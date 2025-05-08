Папа Лев XIV выбран с целью не допустить нового падения Римской империи

Конклав кардиналов Католической церкви сделал выбор. Ватикан возглавит человек, который призван не допустить нового падения Римской империи в лице Запада.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_Prevost.jpg by Frayjhonattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Папа Римский Лев IX ( Роберт Прево)

Почему понтификом выбран американец

Коллегия кардиналов удивила, когда избрала 267-м преемником Святого Петра человека, имя которого не муссировалось в прессе. Папой Римским стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал себе имя Лев XIV. Исторический момент заключается не только в том, что это первый понтифик гражданин США, но и — первый представитель Ордена августинцев.

Наблюдатели исключали выбор американца после того, как президент Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях изображение себя в качестве нового Папы. Утверждалось, что Соединённые Штаты, обладающие чрезмерной политической и экономической властью, не могут одновременно быть и главой Католической церкви. Оказалось, что могут, но в этом выборе присутствует совсем другая идея.

Ватикан точно знает, что сейчас время умерить пыл НАТО на российском и китайском направлениях, потому что Ватикан не хочет нового падения Римской империи в лице Запада. Поэтому конклав поддержал кардинала из США — как будущего ограничителя безумства глобалистов. Возможно, грядёт новый конкордат (соглашение) Ватикана с американскими консерваторами во власти.

Орден августинцев несёт миссию мира

Об этом же говорит и выбор представителя Ордена августинцев, который возник в результате объединения различных отшельнических движений в Италии XII века. Цель ордена — жить в бедности, молитве и братстве, занимаясь миссионерством. Орден находился в Европе на грани исчезновения в конце XIX века после упразднения многочисленных монастырей и конфискации их активов , но был реорганизован Папой Львом XIII. Этим и объясняется выбор имени новым Папой (дань учителю), здесь же присутствует заявка на реорганизацию Католической Церкви, на её возврат к библейским догматам и миссии мира.

Для России— это хороший выбор

Папа Лев — очень образованный человек, имеет степень по теологии и ученую степень по математике и философии. Помимо американского имеет и перуанское гражданство, долгое время жил в Перу и является епископом Чиклайо. При Франциске он был префектом Епископского дикастерия — влиятельной должности, которая контролирует епископские назначения в более чем половине католического мира. То есть это человек, управляющий кадрами.

Понтифик ранее критически высказывался о "гомосексуальном образе жизни" и "альтернативных семьях". В Перу выступил против введения гендерных курсов в школах, назвав так называемую гендерную идеологию запутанной. При нём католический мир будет постепенно отказываться от либеральных идей инклюзивности и тому подобных извращений. Приход антихриста отложен.

Для России — это хороший выбор. Папа Лев, спасая западную цивилизацию, будет призывать нацистскую Украину к миру, указав ей на путь капитуляции.

Уточнения

Конкла́в — собрание кардиналов, созываемое при Sede vacante для избрания нового Папы римского; изолированное от внешнего мира помещение, где проходит данное собрание.

