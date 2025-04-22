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Андрей Сапунов

Не веришь, пока не увидишь? Антипасха как ответ каждому из нас

Религия » Религии России » Православие

Что такое Антипасха и почему сомневающийся апостол Фома стал символом живой веры? О разумности сомнения в авторской передаче на Правда ТВ "Разговоры о религии" рассказывает отец Андрей (Сапунов).

Что такое Антипасха

— На восьмой день после Пасхи, Православная церковь вспоминает событие, ставшее ответом на одно из самых человеческих чувств — сомнение. Этот день называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем. Вопреки первому впечатлению, приставка "анти" здесь не означает "против", как можно было бы подумать, — с греческого языка она переводится как "завершающий этап". Таким образом, Антипасха становится логическим завершением Пасхальной недели и началом новой, уже повседневной жизни в свете Воскресения.

Древняя традиция новокрещённых

Исторически Антипасха имела особое значение для тех, кто принял Крещение в Пасхальную ночь. В первые века христианства новокрещённые носили белые одежды в течение всей Светлой седмицы, не мыли головы, соблюдали особое благоговение, хранили тишину и трепет перед величием Таинства. И именно во Фомино воскресенье они впервые могли снять свои белые одежды, помыться и войти в общую жизнь Церкви уже как её полноправные члены. Этот день был и остаётся напоминанием: Пасха не заканчивается, она продолжается в каждом, кто вкусил её свет.

Фома как зеркало нашей веры

Более глубокое богословское значение Фоминого воскресенья раскрылось позже, в IX веке, когда богослужебные книги закрепили за этим днём воспоминание явления воскресшего Христа апостолу Фоме.

Фома не поверил рассказам своих братьев — и не постеснялся в этом признаться. Он сказал: "Пока не увижу язв от гвоздей — не уверую".

И Христос, явившись во второй раз, не упрекнул его, но дал ему возможность убедиться. Ответ Фомы, наполненный покаянием и трепетом: "Господь мой и Бог мой" — стал свидетельством того, как сомнение может обернуться утверждённой верой, если человек не уходит, а продолжает искать правду.

Блаженны ищущие

Фомино воскресенье напоминает каждому из нас: вера — это не всегда слепое принятие, это путь, который может начинаться с недоверия. Но если в сердце есть искренность и желание истины, Христос обязательно ответит. Слова, которые Он сказал Фоме, звучат и сегодня каждому: "Блаженны невидевшие и уверовавшие".

Фома и сила сомнения

История апостола Фомы — не о слепой неверности, а о поиске истины. В ней мы узнаём себя: каждый из нас не всегда верит до конца. Но, как мы знаем с вами, основной нашей религиозной жизни является вера, без неё ничего возможно сделать. Вера пронизывает евангельское чтение.

Когда Христос кого-то исцелял, он всегда спрашивал: "Веруешь ли ты, что я могу это сделать?"

Есть один эпизод, когда один из просящих об исцелении своего ребенка, отвечает на это Господу: "Верую, Господи, помоги моему неверию". То есть он понимает, что до конца веровать не может и он просит Его помочь его неверию, то есть научить веровать.

Фома не отвергает, а проверяет. И в этом его честность. Он не довольствуется рассказами других — он ищет личной встречи и подтверждения. И Господь не отвергает его, не наказывает за недоверие. Он отвечает: "Приди, вложи руку". Это мягкий упрёк и великая милость. Мы видим, что Бог не требует от человека безусловного автоматического доверия — но ждёт открытого сердца, готового принять истину.

Вера как путь, а не финал

Мы часто думаем, что вера — это что-то прочное, раз и навсегда данное. Но апостолы — даже после Воскресения — ещё колебались, боялись, не всё понимали. Ученики, идущие в Эммаус, называют Христа пророком, хотя уже слышали весть о Воскресении. Они не узнали Его сразу — только в простом жесте преломления хлеба. Так и мы не всегда сразу распознаём Бога в своей жизни. Иногда Он идёт рядом, а мы говорим: "Где же Ты, Господи?".

Антипасха — день тех, кто не сразу понял. Вера апостола Фомы — это наш путь от сомнения к признанию, от растерянности — к исповеданию.

И этот путь ценен, потому что он честен. В этом наша надежда: Господь принимает нас даже с нашим "не верю" — если только мы готовы искать, идти и в какой-то момент сказать: "Господь мой и Бог мой".

Не видел — значит, нет?

Один из самых частых аргументов против веры звучит так: "Я не верю, потому что не видел". И здесь важно отделить искреннее сомнение от гордого упрямства. Бывает, что человек говорит: "Я не верю, потому что не хочу верить". И это уже не поиск истины, а нежелание её признавать.

Мы не видим множество вещей — но верим в них. Мы верим в закон тяготения, в работу иммунной системы, в то, что в глубинах океанов есть жизнь.

Мы не видели ни ионы, ни протоны, ни даже микробов, если не брались за микроскоп. Однако признаём их существование. Почему же, когда речь заходит о Боге, включаются совсем другие критерии?

Вера не требует невозможного. Она требует честности. Если человек способен поверить в невидимое, опираясь на свидетельства, опыт других и внутреннее чувство — почему он отказывает в этой логике, когда речь идёт о Боге? Потому что вера в Бога требует не только знания, но и перемены жизни. И вот здесь уже становится неудобно: признать — значит начать меняться.

Вера не требует доказательств, но требует усилия

Духовный мир — не абстрактное понятие, а реальность, существовавшая задолго до нас и остающаяся после. И если он кажется непонятным — это лишь повод искать, читать, размышлять. Православная Церковь даёт ключи к этому поиску, предлагая конкретные ответы, принципы и опыт поколений. Откройте Евангелие, попробуйте просто прочитать его от начала до конца и разобраться. И многое станет яснее.

Сегодняшний день показываем нам, как мы похожи на Фому, который сказал: "Не поверю, пока не увижу". И если мы похожи на апостола Фому, пусть и у нас найдется момент, когда можно сказать: "Господь мой и Бог мой".

В это воскресенье — Фомино, или Антипасху — стоит остановиться, посмотреть вглубь себя и задать важный вопрос: живёт ли вера в сердце? А если живёт — подтверждается ли она делами? Ведь, как писал апостол Павел, "вера без дел мертва". Пусть же наши слова не расходятся с действиями, а сердце будет твёрже сомнений.

Христос Воскресе! Радости, разума, крепости духа, терпения и помощи Божией. Оставайтесь с Богом!

Уточнения

Антипа́сха (Фомино́ воскресе́нье) — христианский праздник, празднуемый в исторических церквях в следующую неделю (воскресенье) после Пасхи в честь апостола Фомы.

Апо́стол Фома́ — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа.
 

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы пасха антипасха православие апостол павел

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