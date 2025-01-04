Иоанн Кронштадтский — русский пророк и святой

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2 января православные верующие отметили день памяти одного из особо почитаемых русских святых праведного Иоанна Кронштадтского. Чем так знаменит этот святой и почему его канонизировали лишь в 1990 году, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: taday.ru by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 1890

— Когда вся наша страна отмечает новогодние праздники, Православная церковь вспоминает праведного Иоанна Кронштадтского, человека, стяжавшего славу, уважение и народную любовь.

Жизнь святого Иоанна Кронштадтского

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье диакона, церковного человека, по имени Илья Сергиев. Многие историки

подчёркивали, что благодаря детству, проведённому в бедности, Иоанн Кронштадтский всегда с большим пониманием относился к нищим и убогим, никогда их не обижал, старался быть их помощником и заступником.

Детство и юность

В школе Иоанн Кронштадтский учился посредственно, навыки учения давались ему тяжело. Он с детства был воцерковленным человеком, много молился, просил о том, чтобы Господь вразумил его. И в какой-то момент он прозрел, стал понимать науки.

Когда Иоанн Кронштадтский поступил в семинарию, обучение давалось ему легко. Но затем, в середине учебы, случилось несчастье — его отец умер. На попечении юноши осталась мать. Иоанн Кронштадтский хотел попросить о том, чтобы его отчислили из семинарии — он решил пойти работать при церкви и посвятить свою жизнь матери. Но она самоотверженно попросила его этого не делать.

Иоанн Кронштадтский доучился в семинарии, а затем поступил в академию.

Однажды ему приснился сон: он увидел себя в священническом облачении, служащим службу в Андреевском соборе, который находится в Кронштадте, в месте его будущего служения.

Трудный выбор

Случилось так, что один из священников предложил ему жениться на своей

дочери, и Иоанн Кронштадтский отправился в Кронштадт знакомиться с будущей невестой. Там он зашёл в Андреевский собор, внутреннее убранство которого полностью соответствовало тому, которое привиделось ему во сне.

Иоанн Кронштадтский понял, что это знак свыше, и безропотно принял предложение священника.

Он встретился со своей наречённой, они поговорили и приняли решение жить как брат и сестра, потому что Иоанн Кронштадтский хотел посвятить себя духовному, нравственному подвигу. Он понимал, что женитьба — это прекрасное дело, иногда открывающее путь к спасению, но сам он хотел провести свою жизнь в уединении, далеко от семейных проблем и забот. Жена поддержала его решение, и их супружество было целомудренным. Всё это прекрасно описано в его книге "Моя жизнь во Христе".

Служение

После свадьбы Иоанн Кронштадский был направлен на служение в Андреевский собор. Свою жизнь он посвящал болящим, убогим, сирым, нуждающимся, а таковых в Кронштадте было немало, что неудивительно. Кронштадт в те времена был окраиной Санкт-Петербурга, куда ссылали неугодных и неудобных людей. Там было очень много пьянства, воровства, туда стекалось множество людей, желающих заработать хоть какую-то копеечку.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский относился к этим людям с любовью. Он всегда говорил, что нужно любить всякого человека, и во грехе и позоре, и не нужно смешивать человека — этот образ Божий — со злом, которое в нём существует. Эти слова говорят о его отношении к жизни и к людям, с которыми он работал и общался, которым он был нужен.

Иоанн Кронштадтский никогда не старался найти плохое в людях и попрекнуть их этим, но был им помощником.

Грех осуждения

И в нашей жизни есть подобная проблема: очень многие воздерживаются от общения с неудобными, неинтересными людьми, не говоря уже о сирых и убогих. Безусловно, это наше право и наше решение — с кем нам общаться. Но необходимо помнить, что осуждать их не стоит.

Многое из того, что мы видим в жизни и с чем сталкиваемся, для чего-то нам даётся, чему-то нас учит, и в первую очередь — смирению, преодолению своего эгоизма. Если мы хотим сделаться лучше, то необходимо научиться бороться с самим собой, убрать из себя всё лишнее. Особенно это касается православного человека, христианина, который должен быть в разы выше обычных людей. Нам это необходимо, чтобы достичь тех высот, о которых говорят Евангелие, святые отцы, наша Церковь.

Как можно любить того, кто ругается, пьёт, дерётся, ведёт неправильный образ жизни? Как подойти к нему и сказать: "Ты мне брат"? Если у кого-то это получается — хорошо. Если нет, пускай подумает, почему не получается.

Я не призываю обнимать всех бомжей на вокзале. Я призываю задуматься, можем ли мы проявить такую любовь.

Нам удобно любить тех, кто любит нас, помогать тем, кто помогает нам. Но приведу вам слова из Евангелия.

