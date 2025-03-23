Духовная лестница в 30 ступеней: чему учил Иоанн Лествичник

Преподобный Иоанн Лествичник оставил духовное руководство, которое помогает христианам бороться с грехами и достигать духовного совершенства. О его учении и значении "Лествицы" для каждого верующего Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Память преподобного Иоанна Лествичника

— На четвертой неделе поста мы вспоминаем одного удивительного святого — преподобного Иоанна Лествичника. Многие православные христиане даже не подозревают, насколько глубоко его учение и как важно знать о нем. Почему его называют Лествичником?

Он написал книгу "Лествица" ("Лестница"), где изложил путь духовного восхождения человека — от земного к духовному совершенствованию. Это 30 ступеней, каждая из которых раскрывает определенный этап христианской жизни.

Учение Иоанна Лествичника веками наставляло, укрепляло и поддерживало не только монахов, но и всех стремящихся к Богу. Каждому православному полезно хотя бы частично ознакомиться с его трудами, например, с 26-м словом "О смиренномудрии", где можно найти ответы на многие жизненные вопросы.

Жизнь и подвиг Иоанна Лествичника

Эта книга написана в первую очередь для монахов, ведь сам Иоанн Лествичник был монахом и жил в VI веке на горе Синай, в одном из древнейших монастырей. Тогда монашеская жизнь была исключительно аскетической. Люди полностью посвящали себя Богу, жили в общей молитве и труде, а спустя годы могли удаляться в пустыню для уединенного подвига.

Иоанн Лествичник много странствовал, встречался с разными людьми и описал в своей книге их примеры духовного подвига. Однажды он увидел группу людей, стоявших под палящим солнцем в пустыне, без одежды, молящихся о прощении грехов. Подойдя к ним, он воскликнул: "Как велик ваш подвиг!". Но они ответили: "Нет, мы уверены, что он ничтожен. Всё, что мы можем сделать, — это терпеть эти испытания".

Этот пример вовсе не призыв бросаться в пустыню и подвергать себя суровым лишениям. Он напоминает нам, насколько мы порой снисходительны к своим слабостям и как часто позволяем себе излишества, даже не задумываясь об этом.

Насколько мы далеки от покаяния?

Мы часто говорим: "Одним грехом больше, одним меньше — ничего страшного". Подумаешь, что-то совершил, подумаешь, оступился. Мы замечаем грехи других, но о своих думаем редко. Если кто-то ведет себя хуже нас, это нас успокаивает. О лучших стараемся не вспоминать. И в какой-то момент перестаем осознавать, насколько далеки от истинного покаяния и жизни православного христианина.

А ведь стоит хотя бы открыть жития тех святых, чьи имена мы носим, и станет очевидно: до их подвига нам бесконечно далеко. Но спасение возможно для каждого. Именно поэтому у нас есть духовные наставники, святоотеческие книги, аскетическое наследие. Они помогают нам понять, как жить правильно, и научиться хоть в малой степени следовать этому пути.

Учение Иоанна Лествичника о борьбе со страстями

Одним из таких духовных наставников был Иоанн Лествичник и его труд "Лествица". На его учение опирались такие святые, как Игнатий Брянчанинов, Исаак Сирин и многие другие. Он писал об отречении от мира, прощении, любви, взаимосвязи грехов и добродетелей.

Простая, но мощная мысль раскрыта в его 14-м слове: "О любезном для всех и лукавом владыке, чреве". Как он говорит? "Чревоугодие — изобретатель приправ и источник сластей". Правда ведь? Именно наши желания насыщаться, получать удовольствие от еды часто становятся первой ступенью к потаканию прочим страстям.

Он также замечает: "Монах-чревоугодник веселится о субботе и о воскресном дне. Во время поста считает, сколько осталось дней до Пасхи. И за много дней до нее приготовляет снеди. Раб чрева рассчитывает, какими яствами почтить праздник, а раб Божий — какими дарованиями обогатиться".

Узнаем себя? Мы постоянно считаем дни, ждем, когда пост закончится, прикидываем, что будем есть. А ведь никто не задумывается: даст ли Господь дожить до Пасхи?

Начало дня и послушание

Еще одна яркая мысль Иоанна Лествичника: "Кто служит своему чреву и при этом хочет победить дух блуда, тот подобен угощающему пожар маслом". Действительно, можно ли потушить огонь, заливая его бензином? Разве можно бороться со страстями, если мы потворствуем им в других формах? Конечно, нет. Это нелогично и, по сути, бессмысленно.

У Иоанна Лествичника есть много выражений, которые стоило бы запомнить. Одно из них касается того, как человек посвящает свой день:

"Посвящай начаток дня своего Господу, ибо кому прежде отдашь его, того он и будет".

Разве не про нас сказано? Как мы начинаем свой день? Просыпаемся — и сразу к телефону. Новости, кто кого победил, кто что сказал, какие сообщения в чатах, что прислали друзья… И вот уже голова полна всего этого. Мы даже не замечаем, что отдаем свои мысли и сердце не Богу, а тому, что нас развлекает.

История о послушании

О послушании в книгах Иоанна Лествичника сказано очень много. Там есть одна короткая, но очень поучительная история, которую я часто привожу в пример.

Он рассказывает, как однажды посетил монастырь, где молодой монах жаловался на своего наставника. По традиции новоначального всегда приставляли к старшему монаху, чтобы тот его обучал. Но этот юноша возмущался: "Мой наставник уже совсем выжил из ума! Он велит мне то морковку посадить, то тут же ее выдернуть, то полить, то опять собрать. Я уже не могу — у меня к нему не уважение, а только раздражение и ненависть!"

На что Иоанн Лествичник дал ответ, который каждому из нас стоило бы запомнить:

"А ты никогда не думал, что за твое послушание Господь подает разум и сознание тому, кого ты слушаешься?"

Почему стоит читать "Лествицу"

А ведь таких примеров в "Лествице" множество. Стоит почитать, чтобы лучше понять себя. Вся эта система основана именно на трудах Иоанна Лествичника. Поэтому каждому православному христианину во время поста следовало бы прочитать "Лествицу" — ведь в ней разобраны все наши вопросы, разложены по полочкам, четко и ясно.

Сегодня мы вспоминаем этого великого святого. В этот день мы говорим:

"Господи, благодарим Тебя за то, что дал нам такого человека, через которого мы можем учиться, исправляться и идти к Тебе".

Давайте же с благодарностью примем этот труд, пусть он станет для нас ориентиром. Желаю всем доброго, осмысленного поста, чтобы наши мысли были там, где им и положено — перед Господом. Всё остальное приложится.

Помогай нам всем, Господь. Оставайтесь с Богом. Всех благ.

Уточнения

Иоа́нн Ле́ствичник (525—595 (605) или 579—649) — христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря.

