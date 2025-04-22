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Игорь Буккер

Почему тело Папы не повезут в гроты Петра — шокирующая правда о его последнем маршруте

6:25
Религия » Другие » Католичество

В Пасхальный понедельник, в 7:35, Vatican News объявил Городу и Миру, что духовный лидер более миллиарда католиков всего мира Папа Римский Франциск I, ушёл из жизни в возрасте 88 лет. Причиной стала двусторонняя пневмония, с которой понтифик боролся после недавней госпитализации.

Папа Римский Франциск I в Мексике
Фото: commons.wikimedia by Aleteia Image Department is licensed under UploadWizard Extension
Папа Римский Франциск I в Мексике

Смерть Франциска — это не только конец понтификата, но и завершение эпохи. Его уход не похож на прежние: он сам заранее решил, каким должно быть его прощание. Без золотых гробов, королевской пышности и сложных церемоний. Только пастырь, Христов ученик, и его последний путь — к месту, где он чувствовал наибольшую духовную связь.

Первый во многом: кем был Франциск

Его Святейшество Франциск I вошёл в историю как понтифик "номер один". Первый иезуит на Святом престоле. Первый папа из Латинской Америки, из Аргентины. Первый представитель Южного полушария. Первый, кто выбрал имя "Франциск" в честь святого из Ассизи. И первый за шесть веков папа, пришедший к власти не вследствие смерти предшественника, а после добровольной отставки Бенедикта XVI.

Он стал символом духовной простоты, открытости к миру и отказа от дворцовой изоляции. Его понтификат ознаменовался реформами, визитами в "периферию" католического мира и попытками примирить Церковь с современностью. Даже смерть он встретил не как монарх, а как слуга — с молитвой и предельной скромностью.

Три остановки пути: похоронный ритуал по воле Франциска

Похороны наместника престола Святого Петра традиционно делятся на три этапа. Франциск пожелал, чтобы каждый из них был не пышным актом имперской власти, а выражением пастырской любви.

Подготовка тела

После подтверждения смерти понтифика медицинскими специалистами, его тело перенесли в личную часовню. Здесь начинается первая "остановка" — обряд, наполненный символизмом. Кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, назначенный камерленго (временным управляющим Ватикана) ещё в 2019 году, официально объявил смерть Хорхе Марио Бергольо — таково было имя понтифика при крещении.

Согласно древней традиции, после подтверждения смерти разрушается папское кольцо — символ власти и подлинности документов. Оно разбивается специальным молотком, чтобы никто не смог воспользоваться печатью понтифика. Апартаменты главы католической церкви опечатываются, как это делали веками — чтобы не допустить разграблений и обеспечить чистоту перехода власти.

Прощание в соборе Святого Петра

Следующий этап — публичное прощание, проходящее в течение трёх дней в базилике Святого Петра. Тело Франциска будет облачено в простую белую сутану и красные литургические одежды, помещено в открытый деревянный гроб. Отказ от возвышенного катафалка символизирует его желание оставаться среди народа до самого конца.

Это не просто дань современности — это возвращение к истокам, к идее папства как служения, а не господства. Паломники смогут попрощаться с понтификом, пройти мимо его гроба, помолиться, вспомнить.

Похоронная месса и последнее паломничество

Траурная месса, которую, вероятно, отслужат в стенах базилики из-за погоды, соберёт кардиналов, епископов, глав государств и обычных верующих. Кто скажет прощальную проповедь, пока не ясно. Ранее Франциск сам говорил на похоронах Бенедикта. Прецедент. Теперь возможно, традицию продолжит новый декан коллегии кардиналов — если 91-летний Джованни Баттиста Ре не сможет исполнить эту обязанность.

Следующие девять дней пройдут в трауре и молитвах — Novendialis, древняя традиция, унаследованная от римлян. Девять дней — чтобы душа окончательно перешла в вечность, а Церковь — к выбору нового главы.

Прощание с Вечным городом: не в Ватикане, а у Марии

Франциск ещё в 2015 году выразил желание быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре — древней церкви V века, посвящённой Деве Марии. Он был глубоко предан Марии, и каждый раз, возвращаясь из заграничной поездки, первым делом шёл туда, чтобы поблагодарить.

Вопреки традиции, по которой святых отцов часто хоронили в гротах Святого Петра, Франциск выбрал скромность и личную привязанность. Последний глава римско-католической церкви, который покоился в Санта-Мария-Маджоре, — Климент IX, аж в XVII веке. Франциск станет первым за 400 лет, кто нарушит этот канон.

Процессия пройдёт через Рим. Катафалк с телом понтифика направится к любимой базилике. Там, после молитв и окропления святой водой, гроб будет помещён в заранее подготовленную усыпальницу. Лишь спустя время она откроется для публики.

Один гроб, одна церковь, одно имя

В отличие от предшественников, Франциск будет похоронен в одном дубовом гробу — без свинцовой вставки, без роскоши. Внутри — документ о его понтификате и мешочек с монетами, символизирующий каждый год служения.

Его смерть — не конец, а продолжение пути, начатого с момента, когда он стал Папой. Своим примером он показал, что духовное лидерство — это прежде всего смирение, сострадание и служение.

Прощание с главой Ватикана — это не только траурная церемония, это духовный манифест. Понтифик отказался от привилегий и церемоний, показал, что Церковь может быть ближе к людям. Он не только изменил внешнюю форму понтификата, но и заложил глубокий фундамент для его смысла в XXI веке.

Санта-Мария-Маджоре станет его последним прибежищем. А для мира — символом последней любви, последней молитвы и последнего акта пастыря, завершившего путь с той же скромностью, с какой его начал.

Уточнения

Франци́ск (лат   lang="la">Franciscus, итал. Francesco; до избрания — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо; исп. Jorge Mario Bergoglio; 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).

Климе́нт IX (лат. Clemens PP. IX; в миру Джулио Роспильози, итал. Guilio Rospigliosi; 28 января 1600[…], Пистоя, Великое герцогство Тосканское — 9 декабря 1669[…], Рим) — Папа Римский с 20 июня 1667 года по 9 декабря 1669 года.

Са́нта-Мари́я-Маджо́ре (итал. Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, лат. Basilica Sanctae Mariae Maioris) — католическая церковь на Эсквилинском холме в Риме, одна из четырёх папских базилик (Basilica Papale), имеющая титул Великой базилики (Papal Major Basilica). Посвящена Деве Марии Снежной. Входит в список семи римских паломнических базилик.

Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое малое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией.

Urbi et orbi (с лат. — «к городу (Риму) и к миру») — название торжественного папского благословения.

Камерле́нго или камера́рий Римско-католической церкви (итал. camerlengo, лат. camerarius) — одна из высших придворных должностей при Святом Престоле.

Бенеди́кт XVI (лат. Benedictus PP. XVI, итал. Benedetto XVI; в миру — Йо́зеф Алои́з Ра́тцингер; нем. Joseph Alois Ratzinger; 16 апреля 1927, Марктль, Бавария, Веймарская республика — 31 декабря 2022, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года).

Джова́нни Батти́ста Ре (итал. Giovanni Battista Re; род. 30 января 1934, Брешиа, Италия) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат, чья служба главным образом связана с Римской курией. 

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы религия ватикан похороны папа римский
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