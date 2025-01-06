Как правильно провести Сочельник? Рассказывает отец Андрей (Сапунов)

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6 января православные христиане отмечают Сочельник — канун великого праздника Рождества Христова. В чём смысл этого дня, как правильно его провести и как Церковь относится к традиции гадать в ночь перед Рождеством, Pravda.Ru объяснил священник отец Андрей (Сапунов).

Фото: unsplash.com by Света Майнингер, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сочельник

— 6 января — Сочельник перед Рождеством Христовым. Название этого праздника произошло от слова "сочиво". Это постная еда, каша из твёрдых сортов пшеницы, украшенная изюмом и орехами. Сочиво обычно готовили в монастырях во время строгих постов.

Что такое пост и зачем он нужен

Если мы почитаем интернет, то увидим много глупых советов, касающихся рождественского поста, начиная с того, что нельзя есть до великой звезды и заканчивая гаданием в Сочельник.

Еда

Все великие церковные праздники обязательно связаны с постом, Рождество и Сочельник не стали исключением. Мы всегда держим пост по мере наших возможностей. Многие люди, особенно недавно пришедшие к вере, начинают путь воцерковления с поста, потому что считают, что именно пост — самая важная часть жизни православного христианина. Съесть кусочек мяса или какой-нибудь молочный продукт в пост они полагают для себя великим горем. Это заблуждение особенно свойственно неофитам — людям, недавно прикоснувшимся к Церкви и вере.

Людям вообще свойственно впадать в крайности: они либо всё запрещают себе, либо, наоборот, не признают никаких запретов.

Во всём нужно находить золотую середину, ко всему подходить разумно. Это касается и поста, он должен быть нам по силам.

Многим людям разрешено есть рыбу, молочные продукты, если они необходимы им по состоянию здоровья, и священники прекрасно это понимают. Вопросы соблюдения поста нужно задавать своему духовнику или батюшке, служащему в том храме, куда вы ходите. Священнику лучше пообщаться с вами на эту тему, понять ваше восприятие мира. Иногда к нам приходят люди, жалующиеся на состояние здоровья и просящие разрешения не соблюдать пост. Спрашиваешь, в чём их проблема, и часто в ответ слышишь глупости, не имеющие никакого отношения к здоровью. Просто человеку не хочется держать пост, и он придумывает разные отговорки. Не хотите — не держите, никто на вас за это не обидится.

Но помните, что всё, что у нас есть с вами в Церкви: посты, службы, таинства, которые мы совершаем, — нужны православному христианину для того, чтобы стать лучше, прикоснуться к чему-то великому, измениться, стать духовнее. Если человек не ходит в храм, в чём для него смысл постов?

Конечно, нужно пробовать, становиться на этот путь. Но не каждый способен выдержать долгий пост. Ко мне часто приходят люди с жалобами: "Батюшка, я не могу выдержать Великий пост". Конечно, как он выдержит, если никогда не постился в течение года? А ведь среда и пятница — это тоже постные дни, символизирующие два великих события: в среду Христос был предан, в пятницу — распят. В эти два дня мы стараемся немного сдерживать себя.

Человек, соблюдающий в течение всего года среду и пятницу, тем самым готовит себя к тому, чтобы выдержать долгий пост.

Всегда важно побеседовать об этом со священником, потому что пост не должен быть нам во зло. Если во время поста ты злой, вредный и хочешь убить любого, кто находится рядом с тобой, только лишь потому, что голоден, от такого поста мало пользы. Если же человек говорит себе: "Я не справлюсь, поэтому вообще не буду поститься", — значит, он и не пытается перебороть себя.

Такие события, как пост, направлены на духовное совершенствование, они поддерживаются самим Господом.

Если мы идём по пути к Богу, просим Его о помощи, то Господь протянет нам руку.

Просто мы не сразу готовы это увидеть, понять, потому что есть вещи, через которые нам нужно пройти, чтобы ценить то, что мы приобретаем. С тем, что даётся легко, нетрудно расстаться. А когда приобретаешь что-то долгими усилиями, то десять раз подумаешь, выбросить это или оставить. То же самое происходит в духовной жизни. Некоторые люди говорят: "Мне поститься легко, я и так мясо не ем".

