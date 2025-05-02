В ожидании сюрприза от Ватикана. Кто станет 267-м преемником Святого Петра?

Сто тридцать три кардинала съехались в Рим, чтобы 7 мая проголосовать за следующего лидера Католической церкви. Имеет ли эта фигура значение для России?

Фото: flickr.com by Long Thiên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Папа Римский Франциск

Наиболее вероятные претенденты на избрание Папой Римским

Платформа Polymarket для ставок зарегистрировала следующих кардиналов как наиболее вероятных претендентов на пост следующего Папы Римского:

Пьетро Паролин: с вероятностью избрания 23% Луис Антонио Тагле (22%) Питер Тарксон (17%) Маттео Зуппи (12%)

Выбор перед конклавом будет сложный, поскольку наблюдатели анализируют возможности продолжения или отказа от линии, установленной умершим Папой Франциском (представитель либерального крыла).

1. Итальянский кардинал Пьертро Паролин занимает пост государственного секретаря Ватикана с 2013 года. Эта должность совмещает функции премьер-министра и министра иностранных дел. То есть это аппаратчик, он не имеет пастырского опыта и никогда не управлял епархией. Но рычагами влияния на кардиналов, безусловно, располагает.

2. Филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле получил прозвище "азиатский Франциск" за поддержку его курса на "инклюзивность". Говорят, что он мог бы построить мост между церковными либералами и традиционалистами. Но Тагле китаец, а Китай является чувствительной темой в Ватикане: в Китае его обвиняют во вмешательстве в религиозные дела. А Ватикан настаивает, что идёт "китаизация" католичекской религии.

3. Ганский кардинал Питер Турксон может быть избран как первый чернокожий Папа. К тому же в Африке католицизм переживает устойчивый рост по сравнению с застоем или упадком в традиционно католических регионах, таких как Европа.

4. Маттео Цуппи — нынешний архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископальной конференции. Считается, что подошло время снова выбрать Папой итальянца.

Из ярких консерваторов называют венгерского кардинала Петера Эрдё, который известен традиционалистскими богословскими взглядами.

Россия неподвластна интригам Ватикана

Выбор преемника Франциска определит, продолжит ли Католическая церковь путь либеральных реформ, начатый в 2013 году, или же вместо этого перейдет на более традиционные позиции. К основным задачам, стоящим перед следующим понтификом, аналитики относят решение таких проблем как участие женщин в Церкви, реагирование на скандалы, связанные с сексуальным насилием, межконфессиональный диалог и участие Ватикана в международных делах.

Отметим, что Папа Франциск умер после встречи с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, который не опоздал пожать руку Святейшему. Причём Франциск долгое время был на грани жизни и смерти и победил, а тут сразу случился инсульт, и через 7 часов он представился. Не исключено, что это знак передачи папского престола консерваторам, и это для цивилизации неплохо. Однако вспомним, что именно консервативный Ватикан поддерживал усилия III Рейха на мировое господство и организовал бегство нацистов в Латинскую Америку после их капитуляции. И они не исчезли, а возрождаются то тут, то там. Тем не менее, Россия победила 80 лет назад, борется с ними сейчас и развивается. Так что не будем преувеличивать влияние Папы на то, что ему неподвластно.

Для избрания 267-го преемника Святого Петра на папском престоле ежедневно будут проводиться четыре тайных голосования: два утром и два днём. Для избрания нового понтифика необходимо большинство в две трети голосов. После каждого голосования из дымохода будет выходить дым: черный, если Папа не был избран, и белый, если он был избран.

Уточнения

Конкла́в — собрание кардиналов, созываемое при Sede vacante для избрания нового Папы римского; изолированное от внешнего мира помещение, где проходит данное собрание.



Ватика́н — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Статус Ватикана в международном праве — вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви.



