на мысль среди умеренных кардиналов, что он мог бы выступить в качестве примирителя в разделённой Церкви".

New York Times (США): "Если он действительно войдёт в дверь реформ, открытую Франциском, не известно, как долго продлится примирение, которого он добился с традиционалистами. Ещё один урок, который консерваторы могут усвоить на предстоящем пути, — это ценность многообразия. В сегодняшнем политическом климате это многозначительный термин, но в контексте всемирной Церкви он подразумевает ярко выраженное многообразие и сложность. Принятие этого — единственный способ, которым Церковь может расти и оставаться единой".

El Comercio (Перу): "Для остального мира Прево, безусловно, является загадкой. Международная пресса, например, подчёркивает его "умение оставаться незаметным" и "сдержанный характер". Однако в нашей стране многие хорошо его знают и отмечают его человеческие качества, близость к бедным и искреннюю заботу о социальных проблемах".

Financial Times (Великобритания): "Папа Лев XIV сталкивается со множеством проблем, включая нестабильное финансовое положение Ватикана и требования защитить детей от сексуального насилия со стороны священников. И ему также придётся руководить Церковью в условиях геополитических потрясений, исходящих из его родины при президенте Дональде Трампе. Кардиналы выбрали лидера, который, хотя идеологически больше соответствует относительно прогрессивному мировоззрению своего предшественника Франциска, может бросить вызов президенту США".

El País (Испания): "Прево не аргентинец и не иезуит, а августинец, поэтому он будет говорить мало, взвешивать свои слова и не импровизировать. Но в руководстве, в ведении своего служения он не отступит. Он ясно дал это понять в начале своего выступления: "Без страха идти вперёд"".

Die Presse (Австрия): "Мир, диалог, благотворительность, преданность бедным: в своём первом обращении, отдавая дань уважения своему предшественнику, он повторил многие ценности, которые были священны для Франциска. Он поклялся продолжить его наследие — менее эмоционально, более вдумчиво, более структурировано. Дональд Трамп может ликовать по поводу избрания человека из Чикаго, но Лев XIV воплощает в себе программу, противоположную программе президента США — тихий антитрамповец".

Уточнения

Лев XIV (лат. Leo PP. XIV; итал. Leone XIV; в миру — Ро́берт Фрэ́нсис Прево́ст (англ. Robert Francis Prevost); в русскоязычных источниках также используется французская передача — Прево́; род. 14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) — епископ Римско-католической церкви. Папа римский с 8 мая 2025 года.



Франци́ск (лат lang="la">Franciscus, итал. Francesco; в миру — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо; исп. Jorge Mario Bergoglio; 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