Христос говорил своим ученикам: "Если ты даёшь взаймы тому, от кого ожидаешь получить обратно, нет тебе чести. Если ты любишь тех, кто любит тебя, нет тебе чести. Какой смысл в этом? Не грешники ли то же самое делают? А чем же вы тогда отличаетесь, если грешники делают то же самое, и вы, великие праведники, делаете то же самое? В чём ваша соль, в чём разница?"

А разница, как говорит сам Христос, в том, чтобы поступать иначе. Дать взаймы тому, от кого не ожидаешь, и забыть про это. Любить того, кто тебя ненавидит. Как это сделать? Как научиться?

Каждому, кто задаёт себе этот вопрос, я рекомендую почитать книгу Иоанна

Кронштадтского, в которой он описывает, как он борется с самим собой.

Может ли кто-то из нас так поступить сегодня? Или когда он приходит в семью, где пьющий отец избивает свою жену, детей, они нуждаются, голодают, едят чужие объедки, а он приходит, умывает этого ребёнка, сажает себе на колени, разговаривает с ним, помогает. Как этому научиться? Это борьба, которая идёт внутри нас каждый день. Если мы простых элементарных вещей не можем сделать: любить своих родителей, детей, близких и родных, — как мы научимся любить кого-то другого? Нужно совершенствоваться, нужно двигаться дальше.

Сила в любви

Я думаю, что именно благодаря человеческой простоте и борьбе с самим собой Иоанн Кронштадтский сделался великим. Он мог исцелять людей по молитве, к нему отовсюду стекалось огромное количество людей, и он помогал всем, независимо от вероисповедания. И люди в благодарность начали делать ему пожертвования. Иоанн Кронштадтский не желал богатства. Он построил на Покровке монастырь, ставший впоследствии местом его упокоения. Он был не только священником, но и учителем. Его усилиями было создано огромное количество приютов, домов труда, как он сам называл их, где преподавал светские науки. В организованных им столовых ежедневно бесплатно кормилось до полутора тысяч человек.

При этом Иоанн Кронштадтский не считал себя великим, не возносился, не пытался сделать себе имя. Он просто тихо молился, до последнего своего дня служил литургии. Иногда для того, чтобы послушать его, прикоснуться к нему, попросить его благословения и помолиться с ним вместе, на площади собиралось до 60 тысяч человек.

Иоанн Кронштадтский жил любовью ко всему, что его окружало. При этом он видел зло и не раз обличал его, глядя на людей, их дурные дела и поступки.

Он чётко знал, что есть зло, что — добро. Он не смотрел на мир через розовые

очки, не говорил: "Делайте всё, что хотите, во славу Божию".

Возлюби ближнего своего, как самого себя. Для чего? Для того, чтобы понять своего ближнего, понять, что мы сами можем и умеем. Это конкретная цель. Важно не как устроен мир, а какие цели мы перед собой ставим. И к ним действительно стоит идти. Не добиваться признания в обществе, не искать любви, потому что мы хорошие, умные, великие, а добиваться признания от Господа, чтобы Господь нас посетил и сказал: "Да, действительно, ты жизнь свою положил на труды верные".

Перед нами пример великого человека, который снискал огромное уважение и любовь: множество людей приходило к нему за советом. До последнего дня Иоанн Кронштадтский служил в том же самом храме, был очень отзывчив, всегда помогал людям, молился, как мы знаем из его жития, из его книги. Он до последнего дня выполнял свой священнический долг. Его жизнь для нас — огромнейший пример для подражания.

Пророчество Иоанна Кронштадтского

Иоанн Кронштадтский жил в сложное время, на стыке эпох, у него есть одно очень интересное пророческое изречение, касающееся России.

"Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Господь вверил нам, русским, великий и спасительный талант православной веры. Восстань же, русский человек. Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих и не было прежде в России. Перестань безумствовать. Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России. Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, анархисты, безумцы не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стёртые правосудием Божьим с лица земли за своё безбожие и за своё беззаконие. Бедное Отечество, ты будешь благоденствовать только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к царю и Отечеству и чистоты нравов".

Совсем скоро Иоанн Кронштадтский отойдёт в мир иной. Он умрёт в 1908 году. Это изречение было сказано десятью годами ранее. Иоанн Кронштадтский видел настроения, которые существовали в России. Можно много говорить о том, что революция назрела. Но я лично не понимаю таких решений, когда свергают царя, убивают священство, сажают людей в лагеря, творят произвол. Если какой-то человек воевал на стороне противника, то ясно, что новая власть может с ним разобраться, имеет на это полное право. Но страдало множество невинных верующих людей, священников, монахов. Их арестовывали, говоря: "А, ты поп? Ну пойдём, мы тебя к стенке поставим, расстреляем". А завтра мы скажем: "Ты в очках ходишь, значит, ты умный". В своё время в Камбодже Пол Пот расстрелял миллионы людей только за то, что они носили очки — он считал, что это интеллигенция, которую нужно уничтожить. Были нужны тупые люди, чтобы ими было проще управлять. Та же самая структура сегодня у нас.

