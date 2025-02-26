Не в иконе сила, а в вере — отец Андрей (Сапунов) о смысле Торжества Православия

9 марта Православная церковь отмечает Торжество Православия. О том, что главное в этом празднике, как правильно относиться к святыням и что такое иконопочитание, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Православная Церковь отмечает особый праздник — Торжество Православия. Он проходит раз в году, в первое воскресенье Великого поста. Этот день связан с восстановлением иконопочитания в 842 году, после многолетних споров и гонений, длившихся с VII по IX век.

Вопрос о почитании икон вызывал бурные дискуссии, затрагивая Вторую заповедь Ветхого Завета. Даже сегодня находятся люди, которые, не зная церковного учения, утверждают, что православные "поклоняются" иконам. Подобные споры велись и до Седьмого Вселенского Собора, и после него, и, вероятно, будут продолжаться всегда.

Со временем иконопочитание было восстановлено, и в этот день Церковь прославляет всех, кто внес свой вклад в ее жизнь — от времен Адама и Евы до наших дней.

Мы чествуем святых, подвижников, тех, кто укреплял Церковь, помогал ей существовать и развиваться. Это день радости, день утверждения православной веры.

Однако в этот же день совершается и анафема — отлучение тех, кто противостоял Церкви, разрушал ее, приносил вред людям и вел их к погибели. Это два полюса праздника: с одной стороны — прославление праведников, с другой — осуждение тех, кто боролся с истиной. Такой контраст может показаться резким, но он выражает принцип справедливости и правды, который необходим каждому из нас.

Этот праздник имеет жизнеутверждающее значение, ведь каждому человеку необходимо твердое основание, вера, к которой он стремится. Иногда нам, православным христианам, не хватает ярких событий, где мы могли бы открыто сказать: "Вот мы здесь, мы рады, мы гордимся своей православной страной, своей Церковью, своей верой".

Помимо великих праздников, таких как Воскресение Христово или Рождество, есть и особые дни, когда мы собираемся в храмах, благодарим Господа за наших духовных наставников и предшественников, которые передали нам веру. Для молодого поколения и для каждого из нас это возможность вспомнить, чему нас учили святые отцы.

Каждый раз, читая чин Торжества Православия после литургии в первое воскресенье Великого поста, мы наполняемся вдохновением от слов, которые там звучат. Они напоминают о непростом пути тех, кто сумел твердо стоять в вере, несмотря на испытания, и выполнить свое предназначение.

Сегодня важно вспомнить, что основой этого праздника стала история иконоборчества, завершившаяся восстановлением иконопочитания.

Чтобы избежать недоразумений, сразу поясню: православные христиане не молятся иконе как предмету — доске, на которой изображены Господь Иисус Христос, Святая Троица, святитель Николай или другие святые. Мы обращаемся не к самому изображению, а к тому, кто на нем представлен, понимая, что над всем — Господь.

Человеческому воображению порой трудно постичь невидимое, поэтому икона служит образом, который помогает сосредоточить молитву. Недаром говорят: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Мы просим святых не вмешиваться в нашу жизнь, а молиться за нас перед Богом. Именно поэтому обращаемся: "Святитель отче Николай, моли Бога о нас". Мы верим, что те, кто близки к Господу, могут ходатайствовать за нас, прося Его милости и помощи.

Кому-то это может показаться наивным, детским или даже недалеким. Но Христос всегда говорил: "По вере вашей да будет вам". Он не просто исцелял, а сначала спрашивал: "Веруешь ли ты, что я могу тебя исцелить?". И когда человек отвечал: "Да, я верую", тогда и происходило чудо.

Вера не передается только через догматы, книги или своды законов. Она живет в сердце человека и раскрывается по мере его духовного роста.

Церковь, догматика и духовная литература помогают нам идти правильным путем, не отклоняясь в крайности.

Иногда люди впадают в две крайности: либо становятся чрезмерно строгими аскетами, осуждая всех вокруг, либо, наоборот, слишком легкомысленно относятся к греху, надеясь, что Господь простит все без покаяния. Но вера — это не крайности, а путь, ведущий к истине. И нам важно следовать этим путем с разумением и сердцем, открытым для Бога.

Вопрос иконопочитания остается актуальным и по сей день. Еще апостол Лука изобразил Пресвятую Богородицу на деревянной доске, взятой от стола. Этот образ, известный нам как Владимирская икона Божией Матери, передает любовь и почитание, с которыми он относился к Божией Матери.

Это можно сравнить с семейными фотографиями, которые мы бережно храним. Глядя на портреты предков, мы восхищаемся их образом, их жизнью, их эпохой. Так и иконы — это образ жизни святых, их путь, запечатленный для назидания и вдохновения. Многие святые изображены на иконах с житийными сценами — например, так написаны иконы Серафима Саровского и других русских святых.

Человеку свойственно воспринимать мир через зрение, слух, восприятие образов. Именно поэтому иконопочитание стало неотъемлемой частью православной традиции.

Но мы не поклоняемся предмету, не почитаем саму доску. Мы молимся Господу, а святых просим лишь о молитвенном заступничестве.

Они — примеры веры, праведной жизни и духовного подвига, которые помогают нам идти по пути спасения.

Конечно, мы не можем позволить уничтожать иконы — это неправильно ни с точки зрения веры, ни с точки зрения чести и закона.

Но если кто-то поставит выбор: "Твоя жизнь или икона", — сожги икону. Что это изменит? Сила не в изображении, а в вере, которую оно символизирует.

Мы носим кресты, на которых изображен Господь наш Иисус Христос. Это напоминание о Его жертве, о том, что Он сделал для спасения людей. Глядя на крест, мы осознаем не только его духовную значимость, но и глубину страданий, которые стояли за ним. Это не повод для радости, но для размышления и укрепления в вере.

Поздравляю вас с великим праздником Торжества Православия! В этот день мы вспоминаем все, о чем сегодня говорили: о стойкости веры, о почитании святых, о нашем пути к Богу. Пусть он проходит с уважением к миру, к людям, к Церкви. Желаю всем терпения, здравия, радости — простой, искренней, человеческой. Будьте тверды в вере, но не унылы. Пусть Господь помогает нам стать лучше. С Богом!

Уточнения

«Торжество́ правосла́вия» (греч. ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας) — праздник в Православных церквях, совершаемый в первую неделю (воскресенье) Великого поста.

