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Андрей Сапунов

Подвиг смирения и любви к ближнему: чему нас учит блаженная Ксения Петербургская

3:56
Религия » Религии России » Православие

6 февраля Православная церковь отмечает день памяти блаженной Ксении Петербургской. О том, почему её могила стала местом паломничества и в чём секрет её духовного подвига, Pravda.Ru рассказывает отец Андрей (Сапунов).

Часовня Ксении Блаженной, Смоленское православное кладбище
Фото: commons.wikimedia.org by Людмила.tch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Часовня Ксении Блаженной, Смоленское православное кладбище

— Сегодня мы вспоминаем блаженную Ксению Петербургскую, чья непростая судьба и подвиг юродства оставили глубокий след в православной традиции.

О её детстве и юности известно немного. Родилась она в начале XVIII века, в возрасте 18 лет вышла замуж за Андрея Фёдоровича Петрова, человека умного и порядочного. Семья жила счастливо, однако по прошествии небольшого количества лет произошло несчастье: её муж скончался, и Ксения в возрасте 26 лет осталась вдовой.

Потеря мужа стала для неё поворотным моментом в жизни. Ксения приняла сложное решение: она выбрала путь юродства — особого духовного подвига, связанного с отказом от мирских благ и смирением перед Богом. Таких людей мы называем в Православной церкви "Христа ради юродивыми".

Ксения жила в Санкт-Петербурге, скитаясь по улицам, ночуя под открытым небом. Она помогала бедным, молилась за людей, нередко предупреждала их о грядущих событиях. Некоторые считали её безумной, другие — прозорливой. Со временем её стали уважать даже те, кто раньше насмехался.

Считается, что по её молитвам происходили чудеса: больные выздоравливали, нуждающиеся получали помощь, а дома, в которых она появлялась, наполнялись миром и покоем.

Возьмёт на руки болеющего ребёнка — и тот исцеляется. Одна из известных историй связана с её тайной помощью при строительстве храма на Смоленском кладбище — по ночам она переносила кирпичи на леса, облегчая труд рабочих.

После кончины блаженной Ксении Петербургской её могила стала местом паломничества. Люди, приходящие к её могиле и ищущие её помощи и заступничества, искренне верят, что своим примером она изменила многих. Часто даже малые слова и поступки Ксении Петербургской помогали человеку осознать ошибки и задуматься о своей жизни.

Дорогие братья и сестры, её подвиг — это прежде всего пример великой любви к Богу. Пережив горе и потерю, она не отвернулась от своей веры и предназначения. Многие из нас, столкнувшись с испытаниями, не всегда способны принять их достойно, без ропота, с доверием к промыслу Божьему.

Но истина проста: всё в руках Божьих. Как бы мы ни старались доказать себе и окружающим, что полностью контролируем свою жизнь, в конечном итоге всё управляется высшей волей. И когда мы искренне надеемся и уповаем на Бога, открывая Ему своё сердце, тогда Господь действует в нашей жизни, помогая и укрепляя нас.

Господь управляет миром так, как действительно полезно для каждого из нас. Ни один человек, ни один судья не сможет разрешить наши жизненные вопросы так, как это делает Он.

Нам, особенно в это непростое время, важно помнить этот закон. Взирая на образ блаженной Ксении Петербургской, которую мы сегодня вспоминаем, мы можем глубже осознать участие Бога в нашей жизни.

Будем стремиться жить по Его воле, быть богоугодными людьми, следовать заповедям и стремиться к истинному пониманию Божьего замысла. Будем молиться и просить заступничества Пресвятой Богородицы и блаженной Ксении Петербургской, чтобы Господь даровал нам вразумление и духовную крепость.

Здравия всем, терпения и Божьей помощи. С Богом!

Уточнения

Ксе́ния Петербу́ргская (настоящее имя Ксе́ния Григо́рьевна Петро́ва; между 1719 и 1730 или около 1731 — 1802, Санкт-Петербург) — православная юродивая дворянского происхождения, жившая в Санкт-Петербурге.
 

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие
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