11 января — день памяти 14 тысяч вифлеемских младенцев

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11 января Русская православная церковь вспоминает день мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных. Эти младенцы считаются первыми христианскими мучениками. О смысле этого дня для верующих Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: Pravda.Ru Отец Андрей (Сапунов)

— Сегодня мы воспоминаем очень трагическое событие — убиение первых

мучеников за Иисуса Христа, 14 тысяч младенцев в Вифлееме.

Почему произошло избиение вифлеемских младенцев

Мы знаем из рассказа о рождении Иисуса Христа, что Ему пришли поклониться волхвы — мудрецы с Востока. Затем они отправились к царю Ироду возвестить о чуде Рождества Человека, который стал наречённым царём Иудеи. Ирод по своей гордыне и злости хотел выпытать у них, где находится Младенец. Однако волхвы ничего ему не рассказали и ушли. Царь Ирод, опасавшийся, что новый царь иудейский посягнёт на его власть и трон, приказал своим военачальникам найти в Вифлееме младенцев в возрасте до двух лет и всех умертвить. Эти младенцы стали первыми мучениками за Иисуса Христа.

Преступления царя Ирода

Ирод был очень плохим человеком. Как мы знаем из преданий, исторических справок, помимо 14 тысяч младенцев он умертвил и Сименона Богоприимца, который, взяв на руки Иисуса Христа, прозрел и прочитал великую молитву: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром". То есть вижу своими очами того самого, кто есть истинный Христос — Спаситель всего мира. За это провозглашение он умер, и Ирод постарался сделать так, чтобы этого праведника не признали праведным, забыли о нём.

Он совершил ещё одно ужасное преступление — убил между алтарём и жертвенником в Иерусалимском храме отца Иоанна Крестителя, первосвященника Захарию. Он умертвил своего брата, сестру, огромное количество людей, окружавших его, просто так, потому что ему захотелось, потому что он боялся потерять власть.

Сам они умер жуткой смертью: по преданию, он был заживо съеден червями — он был болен проказой, которая жрала его снаружи. Это весьма мучительная, но показательная смерть для человека, который поступил таким жестоким образом с людьми, окружающими его.

Грех зависти

Страх, боязнь, потерять то, что есть у человека, всегда ведёт к жёстким и жестоким поступкам. К сожалению, подобное встречается и в нашей с вами жизни. Существует простая человеческая зависть. Возможно, многие не совсем правильно понимают значение этого слова. Кто-то думает, что зависть — это когда докрасна раскаляешься, если видишь, что у кого-то что-то получается, а у тебя — нет, а ты хочешь, чтобы у тебя это тоже получилось. Или кто-то обладает тем, что хочется иметь и тебе. Нет, это не совсем то понятие зависти, о которой идёт речь.

В нашем духовном понимании зависть — это когда человек не может отказаться от того, что ему близко: он хочет чем-то владеть, что-то уметь, знать, и его изнутри начинает распирать чувство гнева — он очень сильно злится на то, что у него что-то не получается.

К сожалению, из зависти рождается великий гнев, из гнева — осуждение. Ещё хуже, если это состояние заставляет нас клеветать, оговаривать, очернять, распускать слухи о другом человеке. Когда человек не может стать лучше, выше, не готов к этому, ему нужно всех вокруг принизить, чтобы на их фоне казаться лучше. Человеку, который не борется с собой, не меняет себя, не является настоящим православным христианином, всегда свойственно отталкиваться от худшего. Когда человек смотрит на кого-то худшего, например, на бомжа, то говорит себе: "А я не бомж, я хороший человек, я не делаю ничего плохого, я никого не убил, ничего не украл".

Но с другой стороны, что хорошего ты сделал? Вопрос всегда следует задавать по-другому. Православный человек должен отличаться от обычного тем, что ставит вопрос иначе. Он сравнивает себя с лучшими, а не с худшими. Допустим, он носит имя какого-то святого и задаёт себе вопрос: "Чем жил этот человек, о чём думал, как поступал он и как поступаю я сегодня, чем живу, могу ли быть как он, могу ли совершать то, что делал он?" Нет, конечно, потому что множество мирских вопросов захлёстывают нашу жизнь, мешают быть настоящими христианами.

Когда человеку тяжело сравнивать себя с кем-то высшим, он начинает искать что-то низшее, чтобы на этом фоне казаться лучше: "Вроде бы я ничего, ещё что-то могу по сравнению с кем-то другим".

Это печальное состояние, которое, к сожалению, гнетёт нас. И если у человека есть власть, возможность давить на закон, он будет прибегать к кровавой расправе над теми, кто ему мешает, будет уничтожать всё то, что ему непонятно от страха своего.

Грех страха

В нашей жизни есть много разных страхов. И то, что мы боимся что-то изменить в своей жизни, — тоже страх. А страх есть грех, от страха рождается очень большое нерадение, страх мешает что-то изменить в своей жизни, не даёт силы для борьбы со своими грехами. Даже есть люди, которые говорят: "Не надо просить у Господа смирения, а то Господь может такое послать, что будет тебе больно и скорбно". Это очень глупое мнение.

Господь знает, что мы можем вынести, а чего не можем, он всё даёт нам по силам.

