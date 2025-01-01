Мученик Вонифатий — помощник всех заблудших

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1 января Православная церковь вспоминает святого Вонифатия. Верующие обращаются к нему с просьбами об исцелении от болезней, в первую очередь от пьянства и алкоголизма. О жизни этого необычного святого и его духовном прозрении Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: Pravda.Ru Отец Андрей (Сапунов)

— 1 января мы вспоминаем святого, которому молятся, чтобы избавиться от греха винопития, а попросту говоря, от алкогольной зависимости. Зовут этого человека Вонифатий. Он был мучеником. Почему святой Вонифатий стал таким известным человеком в Православной церкви?

Жизнь святого Вонифатия

Грешник

Он жил в Риме примерно в конце III — начале IV веков, был рабом богатой римлянки Аглаиды, которая славилась тем, что вела разгульный образ жизни. Вонифатий состоял с ней в незаконном сожительстве. Спустя какое-то время Аглаиду стали терзать угрызения совести, она осознала, что живёт неправедно и захотела исправиться, очиститься от греха.

Она узнала о существовании христиан, которые молятся своему Богу и Господь им помогает. Аглаида услышала, что если взять мощи мучеников, хранить их и молиться им, то молитвами можно получить прощение и спасение. Она попросила Вонифатия поехать в Киликию, в город Тарс, место, где происходило множество казней святых мучеников.

Вонифатий в шутку сказал ей такие слова:

"Если вдруг не найду мощей мучеников христианских, а сам пострадаю, примешь ли ты меня к себе обратно как святого?"

Она отнеслась к его словам скептически и ответила: "Не время об этом размышлять, отправляясь на такое важное дело. Иди и сделай то, что я тебя прошу".

Духовное перерождение

По пути в Киликию Вонифатий много размышлял о своей жизни, о том, зачем он едет, почему Аглаида решила жить иначе. И постепенно пришёл к мысли, что и ему нужно что-то поменять в своей жизни. Прибыв в город Тарс, Вонифатий оставил своих спутников в гостинице и пошёл на площадь, на которой мучили христиан.

Когда Вонифатий пришёл на площадь, прямо на его глазах казнили несколько святых, он видел их страдания, видел их просветлённые, радостные лица. Вонифатий задумался, как такое может быть, и вдруг осознал, что Господь помогает людям, которые искренне веруют в Него.

В этот момент на него снизошло озарение. Он склонился перед мучениками, начал целовать им ноги и просить их помолиться за него перед Господом, когда они будут на небесах. Стража немедленно схватила его и привела к правителю. На вопрос, кто он, Вонифатий, воодушевлённый всем увиденным, сказал: "Я христианин".

Удивительно, что на тот момент Вонифатий практически ничего не знал о христианстве, но вера в нём была крепкой.

Мученичество

Вонифатия подвергли страшным мучениям, но он остался невредим. Тогда судья приказал бросить мученика в чан с горящей, кипящей смолой, но даже это не причинило юноше вреда — ангел спас его. Вонифатия приговорили к усекновению головы.

Так закончилось мученичество святого Вонифатия. В его жизнеописании говорится, что около 500 человек, видевших мучения, которые претерпевал святой Вонифатий, уверовали и крестились.

В это самое время люди, сопровождавшие Вонифатия в его поездке, ждали его возвращения, полагая, что он опять предался легкомысленным наслаждениям. Однако спустя несколько дней они стали переживать и начали его поиски. Люди, бывшие свидетелями мученической смерти Вонифатия, рассказали им, что совсем недавно на площади умертвили похожего человека. Поговорив с писарем, фиксирующим все казни, происходившие на городской площади, спутники Вонифатия поняли, что убиенным был именно их товарищ. Сначала они не могли в это поверить: как человек, который всю жизнь прожил закоренелым грешником, смог в один момент стать святым. И они пошли взглянуть на тело.

Обретение мощей

А в то время среди римских правителей и их прислужников было модным продавать тела мучеников. Ходили слухи, что, обладание подобными мощами приносит удачу.

Спутники Вонифатия, как говорится в его житии, за 500 золотых монет выкупили его мощи и повезли их домой к Аглаиде. И когда они подъезжали к городу, Аглаиде явился ангел, который сказал:

"Тот, который жил с тобой и занимался непотребствами, нынче наш брат, потому что он признал свои грехи, изменился и стал достойным принять Бога. Посему встречай его".