Пост — это не просто отказ от определённой пищи. Пост — это огромная работа над собой.

Отказ от привычных удовольствий

Например, есть вещи, которые нам нравятся: с утра сидеть в телефоне, читать соцсети, узнавать, что происходит в мире. В этом нет ничего дурного. Но порой мы посвящаем этому слишком много времени, а потом жалуемся, что не успеваем сделать важные вещи, я уже не говорю про молитвы.

Просыпаясь утром, человек не говорит: "Господи, спасибо Тебе, что я проснулся". Он просыпается и начинает заниматься мелкими, незначительными делами, потом вдруг осознает, что что-то идёт не так, начинает срываться на близких, на родственников, на коллег, просто на людей вокруг.

Но первопричина в том, что он неправильно начинает свой день и неправильно его заканчивает. Человеку вставать утром в шесть часов. А чем он занимается до двух часов ночи? Сидит в гаджетах. Его разум, душа и тело пребывают в разных состояниях. И вот такой несобранный, разбитый на куски человек вдруг говорит: "Я буду поститься".

Главный вопрос, на который стоит ответить, начиная пост: "Зачем тебе это?"

Первая заповедь поста: хочешь научиться поститься — научись отказывать себе.

Откажись от телефона, от сериалов, соцсетей, ненужных разговоров, болтовни, ограничь общение с людьми. Почему общение с людьми не всегда полезно для нашей души? Есть несколько факторов.

Первый фактор — осуждение. Когда мы разговариваем, мы очень часто осуждаем других.

Второй — зависть. Иногда мы смотрим на других людей, приукрашивающих свою жизнь, и начинаем завидовать им. В соцсетях пропагандируется "красивая" жизнь: пляжи, коктейли. А ты сидишь в суровой российской зиме и думаешь: "Боже мой, мне нечем заплатить за квартиру, не на что купить вторую пару перчаток, или шапку, или еду". И тебе становится грустно от этого.

Вот к чему приводит наше нежелание отказываться от привычных вещей. Попробуйте провести эксперимент: хоть один день поживите без телефона, не смотрите телевизор. Потом вы ужаснётесь тому, что увидите на экранах: люди погрязли в глупых разговорах, бесконечной рекламе, поверхностных передачах, не имеющих никакого отношения к реальности. Мы должны научиться отрываться от этих вещей. Пост нам нужен, чтобы подумать о своей жизни, изменить её.

Что делать в Сочельник

Пост

Рождественское богослужение проводится ночью. И очень часто мне задают такой вопрос: "Как же поститься?"

К причастию нужно готовиться: поститься, не вкушать пищи.

К святым дарам необходимо приступать на голодный желудок, не смешивать их ни с чем.

Существует понятие о шестичасовом посте перед причастием. Конечно, правило касается тех, кому это по силам, а не детям, которым тяжело, или взрослым, которым нужно, например, поесть, чтобы принять таблетку. Такие послабления существуют, но лучше предварительно поговорить с батюшкой.

Гадания

Существует какое-то странное поверие, касающееся гаданий в канун Рождества. Это отдельная жуткая история.

Гадание — заигрывание с духами, попытка узнать свою судьбу.

Всем хочется знать, что будет даже через час, а уж тем более через год или два, как сложится жизнь, что произойдёт. Но нормальному человеку, я даже не говорю, православному христианину, это должно быть абсолютно понятным. Если ты живёшь нормальной жизнью и двигаешься в нормальном направлении, какая тебе разница, что будет дальше. Случись война — ты будешь принимать адекватные решения, делать то, что нужно, чтобы спастись самому, спасти свою семью, защитить её, помочь кому-то другому.

Зачем искать ответы там, где их нет? Кто может знать будущее? Никто. Конечно, Господь ведает всё о нас. Но мы с вами простые люди, мы сами принимаем решение, куда нам дальше двигаться.

Невозможно предсказать будущее, да и смысла в этом нет.

Но сколько сил мы тратим на это из элементарного, животного, глупого страха. А страх Церковь считает грехом, потому что страх внушается человеку бесом, который любит, чтобы мы испугались.