И не надо бояться этого, потому что мы сами порой доводим себя до такого состояния, что нам встречаются люди, которые нас смиряют. И нам будет это крайне неприятно, но мы сделать ничего не сможем, хотя и не просили у Бога смирения. И это тоже глупый страх, который не даёт нам возможности обращаться к Богу как к Отцу, как к Творцу, просить о смирении, чтобы стать лучше.

Каким образом мы можем измениться, если мы даже не говорим об этом?

В Евангелии есть такие слова. Христос говорит:

"Как может хозяин дома узнать, что к нему кто-то пришёл, если гость не стучит в дверь?"

Как он должен об этом узнать, телепатически? Вы сидите дома, а к вам кто-то пришёл, не стучит в дверь, а потом вам говорит: "Я же пришёл к тебе, а ты мне не открыл, и я на тебя обиделся". Это ведь мы с вами, когда говорим: "Боженька, где ты был в нашей жизни, когда нам было так плохо?" Там же, где всегда, только мы в этот момент не обращались к нему. Мы вокруг да около проскакали, свечку в храме поставили, сказали: "Ты там как-то это, помоги".

Чтобы Господь нам помог в чём-то, мы должны что-то сделать с собой сами, измениться, от чего-то отказаться, попоститься, помолиться, сказать: "Господи, я постараюсь не совершать этого, помоги мне, пожалуйста, я постараюсь что-то сделать иначе, помоги мне, пожалуйста".

Хотя бы такие элементарные вещи, которые мы можем делать каждый день, ежедневно над этим трудиться.

Почему пострадали невинные младенцы

Ирод прожил ужасную жизнь, которая, к сожалению, привела к убийству огромного количества людей. Исходя из этого, возникает второй вопрос.

Младенцы ни в чём не были виноваты. Как Господь допустил, чтобы они пострадали?

Всё очень просто. Мы должны понимать, что есть вещи, которые регулируются самими людьми, и, естественно, есть великие погодные катаклизмы, техногенные катастрофы, которые чаще всего мы сами и подготавливали очень долгое время.

Конечно же, с младенцами это немножко не совсем так работает, это допущено было по решению одного человека. Перед нами пример того, что порой мы своими поступками можем сделать то, что Господь попустит. Он скажет: "Хорошо".

На земле происходит огромное количество войн, потому что Господь попускает нам это. Почему так происходит? Потому что мы идём к этому сами очень извилистым путём, внутри самих себя, ежедневно не работая над собой, а приводя себя только в худшее состояние. Мы наталкиваемся на множество проблем, которые не можем решить.

Эти младенцы, конечно же, не были христианами, но для Господа они будут мучениками, безвинно пострадавшими.

Они будут как ангелы пребывать на небесах и молиться за своих родителей, возможно, не живших праведной жизнью, не имевших ничего общего с Господом и с воцерковлением. Это, конечно, жестокий и ужасный поступок, однако для нас с вами — вразумительный.

Я очень надеюсь, что каждый из нас подумает о своей жизни, задумается о том, насколько мы бываем порой похожи на таких людей, у которых разум перекрывается гордыней, яростью, гневом.

Искушение властью

Не пожалеть никого: ни свою семью, ни детей, ни родителей, — и совершать то, что ему хочется... В жизни встречается множество подобных людей, их поступки не зависят ни от воспитания, ни от уровня жизни, достатка. Наши поступки зависят от духовно-нравственного воспитания. Если мы можем воспитывать себя в правильном направлении, то, конечно же, мы воспитаем и своих детей, и они смогут изменить себя, преодолеть желание досадить другому человеку.

И не дай Бог, если у тебя есть даже маленькая власть, например, дали тебе ключи от шлагбаума, и если ты гад редкостный, то будешь отрываться на всех подряд, крутить мозги, потому что у тебя есть ключик от шлагбаума. Это называется эффектом охранника: человеку дали форму, и он ходит и досматривает всё, что можно, докапывается до всех, до кого можно, хотя у него нет никаких полномочий на это, просто человек — сам по себе такой.

"Бойтесь своих желаний"

Человек чести и достоинства никогда так не поступит. Поэтому хочу напомнить вам, к чему приводят наши с вами желания.

Бойтесь своих желаний, бойтесь того, что действительно делает нас хуже. Всегда нужно думать о том, насколько мы соответствуем хотя бы элементарной норме жизни православного христианина.

Пускай каждый православный христианин, если он действительно хочет понять, кто он такой, задастся вопросом, что нужно делать, чтобы оставаться в лоне Русской православной церкви и быть достойным сопричастником этой жизни и этой Церкви.

Помогай нам всем Господь, хочу пожелать, чтобы мы были вразумлены этим примером и старались быть добрее к тому, что происходит в нашей жизни. Быть более строгими к себе, не допускать в себе того, что ведёт нас к погибели, а ведёт нас туда практически всё то, что нам нравится и что нам хочется. К сожалению, это так, поэтому постараемся быть бдительными и внимательными к тому, что мы делаем, говорим, чего хотим и желаем, и почаще обращаться к Богу и говорить: "Господи, помоги нам и вразуми". По нашим с вами молитвам Господь вразумит нас всех.

Помогай нам всем, Господь. Терпения всем нам желаю, разумности в нашей жизни и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом, всех благ!

Уточнения

И́род I Великий — идумеянин, сын Антипатра, римского наместника Иудеи. Царь Иудеи (40—4 гг. до н. э.), основатель идумейской династии Иродиадов.



Избие́ние младе́нцев — эпизод новозаветной истории, описанный в Евангелии от Матфея.