Когда Аглаида приняла эти мощи, её посетило озарение и она изменила всю свою жизнь. Она построила храм недалеко от своего дома, поместила в него мощи, много молилась. Позже в этом месте основали монастырь. Аглаида раздала всё своё имущество и ушла в монастырь, где до конца дней своих молилась о том, чтобы Господь простил её согрешения.

Помощник заблудших

Это очень напутственная для нас история. День святого Вонифатия попадает на 1 января, когда все мы веселимся и радуемся встрече Нового года. В этом нет ничего плохого.

Но иногда наши радости заходят настолько далеко, что потом появляется очень много печалей.

И неспроста мы вспоминаем этого святого именно в первый день нового года. Для нас он является заступником перед лицом Бога. Мы молимся ему о том, чтобы он перед Богом попросил Его простить нам грехи и ошибки, которым в той или иной мере подвержены все мы. Каждый человек имеет какие-то увлечения, которые ведут его к погибели. Я имею в виду очень распространённый в нашей стране грех винопития.

Этот зелёный змий, уничтожающий семьи, разрушающий жизни людей, толкает нас на различные проступки, которые потом уже трудно изменить.

Опасность греха винопития

В состоянии алкогольного опьянения можно совершить всё что угодно и, к сожалению, привести себя в такую великую погибель, выбраться из которой даже в обычной жизни очень непросто, можно даже заработать себе срок и сесть в тюрьму. А иногда может случиться и так, что споры, ссоры приводят к гибели.

Всё начинается с того, что мы сами себе разрешаем немного выпить, расслабиться — в этом нет ничего плохого, говорят люди. Но я всегда задаю один вопрос: "А что в этом хорошего?" Найдите хоть одну положительную сторону.

С экранов телевизоров, из газет, интернета нам пытаются доказать, что в малых количествах алкоголь очень полезен. Но если мы с вами задумаемся, то поймём, что куда полезнее не есть и не пить того, что разрушает нас изнутри. С годами мы приходим к ясной мысли: чем проще ты питаешься, тем меньше тебе понадобиться принимать лекарств, чтобы лечиться в дальнейшем. Это давным-давно известная аксиома.

Посему каждому в этот день хочу напомнить о том, что впереди длинные каникулы. Мы с вами собираемся и радуемся тому, что мы прожили этот год, вспоминаем о своих проблемах, делах, поступках, о радостях или несчастьях, которые происходили в прошедшем году.

Главное — чтобы мы не превратились в непотребных существ, в животных, которые напиваются и, теряя человеческий облик, совершают неправильные действия, поступки. Надеюсь, сегодня мы с вами проснулись бодрыми, трезвыми и сказали: "Господи, спасибо Тебе, сегодня мы живём, и начинается новый год нашей жизни".

Время трезвости ума

У всех нас каникулы, время на то, чтобы посетить какие-то мероприятия, пообщаться со своей семьей, с детьми, с близкими, родственниками, встретиться, поговорить, может быть, прийти к чему-то новому, задуматься, что нам в этом новом году нужно сделать, как измениться. Эти каникулы даны не для того, чтобы мы провели их в состоянии беспробудного пьянства и алкогольного угара, а чтобы мы задумались о том, что будем делать в новом году, критически посмотрели на себя, постарались разобраться с собой. И по молитвам великого заступника Вонифатия, который в один миг смог изменить свою жизнь по явному промыслу Божьему, и собственными усилиями мы бы поняли, что именно делаем в жизни неправильно.

Пускай по его молитвам Господь подаст нам трезвость ума. Трезвый разум — залог правильного образа жизни.

Поэтому будем стараться, будем молиться, будем меняться. Самое главное — помнить простые элементарные вещи: что не всё возможно от нас с вами как от людей, но всё возможно от Бога и когда мы к Нему обращаемся. Он всегда нам помогает. Не забывайте об этом. Божьей помощи всем нам желаю, терпения, здравия и разумности нашей жизни. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Вонифатий Римский (Вонифатий Тарсийский; также Бонифаций; III век — 19 декабря 290) — раннехристианский мученик.

