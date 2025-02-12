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Игорь Буккер

Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов

5:07
Религия » Культура

Скромное восхождение Исиды может показаться далёким от величия египетской богини, но в самом начале её почти никто не знал, за исключением высших слоёв общества. Однако её загадочная неизвестность со временем сыграла ей на руку.

богиня Исида, Дион
Фото: Wikimedia Commons by Carole Raddato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
богиня Исида, Дион

История и влияние Исиды вышли далеко за пределы Египта, распространившись по всему известному миру и даже в мифологическом представлении о бесконечной вселенной. В результате она стала одной из самых почитаемых богинь всех времён.

Исида была богиней многих аспектов жизни: покровительницей мёртвых, сильной волшебницей, целительницей, созидательницей, матерью, женой и образцом для подражания. Она изображалась в простом платье, с символом трона на голове, а позже — с солнечным диском и рогами коровы.

Иногда её изображали с крыльями или в облике скорпиона, змеи, коровы, свиньи или хищной птицы. Её истинное имя — Асет или Эсет, что переводится как "трон" или "царица трона". От Древнего царства до греко-римской эпохи её культ постоянно развивался, даруя ей всё новые образы и могущество.

До V династии Древнего царства имена Исиды и Осириса не упоминались в письменных источниках. Затем они начали появляться в текстах пирамид, где богиня помогала умершим фараонам и защищала их в загробной жизни. Исида искала тела умерших царей, заботилась о них и вела их к вечному покою.

Возможно, её культ существовал и ранее, но именно V династия ознаменовала расцвет письменности и фиксации погребальных ритуалов. Гробница фараона Униса впервые представила миру Исиду как важную фигуру египетской религии.

Считается, что культ Исиды возник в дельте Нила, поскольку её имя связано с этим регионом в текстах пирамид. Однако её мифологическое происхождение было сформировано в Гелиополе — одном из древнейших религиозных центров Египта.

Там жрецы продвигали мифы о богах Эннеады — девяти главных божествах, центральной фигурой среди которых был Атум, проявление солнечного бога Ра. Атум сам себя создал, выйдя из первозданных вод хаоса. От него произошли земля (Геб) и небо (Нут). Из них родились Осирис, Сет, Исида и Нефтида.

Исида вышла замуж за своего брата Осириса, который был справедливым правителем Египта, но его брат Сет завидовал его могуществу. Желая узурпировать трон, он хитростью заманил Осириса в роскошный саркофаг, запер его и бросил в воды Нила. Безутешная Исида начала поиски супруга.

После долгих странствий она нашла его и вернула в Египет, но Сет разорвал тело Осириса на 14 частей и разбросал их по всей стране. Вместе с сестрой Нефтидой Исида собрала части тела мужа, но не смогла найти его фаллос. С помощью магии она создала его заново и зачала от Осириса сына Гора. Осирис же не смог вернуться в мир живых и стал повелителем загробного царства.

Эта история легла в основу текстов пирамид Древнего царства. В них образ Осириса был тесно связан с образом фараона, а Исида выступала в роли заботливой защитницы. Она считалась идеальной супругой и воплощением женственности — покорной, но в нужный момент мудрой и могущественной. В то же время культ Исиды продолжал эволюционировать, охватывая всё больше аспектов человеческой жизни и загробного мира.

Роль Исиды в царской власти также выходила за рамки загробного культа. Её имя ассоциировалось с царской властью, а её сын Гор олицетворял легитимность правления. Фараон считался божественным существом и продолжателем мифического цикла Осириса, Исиды и Гора. Так богиня стала неотъемлемой частью египетской идеологии власти и правопреемственности.

В ранних текстах пирамид Исида упоминалась как мать Гора, однако есть данные, что в более ранний период эту роль играла богиня Хатхор. Со временем черты Хатхор и других богинь, таких как Селкет, начали сливаться с образом Исиды, что привело к её постепенному возвышению. В период Среднего царства культ Исиды распространился среди знати, но собственных храмов у неё ещё не было.

Во времена Среднего царства её культ укрепился, и мифы о ней стали более детализированными. После ухода Осириса в загробный мир Исида скрывала сына Гора в болотах дельты, защищая его от гнева Сета. Именно она научила Гора магии, которая помогла ему впоследствии победить дядю и восстановить справедливость.

Уточнения

Иси́да (Изи́да; егип. js.t, др.-греч. Ἶσις, лат. Isis) — одна из значимых богинь Древнего Египта, представлявшаяся образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства.

Оси́рис (егип. wsjr; др.-греч. Ὄσιρις, лат. Osiris) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших. 

Гор (устар Горус), Хор (егип. ḥr — «высота», «небо»; или егип. ḥr.w [ħaːruw] — «недостижимый», «тот, кто высоко») — бог неба и солнца в облике сокола; человека с головой сокола или крылатого солнца.

Уни́с (или Унас) — фараон Древнего Египта, правил приблизительно в 2375 — 2345 годах до н. э.; из V династии.

Хатхо́р или уст. Хатор/Гатор (букв. «дом Гора», то есть «небо»; копт. ϩⲁⲑⲱⲣ, др.-греч. Ἅθωρ) — в египетской мифологии богиня неба, радости, любви, опьянения, материнства, плодородия, веселья и танцев.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
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