Смысл Недели о Страшном суде: что этот день открывает каждому из нас?

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В этом году 23 февраля совпадает с особым днём в церковном календаре — Неделей о Страшном суде. В этот день Церковь напоминает о будущей встрече каждого человека с Богом и призывает задуматься о своей жизни. О значении этого дня и его смысле рассказывает отец Андрей (Сапунов).

— 23 февраля в этом году совпадает с особым днём в церковном календаре — Неделей о Страшном суде. Это важное воскресенье напоминает каждому христианину о том, что ожидает нас после смерти.

Неслучайно накануне, в субботу, Церковь совершает Вселенскую родительскую субботу, когда мы молимся за всех усопших — от самого сотворения мира и до сегодняшнего дня. А в воскресенье перед Великим постом звучат слова Христа о будущем суде.

В этом Евангельском чтении Господь рассказывает, как будет происходить Царствие Небесное и что ждёт людей в день Страшного суда. Он говорит, что все соберутся перед Ним и будут разделены, словно овцы и козлы. Те, кто окажется справа, — добрые и милосердные, а слева — жестокие и равнодушные.

Господь обратится к праведникам: "Когда Я был голоден, вы накормили Меня, когда был в темнице — посетили, когда жаждал — напоили". И они удивятся: "Господи, когда же мы сделали это для Тебя?" Тогда Христос скажет: "То, что вы сделали одному из меньших братьев Моих, вы сделали Мне".

Точно так же Он обратится и к тем, кто стоит слева: "Я нуждался, а вы не помогли". Они тоже удивятся: "Господи, когда же мы не оказали Тебе помощи?" И ответ будет таким же: "То, чего вы не сделали для ближних своих, вы не сделали и для Меня". Как важно нам помнить об этом не только раз в году, но и размышлять постоянно.

Почему Суд называется Страшным?

Церковь специально установила этот день, чтобы мы могли задуматься, о чём говорит нам Страшный суд.

Ведь когда мы предстанем перед Богом, всё в нашей жизни станет явным. Каждое слово, мысль и поступок раскроются, и мы увидим себя такими, какие мы есть на самом деле, без иллюзий, которыми порой обманываем себя.

Евангелие говорит о воскресении из мёртвых, но как именно это произойдёт — в теле или нет — нам неизвестно, и это не столь важно. Важно то, что каждый человек предстанет перед Судом Божьим.

У каждого из нас есть "память сердца", как говорили святые отцы. Это своеобразная "книга жизни", в которой записаны все наши дела, добрые и худые, все мысли и слова.

И когда этот момент наступит, мы ясно увидим, сколько раз Господь обращался к нам, сколько раз предлагал возможность сделать добро — через людей, события, случайные встречи. Мы осознаем, как часто игнорировали просьбы о помощи, недодали внимания тем, кто в нём нуждался, забывали о данных обещаниях.

И вот тогда станет по-настоящему страшно. Не потому, что Господь накажет или испугает нас, а потому, что мы сами увидим всю правду. Осознаем, как много упустили, как прожили жизнь, забывая о самом главном.

Страшно услышать слова: "Отойди от Меня!" — когда на "книгу жизни" взглянут и скажут: "Этот не подходит, его место — в стороне, далеко от Бога".

Поэтому Суд называется Справедливым и Страшным. Справедливым — потому что никто не сможет подкупить Бога, обмануть или оправдаться. А страшным — потому что истина откроется нам самим.

Мы сами вынесем себе приговор

Самое удивительное, что, возможно, Господу даже не нужно будет что-то решать. Если в тот момент нам откроется вся правда о себе, мы сами признаем: "Я не достоин". И всё станет очевидным.

Мы увидим не только свои ошибки, но и других людей — какими они были на самом деле. И, наверное, самым горьким открытием станет осознание, что кто-то, кого мы считали незначительным, бесполезным или даже недостойным, окажется ближе к Богу. Потому что именно он, в своей простоте и доброте, совершал те дела, за которые Господь прощает.

