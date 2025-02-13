Вселенская родительская суббота: почему важно помнить и молиться за усопших

22 февраля Православная церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу - особый день молитвы за всех усопших, даже тех, кого уже некому помянуть. О том, почему важно сохранять эту традицию и как наша молитва может помочь тем, кто ушёл, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— 22 февраля мы вспоминаем день Вселенской родительской субботы — одной из четырёх родительских суббот, установленных в году. Это древняя традиция, когда мы молимся не только о самых близких, но и обо всех, кто жил на земле от сотворения мира до сегодняшнего дня, особенно о тех, кого уже некому помянуть.

Эта традиция особенно важна, потому что она напоминает нам: молитва — это то, что подвластно каждому. Здесь нет ничего сложного или сверхъестественного, но в ней заложена великая сила. Каждый православный христианин призван молиться не только о себе и своих родных, но и обо всех людях — живых и усопших. Важно помнить о тех, кто когда-то был частью этого мира, кто верил, любил, страдал и надеялся. Христос учил нас молиться даже за врагов, ведь это одна из главных заповедей любви.

У нашей страны, у нашей Церкви было немало людей, которые, не осознавая последствий, совершали ошибки, а порой так и не успели раскаяться в них. Особенно это касается трагического периода советской эпохи, когда наши прадеды и прабабушки, будучи коммунистами, участвовали в разрушении храмов, преследовании верующих, уничтожении священнослужителей. Сегодня мы понимаем, что для многих это был ошибочный путь. И кто-то ушёл из жизни, не покаявшись, а кто-то — успел осознать, но не смог изменить прошлого.

Однако наша молитва может помочь. Ведь у Господа нет ни мёртвых, ни живых — все души для Него живы. Но нам известно, что после ухода из этой жизни человек уже не может сам попросить прощения, сказать: "Господи, прости меня за то, что я сделал". Пока мы на земле, у нас есть эта возможность. Когда же человек уходит к Богу, он принимает только то, что ему уготовано.

И вот здесь вступаем мы — те, кто может помолиться за упокой их душ. Когда мы с искренностью говорим: "Господи, упокой души усопших рабов Твоих", перечисляя их имена, мы проявляем любовь и заботу. Мы просим, чтобы их души обрели покой в раю, где всем нам хотелось бы быть. Господь всегда слышит молитву, исходящую от чистого сердца, даже если она произнесена простыми словами. И Он никогда не оставит того, кто искренне молится за другого.

Когда мы молимся о себе, мы, возможно, что-то себе прощаем, что-то разрешаем, стремимся сделать так, как нам удобнее, а не так, как нужно. Но молитва за другого — это особый акт любви и милосердия. Господь слышит все наши обращения, но именно таким молитвам Он особенно благоволит.

Поэтому каждому из нас в этот день важно вспомнить, что мы молимся не только за своих близких, но за всех людей, которые жили на земле — от Адама до сегодняшнего дня. И дай Бог, чтобы мы передали эту традицию следующему поколению. Ведь когда-то и мы покинем этот мир и, несомненно, будем надеяться, что кто-то помянет нас в своей молитве.

Поэтому каждому стоит в этот день найти время для молитвы. Постарайтесь прийти в храм — богослужение в эту субботу особенное. После Литургии совершается расширенный чин панихиды, когда вся церковь объединяется в общей молитве за усопших. Если есть возможность — посетите кладбище, но это не самое главное. Главное — не поминальный стол, не внешние обряды, а искренняя молитва, которая возносится за тех, кто уже отошёл к Богу.

Поэтому хочу пожелать всем нам терпения, здравия, мудрости и крепкой веры. Пусть в этот день каждый из нас вознесёт особую, усердную молитву, прося Господа о помощи для тех, кому она особенно нужна.

Пусть Господь хранит вас. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Роди́тельская суббо́та — в православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей (предков).



