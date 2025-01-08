Собор Пресвятой Богородицы: праздник радости и веры

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8 января Русская православная церковь отмечает Собор Пресвятой Богородицы. О происхождении названия этого праздника, о его смысле и истории Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: flickr.com by Эндрю Гулд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Казанский собор, Красная площадь, Москва

— Сегодня мы отмечаем день, который следует сразу после Рождества Христова, — Собор Пресвятой Богородицы. У этого праздника очень интересное название. Наверное, не всем понятно, что означает слово "собор". Это собрание людей, приходящих в храм, чтобы вспомнить жизнь, труды Пресвятой Богородицы и чествовать Её.

Жизнь Пресвятой Богородицы

Мы знаем, что на долю этой удивительной святой выпало огромное количество испытаний: в раннем детстве она была отдана в монастырь, вела аскетический образ жизни, много трудилась. Ей было явлено великое чудо: Архангел Гавриил возвестил о том, что она зачнёт от Духа Святого и станет матерью Богочеловека.

Она слышала пророчество Анны: "Обоюдоострое лезвие меча пройдёт сквозь сердце твоё и душу твою, готовься". Она растила и воспитывала Иисуса Христа. Она видела чудеса, совершённые Им. Она видела людей, которые пошли за Ним, слышала, что говорили о Нём люди, в том числе враги, которые завидовали тому, что Он делал. Видела чудеса воскрешения, избавления людей от злых духов и болезней, исцеления тех, кто не мог исцелиться и даже не надеялся на исцеление.

Видела она и страшное предательство людей, которые находились рядом со Спасителем, которые, как Иуда, всегда были рядом с Ним: слышали, видели и прикасались к Его деяниям. Видела распятие Иисуса Христа, своего сына, видела Его смерть. И при этом она оставалась верна тому, что заповедовал ей Иисус Христос, верна Богу до конца дней своих. Она совершила огромный апостольский труд по прославлению и просвещению людей, в разных местах она учила тому, чему учил её Сын.

Поэтому мы всегда собираемся в этот день в храме для того, чтобы ещё раз восславить её труды и подвиги, вспомнить участие этого человека в нашей жизни и в жизни нашей Церкви, вспомнить, почему мы всегда обращаемся к ней так же, как к Господу нашему Иисусу Христу и говорим:

"Пресвятая Богородица, спаси нас".

Ни к одному другому святому мы не обращаемся с такими словами.

Иконы и списки Пресвятой Богородицы

Пресвятая Богородица стяжала нашу особую любовь. Мы с вами, русские люди, живущие в России, знаем огромное количество храмов Пресвятой Богородицы, существует множество икон и списков Божьей Матери. Это происходило не просто так, не оттого, что кто-то вдруг захотел написать икону и сказать: "Вот она будет у нас местночтимой, и мы будем ей поклоняться".

Нет. Это вымоленные, выстраданные, выплаканные кровавыми слезами, людской болью, страданиями обращения к Пресвятой Богородице и к Господу нашему Иисусу Христу. Это явление её в тех местах, где она должна была действительно явиться и помочь людям. Мы знаем множество образов, таких как Казанская и Владимирская иконы Божией Матери, которые неизменно защищали нас в самых разных жизненных испытаниях. Эти святые образы сопровождали народ в годы нападений и вражды, а их многочисленные списки дарили веру и надежду.

"По вере вашей да будет вам"

Пресвятая Богородица часто являлась и обращалась к святым старцам: "Я буду вашей защитницей, молитесь". И когда мы молимся ей, обращаемся в акафистах: "Молись о нас, предстань перед лицом сына своего, тебя-то он послушает лучше, чем нас, потому что ты ему — близкий человек", — мы включаем в нашу молитву человеческое отношение, подразумеваем, что существуют чувства между Богородицей и её Сыном Иисусом Христом. Потому что человеческая составляющая нам понятнее и яснее, нежели духовная.

Кто-то, наверное, улыбнётся и скажет, что это ересь и глупость. Но я скажу вам следующие слова: "По вере вашей да будет вам, всегда говорил Христос". Человеку, искренне верующему в Бога, Господь помогает. Некоторые могут сказать: "Зачем же тогда нам храмы, молитвы, писания, которые мы с вами читаем. Вроде же достаточно просто верить, и всё получится?" Именно так.

Но у меня возникает один вопрос: "Можешь ли ты по-настоящему верить в то, что действительно Господь помогает?" Задайте себе простой вопрос: "Когда у нас что-то получается в жизни, благодарим ли мы Бога или нет, говорим ли: "Слава тебе, Господи, за то, что у меня это произошло"?" Очень часто мы говорим, что нам повезло, ещё чаше думаем о том, что мы такие великие и прекрасные и достигли чего-то в этой жизни, и вот оно, счастье, которого мы так долго ждали. А если случается что-то плохое в этой жизни, все сразу начинают говорить: "Но где же Господь, почему он это не предотвратил, почему он это разрешает и позволяет?" Да потому, что, дорогие мои, мы сами себе это позволяем, и не надо впутывать Господа.

