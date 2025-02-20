Требование России о наказании киевского режима за преследование УПЦ поддержано в США. Будут ли приняты меры?

5:09 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

В США в публичное пространство вышла тема преследования Православия на Украине при поддержке USAID* и госдепа. Но посмотрим на дела их, а не на слова.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Успенский собор Киево-Печерской лавры

Россия ставит перед США вопрос о преследовании киевским режимом УПЦ

Глава МИД Сергей Лавров не раз заявлял, что тема преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будет подниматься во время переговоров между Россией и США.

"Сначала надо разобраться в истории вопроса, посмотреть, почему на Украине запрещён русский язык во всех сферах жизни, почему там запрещена каноническая Украинская православная церковь, а это грубое нарушение многочисленных конвенций и статьи первой Устава ООН", — сказал Лавров накануне встречи в Эр-Рияде.

И это не для красного словца сказано, потому что для православных на Украине разрыв с канонической Русской православной церковью (РПЦ) — это не только нарушение церковных канонов, то есть раскол, это всё равно, что принуждать человека бросить родную мать.

Уничтожение Православия на Украине — позор для США

Эти страдания, которые привели к кровопролитию, были услышаны в США пришедшими недавно к власти консервативными элитами в лице тех, кто не отрёкся от христианских корней и считает Россию и Православную церковь оплотом библейских ценностей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс неоднократно публично осуждал украинские власти за преследование УПЦ и призывал ограничить военную помощь Киеву в связи с этим.

В частности, Вэнс заявил, что "если война приведёт к уничтожению христианской общины на Украине, это станет позором для Соединённых Штатов".

Рупор республиканцев Такер Карлсон взял интервью у американского адвоката Роберта Амстердама, который защищает УПЦ по просьбе её руководства. Амстердам работал на Украине последние два года и поддерживает обвинение президента США Дональда Трампа, который только что назвал Владимира Зеленского диктатором. По словам адвоката, "и это ещё мягко сказано", потому что жестокость украинских властей по отношению к православным его "шокирует".

Амстердам подчеркнул, что USAID* и госдеп США приняли непосредственное участие в создании так называемой ПЦУ и спонсировали насильственный захват раскольниками храмов УПЦ с целью ликвидации традиционного Православия.

На службе у госдепа стоят "нацистские группировки"

Юрист подчеркнул, что их наймиты — сначала Пётр Порошенко*, а потом Зеленский, организовали "нацистские группировки, которые арестовывают священников, захватывают монастыри, запрещают службы". Амстердам сравнил эти методы с карательными операциями фашистской Германии против евреев. И этому, по его словам, сегодня никак нельзя противостоять гражданам Украины, потому что "судебная система уничтожена, СБУ контролирует политику, оппозиция куплена или подавлена".

Также Амстердам обратил внимание на то, что принятый на Украине закон №3894, легализовавший репрессии, нарушает Конституцию Украины о свободе слова, совести и вероисповедания.

"Мы наблюдаем чисто политические преследования и оппортунизм, которые не имеют ничего общего с национальной безопасностью Украины", — сказал юрист.

За примерами далеко ходить не надо. 16 февраля 2025 года в Черновцах прошло так называемое собрание территориальной общины, инициированное представителями и сторонниками ПЦУ. Во время мероприятия неустановленными личностями было проведено голосование, по результатам которого в состав ПЦУ были "переведены" три городских храма Украинской православной церкви. Таким образом под рейдерскую схему попали

Свято-Духовский кафедральный собор, Свято-Николавеский собор и Петро-Павловский храм Черновицкой епархии УПЦ.

Прихожанам УПЦ остаётся только напрямую обращаться к Вэнсу, что и делают верующие на Украине.

По плодам их узнаете их

Амстердам составил список узурпаторов власти. Туда входят глава государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (!) (ГЭСС) Виктор Еленский и председатель комитета Верховной рады по гуманитарной политике Никита Потураев. Как сказал Христос в Нагорной проповеди, "по плодам их узнаете их". В подтверждение хороших намерений администрации Трампа ожидаем наложения санкций — на Порошенко, Зеленского и указанных лиц. Только тогда можно будет говорить о том, что американским христианам действительно небезразличны преследуемые на Украине их братья и сёстры по Вере.

*- организация, запрещённая в России.

**- включён в списки экстремистов и террористов в РФ.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь УПЦ также Украинская православная церковь (Московского патриархата), — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей. УПЦ признавалась всеми поместными православными церквями как единственная легитимная в каноническом отношении православная церковь (в составе Московского патриархата) на Украине.



Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Считается одним из самых влиятельных сторонников президента США Дональда Трампа. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса «Tucker Carlson Network» с 12 декабря 2023 года.



