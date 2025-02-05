Рамадан 2025: какие традиции поста важно соблюдать каждому мусульманину

В 2025 году священный месяц Рамадан начинается 1 марта и продлится 29 дней, завершаясь 29 марта. На следующий день, 30 марта, мусульмане отпразднуют Ураза-байрам — день разговения, знаменующий окончание поста.
Рамадан — это один из пяти ключевых столпов Ислама, обязательный пост, который соблюдают все совершеннолетние и здоровые мусульмане. Остальные столпы включают:
Так как исламский календарь основан на лунных циклах, даты Рамадана ежегодно меняются. В 2025 году он начнется вечером 28 февраля, а пост начнут соблюдать с рассвета 1 марта. Последний день поста — 29 марта, а вечером мусульмане соберутся на молитву, завершив месяц духовного очищения.
С завершением поста наступает радостный праздник Ураза-байрам (на арабском — «Ид аль-Фитр»), который для мусульман сравним по значимости с днем рождения. Это время радости, встреч с родными и благодарности за успешно пройденное испытание. Праздник сопровождается коллективными молитвами в мечетях, семейными застольями и благотворительностью.
Заранее готовясь к торжеству, верующие проводят генеральную уборку, готовят традиционные блюда и подбирают нарядную одежду. Важным элементом праздника является раздача милостыни (садака аль-фитр) — пожертвования нуждающимся в виде продуктов или денег, что помогает искупить возможные ошибки, допущенные во время поста.
Впервые Рамадан упоминается в Коране, где говорится: «поститься следует считанное количество дней». Именно в этот месяц, согласно исламскому преданию, была ниспослана священная книга мусульман.
Пост во время Рамадана — один из самых строгих среди всех мировых религий. Он требует полного отказа от пищи и даже воды в светлое время суток, начиная с первого приема пищи (сухура) и заканчивая ужином (ифтаром).
Сухур — это утренний прием пищи перед началом поста. Завтракать необходимо до появления первых признаков рассвета, когда еще не видна утренняя заря. Считается, что чем раньше верующий совершит сухур, тем больше благословений он получит.
Ифтар — это вечерний прием пищи, которым завершается день поста. Ужин начинается после захода солнца, сразу после вечерней молитвы.
Ранее точное время сухура и ифтара определяли в семьях или в мечетях, где вывешивалось расписание. Сегодня же мусульмане могут легко узнать эти данные в интернете, ориентируясь на местное время.
Хотя главный запрет во время поста связан с отказом от еды и воды, есть и другие строгие ограничения. В светлое время суток запрещено:
Некоторые действия не считаются нарушением поста, в том числе:
Если пища или вода случайно попали в рот, например, во время дождя или если человек случайно проглотил мошку, пост остается действительным.
Рамадан завершается радостным праздником — Ураза-байрамом (на арабском — «Ид аль-Фитр»). Это время благодарности, молитв, встречи с родными и заботы о нуждающихся. Во время праздника мусульмане посещают мечети, раздают милостыню и собираются за щедрым столом, символизируя окончание одного из самых значимых духовных испытаний.
Рамадан — это не только воздержание от еды и воды, но и усиленное стремление к праведной жизни. В этот месяц особенно важно следовать основным предписаниям Ислама. Например, употребление алкоголя и свинины в Исламе запрещено в любое время года, вне зависимости от того, идет ли пост или нет.
Ислам — религия милосердия, и в ней предусмотрены исключения для тех, кому пост может нанести вред. От соблюдения поста освобождаются:
Тем, кто пропустил дни поста из-за уважительных причин, необходимо восполнить их позднее, если позволяет здоровье.
Хотя строгих предписаний по питанию нет, есть рекомендации, которые помогают поддерживать силы в течение дня.
Сухур (утренний прием пищи):
Ифтар (вечерний прием пищи):
Оба варианта названия священного месяца являются правильными.
«Рамадан» — классический арабский вариант, пришедший из языка оригинала. «Рамазан» — тюркская версия, которая используется у татар, башкир и других народов, говорящих на тюркских языках.
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