Милосердие без расчёта: почему Христос призывал отдавать тем, кто не вернёт, — объясняет отец Андрей Сапунов

Что такое милосердие — и почему оно не сводится к жалости и подаянию? Эта добродетель, способная исцелить сребролюбие и гордыню, требует не только дел, но и внутреннего труда. Зачем она дана человеку и как её распознать, рассказал отец Андрей Сапунов.

О милосердии: зачем оно нужно и как его распознать

— Сегодня мы поговорим о милосердии, добродетели, способной противостоять сребролюбию, но не только ему. Милосердие — ключ ко многим внутренним переменам, которые так необходимы каждому, кто хочет двигаться вперёд, а не вращаться в кругу личных слабостей.

Иногда приходится слышать, что это слово — "поповская" выдумка, что никакого милосердия в человеке быть не может. Так мне сказал как-то один врач — образованный, уважаемый человек. И это печально. Потому что отказ от милосердия — это отказ от человечности.

На самом деле милосердие — не просто подаяние или доброжелательность. Это внутренняя борьба с самим собой. Это тот момент, когда вместо привычного "око за око" человек вдруг решает: нет, я поступлю иначе. Я отвечу не злом, а добром.

Есть три формы милостыни, каждая из которых по-своему важна.

Телесная - когда помогают конкретно и материально: кормят, согревают, поддерживают.

- когда помогают конкретно и материально: кормят, согревают, поддерживают. Духовная - когда молятся за другого, даже если он этого не знает. Канон покаянный, например, можно читать не только о себе.

- когда молятся за другого, даже если он этого не знает. Канон покаянный, например, можно читать не только о себе. И третья — душевная. Та, где достаточно просто быть рядом, выслушать, приобнять и сказать: "Ты не один".

Это тоже милостыня. Пусть и невидимая, но порой — самая ценная. И самая трудная.

Милосердие без расчёта: зачем делать добро тем, кто не вернёт

Нередко добрые поступки совершаются с прицелом на "возврат": помочь — чтобы потом вернули. Но в Евангелии Христос говорит прямо: "Помните, что вы не как все. Вы отличаетесь от других". И приводит простой пример: если ты делаешь добро тому, от кого ожидаешь благодарность или отдачу — в чём тогда твоё отличие от прочих? Разве не так поступают и грешники? "Чем же вы отличаетесь?" — задает вопрос Своим ученикам Христос.

Любить тех, кто любит тебя, — легко. Давать взаймы тем, от кого наверняка получишь обратно, — удобно. А если попробовать полюбить того, кто ненавидит? Отдать тому, кто ничего тебе не вернёт?Вот в этом — настоящая сила милосердия. Оно начинается там, где заканчивается выгода.

"Давайте взаймы тем, от кого не ожидаете получить. Любите тех, кто ненавидит вас", — говорит Христос своим ученикам.

Сочувствие — тоже непростая добродетель. Иногда рядом оказывается человек, которому не хватает ни еды, ни тепла, ни слов поддержки. Но бывают и другие — хитрые, играющие на жалости. Разобраться в этом не всегда просто, и тут важна честность сердца. Милосердие требует рассуждения, но не цинизма. И каждому стоит задать себе вопрос: делаю ли я добро ради добра?

Когда помощь — это не про деньги

Есть прямая цитата из Евангелия, которую читают в неделю о Страшном суде: Христос говорит, что разделит людей — как пастух отделяет овец от козлов. Одним скажет: "Вы посетили Меня в больнице, в темнице, накормили, напоили, обогрели". А когда те удивятся — "Господи, когда это было?" — Он ответит: "Что сделали одному из меньших сих — Мне сделали". А другим — тем, кто прошёл мимо чужой нужды, — скажет то же самое, но наоборот: "Что им не сделали — Мне не сделали".

Эта притча — не о благотворительности с пафосом, а о том, как мы обращаем внимание на тех, кто рядом. Не только на близких, но и на случайных людей, на тех, кому не повезло. Но и здесь — не всё так однозначно. Дать десять рублей пьяному на улице или сделать вид, что не заметил — что из этого милосердие? А если человек не в рваной куртке, а в приличной одежде, но просит на самое необходимое? Бывает, всякое в жизни случается.

Милосердие — это не просто отдать, а вглядеться, распознать, не пройти мимо. Иногда люди считают, что помощь животным — это и есть проявление доброты. "Я кошечек кормлю, собачек жалею — значит, милостыню даю". Но в том-то и разница: помочь человеку — куда труднее.

Зайти в храм, предложить помощь, вымыть окна или полы, подсобить в чём-то простом — это уже шаг навстречу. Особенно, если денег нет, а желание помочь — есть.

Милосердие начинается с готовности отдать себя, а не только что-то из кошелька. Не ради благодарности, не ради отчёта — а ради любви. Господь спросит о твоём участии в жизни церкви:

"Ты православный христианин, надел крестик на себя. Что ты собой представляешь как участник церковной жизни? Что церковного ты сделал в своей жизни?".

Милосердие не бывает по настроению

Если милость мы проявляем только тогда, когда удобно — то о каком милосердии вообще идёт речь? Кто сегодня не способен на формальное добро? И атеист, и язычник, и любой человек без веры могут подать копейку или проявить участие. Но в чём тогда разница? Христос прямо говорил: "Какой смысл тогда в этом твоём милосердии? Грешники так не делают?".

Настоящее милосердие — это выбор в пользу жертвы, неудобства, напряжения. Это поступок, от которого не жди благодарности, выгоды и даже понимания.

Легко пожалеть котёнка или отдать старые вещи, когда это ничего не стоит. Труднее — выслушать человека, который тебя раздражает. Труднее — согласиться на помощь, от которой не будет аплодисментов.

Милосердие — это глубинная внутренняя работа, которую не видно снаружи. Без терпения, смирения и честного взгляда внутрь себя оно не рождается.

Апостолы говорили просто: "Исследуйте Писания". Не потому что это красиво звучит, а потому что истина — в них. А истина — это Бог, который живёт внутри нас. И милосердие — один из способов быть ближе к Нему. Не тогда, когда удобно. А всегда.

Поздравляю вас с сегодняшним днём. Оставайтесь с Богом. Желаю вам всего хорошего, терпения, здравия, разумности и помощи Божьей в нашей жизни.

Уточнения

Милосердие — чувство готовности оказать бескорыстную помощь, прощение, а также сама такая помощь, прощение, например, благотворительность. Милосердие — одна из христианских добродетелей.