Если мы не думаем о том, что Господь участвует в нашей жизни, когда у нас всё хорошо, и не благодарим Его за это, то почему же мы тогда начинаем рыдать, кричать, тыкать в него пальцем и говорить: "Где ты был, когда мне было плохо?"

Почему он должен был быть в этот момент с нами рядом? Мы звали Его? Мы просили Его о чём-то? Навряд ли. А если и просили, то с каким сердцем мы это делали, веровали ли мы в то, что Он может помочь и изменить?

В Евангелии есть эпизоды, где Господь подходит к человеку и спрашивает: "Веруешь ли ты, что я могу тебя исцелить?" И человек отвечает: "Да, верую". Кто-то даже говорил: "Верую, Господи, помоги моему неверию". Интересные слова, которые стоит запомнить каждому из нас. И вот тогда Господь приступал и делал то, что просил этот человек, но никогда Он не приходил насильно и не говорил: "Я хочу вот просто так прийти и исцелить кого-то, дать кому-то что-то". Человек должен сам решить, надо ему это или не надо, верует он или не верует.

А сколько было в те времена проходимцев, которые говорили: "На всякий случай поверуем или не поверуем". Как Иоанн Креститель когда-то говорил иудеям, которые приходили нему креститься: "Вы приходите с мыслью: "На всякий случай покрещусь. Если правду говорит, то спасёмся, если неправду говорит, ну, мы же не предали своего отца Авраама, ничего плохого не сделали, он видит, что мы просто так это покрестились".

Вот также и мы часто поступаем: когда нам удобно, мы — православные христиане и говорим: "Господи-Господи". Когда нам неудобно, когда что-то идёт не так, мы сразу начинаем сомневаться, осуждаем всех и всё вокруг.

Нам пример — Пресвятая Богородица, которая видела в этой жизни всё и не осуждала тех, кто убивал её Сына, тех, кто предал Его, тех, кто неправильно понимал, но с любовью и пониманием относилась к тому, что в жизни человека существуют ошибки.

Каждый из нас живёт со своими проблемами, имеет свои достоинства и недостатки. Но это не значит, то мы не должны что-то исправить в своей жизни. Если мы видим грех, мы должны его предотвратить. Но чтобы предотвратить грех в другом человеке, мы должны увидеть и искоренить его в себе. Если человек не пьёт, он имеет право подойти к другому и сказать: "Почему ты пьёшь?" Если человек сам пьёт и курит, то вряд ли он сможет укорить другого в этом недостатке. Вот когда научится бороться, тогда можно разговаривать.

"Будем стараться изменить себя"

Наше сегодняшнее радостное поминовение Пресвятой Богородицы посвящено тому, что нужно учиться у образа этой святой женщины, какими нам быть людьми. Ведь нам никогда не увидеть и сотой части того горя, которое она видела, и счастья, которое с ней происходило. Мы с вами живём в такое время, когда можем свободно исповедовать Христа. Да, нам бывает трудно, да, может быть, не всё складывается, как мы хотели бы, но, слава Богу, есть небо над головой, есть еда, одежда, жильё и наша жизнь не болтается на волоске, мы живём, у нас есть возможность творить, созидать, что-то менять. А у кого-то сегодня и этого нет и, может, никогда не будет.

Поэтому будем стараться делать что-то полезное, необходимое для изменения хотя бы самих себя. Не нужно пытаться изменить весь мир, не нужно менять своих родственников, близких, детей, друзей. Измените себя.

Сможешь изменить себя — изменятся тысячи людей вокруг.

Сможешь научиться любви — и тысячи вокруг тебя научатся любви, потому что ты покажешь пример смирения, терпения и любви.

Такой была Пресвятая Богородица, и тысячи людей вокруг неё видели её радость и скорбь, её веру и взгляды и спасались. Поэтому Собор Пресвятой Богородицы священен и для нас с вами, в этот день мы, собираясь в храме, приобщаемся к тому, что с ней происходило, и молимся. А она покрывает нас своим омофором, молится о нас с вами и даёт нам возможность жить, существовать.

Будем благодарны за то, что мы сегодня имеем. Возблагодарим же сегодняшний день и Господа нашего за то, что Он даёт нам такую возможность, и возблагодарим Пресвятую Владычицу Богородицу за то, что своим примером она показывает, как любит нас: нерадивых, не очень удобных, нехороших, плохих, хороших, умных, неумных, — разных, но любит, радует и молится о нас с вами перед лицом Господа, который по её молитвам нам что-то прощает и разрешает. Помогай нам всем Господь!

Желаю нам всем терпения, смирения и обычной человеческой радости, которая нам так необходима. И помните, по вере нашей да будет нам. Помогай нам всем Господь! Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Собо́р Пресвято́й Богоро́дицы (др.-греч. Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου) — праздник в православных церквях, совершаемый 26 декабря (8 января), в первый день попразднства Рождества Христова.