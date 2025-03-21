Возлюби ближнего. Но как, если в сердце ненависть?

Ненависть — яд для души, и она часто проникает в нашу жизнь незаметно. О том, как ненависть разрушает любовь и что с этим делать, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Почему ненависть возникает в каждом из нас?

— Мы продолжаем говорить о грехах и добродетелях, которые важно знать каждому православному христианину. Сегодня речь пойдет о ненависти. Этот грех можно описать разными словами, но он так или иначе присутствует в каждом человеке. Изначально ненависть имела защитную функцию — помогала удерживаться от ошибок и неправильных поступков. Однако со временем люди исказили ее суть, превратив в разрушительное чувство, которое приносит вред как нам самим, так и окружающим.

Как ненависть связана с гордостью?

Гордость, как и другие качества души, может служить благим целям. Человек вправе гордиться своей страной, семьей, добрыми делами. Однако когда гордость перерастает в гордыню, она становится ловушкой. Мы начинаем гордиться суетными вещами, пытаемся заслужить уважение не трудами, а тщеславием, полагаем, что тем самым возвышаемся над другими. В результате добродетель искажается, и человек погружается в заблуждение, в котором считает себя выше окружающих.

Как добрые чувства могут исказиться?

Первоначально некоторые качества, которые мы сегодня воспринимаем как негативные, имели положительное предназначение. Гнев мог бы служить инструментом для противостояния греху, а здоровая гордость — вдохновлять на подвиги во имя Бога. Например, можно испытывать гордость за подвиг Господа нашего Иисуса Христа, за труды святых отцов. Но как только человек начинает гордиться собой, осуждать окружающих, считать себя выше всех, он попадает в ловушку собственного эгоизма. Это не просто ошибка — это серьезная проблема нашего времени, ума и души, которая ведет человека к погибели.

Как ненависть превращается в грех?

Ненависть изначально должна была выполнять защитную функцию — помогать нам отвергать грех и поступки, ведущие к погибели. Однако вместо этого мы чаще ненавидим ближнего: тех, у кого что-то получается, кто успешнее, кто лучше нас. Это печальное состояние души уводит человека все дальше от истины, разрушает его изнутри и приводит к полной потере различения добра и зла.

Человеческая душа как наполненный сосуд

Человеческую душу можно представить как сосуд, который можно наполнить чем угодно. Если в стакан налить воду — это будет вода, если спирт — спирт, если бензин — бензин. Так же и с душой: чем она наполнена, тем человек и живет. Если в ней ненависть к ближним, зависть и раздражение, значит, именно это и будет определять его поступки. Более того, ненависть редко идет в одиночку — она всегда связана с другими грехами, которые питают и усиливают ее.

Как бороться с ненавистью?

Ненависть часто рождается из гордыни. Человек убежден: "Я знаю, как правильно. Я умнее. Я поступил бы лучше". Чаще всего подобные слова исходят от людей, которые далеки от истины, но хотят, чтобы их мнение воспринималось как истина в последней инстанции. И когда окружающие действуют иначе, человек испытывает раздражение и даже ненависть.

Это проявляется везде — в семьях, на работе, в общении с друзьями. Мы хотим, чтобы все соответствовало нашим ожиданиям, но когда этого не происходит, ненависть становится естественной реакцией. Поэтому важно не позволять себе впадать в это состояние, учиться смирению и видеть в других людях не врагов, а ближних, которых нужно понимать, а не осуждать.

Раздражение — спутник ненависти

Откуда берется раздражение? Оно появляется, когда что-то идет не так, как нам хочется, когда мир не подстраивается под наши ожидания. Часто мы даже не пытаемся разобраться, почему происходит именно так, но сразу же испытываем раздражение. В корне этого — гордыня, которая мешает нам смириться и принять ситуацию такой, какая она есть.

Как ненависть губит любовь?

Ненависть — это антоним любви. Она разрушает все светлое в душе человека, отравляет его мысли и поступки. Единственное, что может её победить — это добродетель любви, к этому нужно стремиться. Но это путь нелегкий. Любовь — добродетель, которой нужно учиться. Она не возникает сама по себе, её нужно взращивать и оберегать.

Поиск любви — путь к спасению

Христос говорил: "Стучите, и вам откроется. Ищите, и найдете". Это касается и любви. Если человек стремится к добру, он его обретет. Если человек ищет любовь, он сможет ее найти. Вместо того чтобы завидовать и раздражаться, нужно радоваться за тех, кому Господь даёт возможности, кто развивается и растет. Нам не дано судить, заслуженно это или нет, — важно лишь то, каким становится наше сердце.

Время задуматься

Особенно во время поста стоит задуматься: кого мы любим, кого ненавидим, к кому и с каким сердцем мы относимся. Наши взгляды на людей и мир определяют нашу душу. Пусть в ней будет больше любви, терпения и разума.

Помогай нам Господь! Терпения, здравия, разумности и Божьей помощи каждому из нас!

Уточнения

Не́нависть — интенсивное, отрицательно окрашенное деструктивное чувство, отражающее отвращение и враждебность к объекту ненависти.