Многие сегодня ностальгируют по Советскому Союзу. И у меня возникает вопрос: на чём, на чьей крови, на чьих костях построился Советский Союз? И сколько лет было лишений и катастроф, голод, война. Потом уже поствоенное пространство потихонечку совершенствовалось, мы начали созидать только, наверное, в 60-е, 70-е, 80-е годы.

А в 1985–1986 году грянула перестройка, какие-то интересные размышления: мы друзья Запада и т. д. И к чему мы пришли? Убитая горем Россия, которая валялась на коленях, в 90-е годы её пинали все, кто хотел. Сейчас мы опять на коне. Мы запускаем ракеты с интересными названиями. Сейчас мы двигаемся туда, куда не может двинуться кто-то другой. Но благодаря чему? Да потому, что мы опять вернулись к тем ценностям, о которых говорил Иоанн Кронштадтский, — к Церкви, к вере. Мы начали любить своё Отечество, понимать, почему оно живо, мы начали двигаться в правильном направлении.

Слова Иоанна Кронштадтского были пророческими, но никто им не внял. Потому что нет пророка в своём Отечестве. Об этом говорил Христос. Никто не слышит того, кто ближе к тебе. Все хотят где-то услышать мнение издалека, как будто там люди разбираются больше. Это не приносит нам никакой пользы, никаких плодов.

Связь времён

Образ праведного Иоанна Кронштадтского связан с ещё одной интересной датой. Этот святой жил на стыке эпох и был канонизирован в переломное для России время — в 1990 году. И ещё одна значимая параллель... Спустя десять лет после его кончины страна полностью поменялась: изменились власть, строй, государственность, направление. И в 1990 году происходит практически то же самое. Страна меняет направление своего развития.

Иоанна Кронштадтского канонизировали 8 июня 1990 года, до этого дня он не был святым. Тогда появился новый патриарх, Алексий II, которого все знают, любят и уважают.

На поместном соборе было принято решение о канонизации Иоанна Кронштадтского, совпавшее с началом новой эпохи нашей Церкви. Это очень символично, это говорит о том, что наступила новая жизнь, новая эпоха, в которую мы сегодня с вами живём, пытаясь совершенствовать себя.

Господь благоволит тем, кто идёт правильным путём, работает над собой, меняясь в лучшую сторону. Каждому из нас нужно двигаться в этом направлении, стремиться к совершенствованию себя и не останавливаться на этом пути. Человек, который опускает руки, говорит о том, что где-то было бы лучше, живёт мечтательностью.

Мечтательность в Православной церкви является грехом, потому что человек не живёт реальностью, а начинает выдумывать себе миры, в которых ему было бы неплохо.

И это печально, потому что мечтательность всегда губит естественность.

Возникает своеволие и своенравие, порождающие непонятно что. Существует множество примеров, например, на том же Западе, где всё разрешено. И посмотрите, к чему это ведёт. Можно просто посочувствовать людям, которые там живут, и сказать: "Ребята, бегите или боритесь". Ценности, которые пропагандируются там сегодня, приведут к последствиям худшим, чем те, к которым привела нашу страну Советская власть. Потому что это будет гнить внутри нас, разложится до невероятных размеров и ни к чему хорошему не приведёт.

Во все времена должна быть любовь к человеку. Но одновременно в сердце каждого из нас должны быть справедливость и честность. Как бы наше сердце ни болело, как бы нам ни хотелось всё сделать по-другому, нужно видеть общую картину, понимать масштаб того, что происходит, чтобы чётко разбираться.

Посему хочу пожелать всем нам по молитвам Иоанна Кронштадтского вразумления и разрешения наших внутренних вопросов и проблем. Будем же обращаться к нему и просить о том, чтобы Господь дал нам возможность правильно жить, действовать согласно любви, которую принёс Он когда-то в этот мир. Молиться о том, чтобы ничто не смогло затмить наш разум до такого состояния, что мы любовь назовём злом, а зло назовём любовью, как сегодня это происходит.

Будем просить, чтобы дал Господь нам твёрдости и уверенности в том, что мы делаем. А делаем мы очень простые вещи: живём как настоящие православные христиане, и за это будем отвечать перед лицом Господа. Всем хочу пожелать, чтобы мы совершали закон Божий и двигались в правильном направлении.

Ещё раз всех вас поздравляю с этим днём. Всех благ, терпения, здравия и разумности всем вам желаю. Оставайтесь с Богом! Всего хорошего!

Уточнения

Иоа́нн Кроншта́дтский (настоящее имя — Иоа́нн Ильи́ч Се́ргиев) — священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте.

