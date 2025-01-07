Отец Андрей (Сапунов): Рождество Христово для нас — начало всех начал

7 января Православная церковь отмечает Рождество Христово — один из самых важных христианских праздников. Об истории рождения Спасителя, смысле и значении праздника Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: Unsplash by Aaron Burden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рождество

— Хочу поздравить всех нас с прекрасным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Рождество для нас является началом начал, днём, когда родился Господь, воплотился в человеческую плоть, днём, когда началась Его великая миссия.

Где родился Иисус Христос?

Хочу задать вам один вопрос, на который ответит не каждый человек, даже православный христианин. В каком городе родился Иисус Христос? Если вы вдруг назвали Иерусалим или Назарет, то это неверные ответы. Действительно, Христос пришёл из Назарета, но родился он в городе Вифлееме. К сожалению, многие из нас не знают, где Он родился, где учился, что делал, что происходило в Его жизни. Зачастую нам известны лишь отрывочные факты, самые знаменитые события Его жизни. Это печально, потому что каждый воцерковленный человек должен знать историю, разбираться в Новом Завете.

Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии в Вифлееме. Произошло это не в царских палатах, и Младенец не был покрыт золотом, как ожидали, согласно преданиям, иудеи.

Величайшее в истории человечества событие случилось в хлеву, родившегося Младенца положили в простые ясли, и Он лежал между животными, которые находились вокруг, и пастухами, которым Ангел возвестил о Рождестве.

И слова, которые мы вспоминаем на богослужении: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!" — это те самые слова, которые возвестил пастухам Ангел.

Золото, ладан и смирна

В Новом Завете сказано, что после рождения Спасителя в небе зажглась звезда, известная нам как Вифлеемская, она и привела волхвов — мудрецов с Востока — в Вифлеем. Волхвы пришли поклониться Спасителю и принесли Ему свои дары: золото, смирну и ладан. Золото символизировало, что Его почитали как Царя Земли, ладан — как Бога, а смирна имела пророческий смысл, потому что смирна — жидкость, которая использовалась при погребении для помазания тел умерших. Этот дар говорил о том, что ждёт Иисуса Христа в конце его жизни.

Царь Ирод, избиение младенцев и побег в Египет

В то время в Иудее правил царь Ирод, очень сильно боявшийся предсказания, что придёт новый Царь, который спасёт народ иудейский. И когда волхвы, пришедшие к нему после рождения Иисуса Христа, рассказали о чуде Рождества, Ирод возжелал узнать, где находится тот великий царь, чтобы погубить его. Волхвы ничего не рассказали Ироду и ушли.

Ирод, охваченный великой гордыней и страхом потерять власть, решил умертвить всех младенцев возрастом до двух лет. А таких было порядка 14 тысяч. Великий плач и великая скорбь, которые произошли в те дни в Иудее, были вызваны тем, что в одном человеке вдруг взыграл внутренний страх потерять власть.

Тогда же Иосифу Обручнику явился Архангел и сказал: "Бери младенца с матерью и иди в Египет". Мы можем проследить следующую хронологию событий: Иисус Христос рождается в Вифлееме, затем Мария, Иосиф и Младенец идут в Назарет, родной город Иосифа, и потом уходят, скрываясь от преследования Ирода, в Египет. Согласно различным источникам, они находятся там от 5 до 15 лет.

Когда умирает царь Ирод, после него остаются сыновья, власть над всей Иудеей разделяется: управляет не один человек, а четыре. Тогда Иосифу опять является Архангел и говорит: "Умер тот, кто искал смерти младенца, иди в свои земли". Иосиф принимает решение возвратиться в Назарет, на свою родину.

В Назарете начинается известная нам по Евангелиям жизнь Иисуса Христа. Из Назарета Он идёт к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение в реке Иордан, затем приходит в Иерусалим для проповеди.

Смысл и значение праздника Рождества Христова

Для нас с вами Рождество — великий и радостный праздник. Он связан не только с рождением Христа и весельем, в нём содержится огромное количество смыслов. В этот день родилась наша с вами Церковь, родились те люди, которые пришли через Иисуса Христа к новому осознанию, изменению своей жизни, родилась идея, которая, по сути, стала верой любого человека, который хочет разобраться в своей собственной жизни.

Мы с вами каждый день задаём себе вопросы: как правильно жить, что нужно делать. Но всё давным-давно понятно и известно. Для этого достаточно открыть Евангелие и прочесть то, о чём говорил Иисус Христос.

Почему такое великое событие, рождение Иисуса Христа, происходит в тишине, где нет ни славы, ни шума, ничего того, что предвозвещало великую славу этого Человека?

Потому что тот, кто много разговаривает, пускает пыль в глаза, ничего не стоит. Об этом нужно помнить и думать каждый день. Тот, кто действительно творит что-то значимое, подаёт нам пример, делает это в тишине, потому что только в молчании и в спокойствии можно вершить великие дела.

Тот, кто требует особого внимания к себе, постоянного одобрения, просто горделив. А гордыня, о чём говорит нам пример царя Ирода, и не только его, заводит людей в такие дебри, из которых они уже не могут выбраться. К сожалению, это и нам является своеобразным предостережением.

Пускай тихое рождение Младенца, которое взорвало весь мир, станет для нас символом того, как внутри наших сердец совершается таинственная духовная жизнь: когда мы приходим в свой дом, молимся и просим, чтобы Господь вразумил нас и дал нам возможность правильно понимать то, что происходит вокруг нас. Вот тогда рождается правда.

А если мы посвящаем свою жизнь веселью, радостям и не задумываемся о том, что нужно потратить время на самосовершенствование, тогда для нас и праздник не праздник. Те люди, которые веселились и не постились во время Рождественского поста, вряд ли будут рады дню Рождества.

Люди, которые прожили это время достойно, спокойно и в тишине ждали великого момента, будут радоваться. И не тому, что смогут сесть за стол и что-то съесть, а в первую очередь тому, что смогут собраться в храме и восхвалить Господа нашего за то, что Он совершил, за то, что дал нам возможность сегодня прийти, перекреститься и сказать:

"Господи, слава Тебе. Спасибо Тебе за то, что я сегодня проснулся. Спасибо Тебе за то, что сегодня живу и делаю то, что могу сделать".

Благодарность должна быть всегда. Если у нас её нет — это огромная печаль. И помните, что всё полезное и нужное происходит в тишине. И рождение Иисуса Христа тихо и спокойно, но велико. Будем же и мы стремиться к тишине внутри себя.

Всем нам желаю терпения, здравия, разумности в нашей с вами жизни, чтобы Господь благословил нас на этот новый год, на это новое лето, чтобы мы постарались сделать что-то достойное, измениться и стать немножко лучше. Помогай нам всем Господь! Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Рождество́ Христо́во — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.





Вифлее́мская звезда́ или Звезда волхво́в, или Звезда Рождества́ — необычное небесное явление, которое, согласно Евангелию от Матфея, восточные волхвы назвали звездой.