Бытует даже такое мнение: нельзя просить у Господа вразумления или смирения, а то Он пошлёт такие тяжкие испытания, что мы всю жизнь будем смиряться.

Звучит глупо. Зачем Господу это надо? Мы сами себе создаём проблемы на пустом месте, а потом говорим: "Как же всё плохо в этой жизни. И почему Боженька мне не помог?" При чём тут Боженька, лично мне непонятно.

Мы сами создаём проблемы, сами всю оставшуюся жизнь пытаемся героически их решить и ещё всех вокруг виним в том, что они не ценят наших трудов.

Пускай каждый посмотрит на свою жизнь и задаст себе вопросы: почему я так живу, что я сделал неправильно. Каждый, кто тратит время на всякую ерунду, будет всегда недоволен своей жизнью. Гадание — это одно из таких страшных занятий, когда ты занимаешься глупостью, тратишь на неё своё время и

тем самым разрушаешь то, что в тебе есть самое лучшее — трезвость ума.

Каждого из нас Господь сотворил свободным, дал нам возможность выбирать, ведь даже у ангелов нет такой возможности, а они поближе к Богу. Но они могут лишь совершать то, что им сказано.

Нам Бог говорит: "Твори, что хочешь". А мы, имея разум и сердце, спрашиваем: "А что там ждёт нас дальше? Вот бы нам что-нибудь получше".

И тут же находятся шарлатаны, которые обещают раскрыть нам будущее.

Это же смешно! Мы сами порой над этим смеёмся, но сами и попадаемся на их уловки. Насколько же мы доверчивы!

Дьявольские искушения

Нам хочется слышать хорошее, мы привыкли, что нам льют в уши лесть, успокаивают: "Нам так хорошо, так прекрасно". Но это неправда. И финал всегда печален. Поэтому будьте внимательны, не занимайтесь этой ерундой, не имеющей никакого отношения ни к православию, ни к Сочельнику, ни к вере. И уже тем более для православного христианина заниматься подобными вещами просто унизительно, заигрывания с дьяволом не приводят ни к чему хорошему.

Задайте себе вопрос, сколько лет дьяволу. Он существовал ещё до сотворения людей. В обличии змея он подверг искушению Адама и Еву. Дьявол хорошо знает человека, его сильные и слабые стороны. Он шепчет на ушко, а люди принимают его шёпот за проявление божественного промысла.

А своих мозгов не хватает, чтобы остановиться и сказать: "Да мне всё равно, что будет, какая разница". Жизнь нам дана для того, чтобы развиваться, духовно расти, а не искать, где и как получше. Мы видели подобное на примере людей, уехавших из России в другие страны. Я знаю таких людей, живут за границей уже 20-30 лет и периодически звонят мне, говоря: "А как бы нам обратно вернуться в Россию-матушку?" Я спрашиваю: "А что же у вас? Пляжи, Америка какая-нибудь или Европа, там же всё хорошо". Да нет, не всё хорошо. Потому что когда-то давно позарились на то, что там будет лучше. Но времена показывают, что всё бывает по-другому. Поэтому, как говорится, где родился, там и пригодился.

Наставления

Сегодняшний день — постный, и нужно постараться провести его достойно и подготовиться к великому празднику Рождества Христова.

Скоро родится Христос, миру откроются мысли, идеи, ниспосланные нам самим Господом в лице Иисуса Христа, объяснившего их своим ученикам. Эту Благую весть мы читаем сегодня в Евангелии, к которому можем прикасаться каждый день. Поэтому читайте Евангелие и помните, что Господь всё сотворил для того, чтобы мы с вами сделались лучше. Нам решать, принимаем мы этот дар или отказываемся от него.

Желаю нам всем терпения, здравия, разумности. Пускай наши последние дни

перед окончанием поста, перед великим праздником пройдут достойно. Оставайтесь с Богом! Всех благ вам и ангела-хранителя!

Уточнения

Соче́льник — день, непосредственно предшествующий одному из двух христианских праздников — Рождеству Христову (Рождественский сочельник) или Богоявлению (Крещению) Господню (Крещенский сочельник).