А мы предстанем со всем, что совершили. И тогда, осознав свою жизнь, будем в отчаянии взывать: "Господи, мы не видели Тебя! Господи, мы не знали, что так надо! Почему всё сложилось так, почему мы жили неправильно?"

Но ответ уже будет в наших сердцах.

Притча о богатом и Лазаре: в чём урок для нас?

В Евангелии есть притча о богатом человеке и бедном Лазаре. Многие из вас, возможно, её читали. Это история о том, как один человек жил в достатке, а другой — в нищете. Лазарь лежал у ворот богача, питался крошками, упавшими со стола, но в один день оба они умерли.

Богатый оказался в аду, а Лазарь — в лоне Авраамовом, среди пророков и святых. И тогда богач, увидев это, воскликнул: "Отче Аврааме! Почему так? Почему я здесь, а он — там?"

Ответ был прост: "Лазарь не имел ничего в этой жизни, но и не согрешил. А ты имел всё, но даже не захотел поделиться".

Тогда богач в отчаянии просит: "Отправьте меня обратно! У меня остались пять братьев, я расскажу им, что так нельзя жить!"

Но Авраам отвечает: "Даже если мы отправим к ним пророков Илию и Моисея, они их не услышат и снова побьют камнями, как всегда было".

Евангелие говорит не о каких-то абстрактных людях, а о каждом из нас. Давайте зададим себе простой вопрос: "Когда в последний раз мы помогли кому-то не из числа родных или друзей? Когда сделали доброе дело не ради благодарности или выгоды?"

Помощь — это не всегда деньги или материальная поддержка. Иногда достаточно просто поговорить, выслушать, поддержать, сказать человеку: "Ты справишься. Всё будет хорошо". Порой именно такие слова, сказанные искренне, становятся самой большой помощью.

Начни с себя

Первая помощь, которую мы должны оказать, — это помощь самим себе. Если мы знаем о последствиях наших поступков, если понимаем, что Суд будет справедливым, а насколько Страшным — зависит от нас, то стоит задуматься уже сейчас.

Порой мы проживаем день, думая: "Какой же он тяжёлый! Завтра будет легче, потом что-то изменится…" Но с такими мыслями время уходит. Его можно использовать иначе — направить в добро, в полезные поступки.

Важно помнить: ценность помощи не в её масштабе. Когда у человека много денег, раздать их — не подвиг. Но когда у тебя почти ничего нет и ты делишься последним — вот это настоящее испытание. И Господь проверяет нас в таких ситуациях.

Мы уверены в себе: "Я хороший человек, никого не обижаю, живу достойно". Но вдруг кто-то случайно наступил нам на ногу в автобусе — и всё! Если не словами, то мысленно мы уже "закопали" этого человека, осудили и пожелали ему всего худшего. А ведь это тест — проверка, о которой мы даже не задумываемся.

Поэтому меняться нужно не завтра, не с понедельника, не с поста — а сегодня, сейчас. Пока Господь не призвал нас к Своему Страшному суду.

Ведь если будем честны, для каждого из нас Суд наступит в момент нашей смерти. Никто не останется здесь вечно, и каждый предстанет перед Ним. И тогда всё, что мы говорили, думали и делали, станет очевидным.

Так давайте задумаемся, помогаем ли мы тем, кто нуждается, участвуем ли в жизни других, хотя бы посильно. Если нет, значит, пора начинать. И начинать с себя.

Добрые дела, совершённые не от души, даются трудно. Чтобы добро стало естественным, нужно воспитывать себя, настраивать сердце. Если есть желание — будет и результат. А если нет… можно сколько угодно просить, надеяться, но ничего не изменится.

Так что желаю всем терпения, здравия, разумности. Впереди Великий пост, время очищения и переосмысления. Пусть этот воскресный день напомнит нам, что важно сосредоточиться не на осуждении других, а на размышлениях о самих себе.

Помогай нам всем Господь! Терпения, здравия и всех благ. Оставайтесь с Богом.

Уточнения

Стра́шный суд Су́дный день — в эсхатологии авраамических религий — последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью выявления праведников и грешников и определения награды первым и наказания последним.



