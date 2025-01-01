Преподобный Илия Муромец Печерский — русский богатырь и святой

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1 января — день памяти преподобного Илии Муромца Печерского, воина и монаха, служившего Отечеству. Кем был этот человек, просидевший 30 лет на печи, а затем ставший народным русским героем, рассказал Pravda.Ru отец Андрей (Сапунов).

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Журавель, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник Ильи Муромцу

— Сегодня мы поговорим о человеке, которого с детства многие воспринимают как сказочного героя — былинного богатыря. Однако Илья Муромец был реальной исторической личностью, воином и монахом, канонизированным как преподобный Илия Муромец Печерский. Его мощи покоятся в Киево-Печерской Лавре.

Жизнь и смерть преподобного Илии Муромца пришлись на смутные и переломные времена, что делает его образ ещё более значимым. В этой связи особенно примечательной деталью является то, что при кончине три его пальца были сложены так, как мы крестимся. Это символично, ведь именно в то время происходили гонения и споры, связанные с переходом от двуперстного крестного знамения к трёхперстному.

Удивительная жизнь Илии Муромца

Мы не впервые сталкиваемся с тем, что до нас доходят не только церковные жития святых людей, но и их жизнеописания, переданные из уст в уста, в виде сказаний и былин. Подобное произошло и с Илиёй Печерским.

Из его жития и из русских былин мы знаем, что до 30 лет он практически не вставал, всё время сидел на печи, однажды он испил святой воды и исцелился. Однако культура Древней Руси известна многочисленными сказаниями и преданиями.

Согласно одному из сказаний, когда Илие Муромцу было 20 лет, он, будучи человеком богатырской силы, постоянно со всеми дрался, от чего страдали многие люди, находившиеся рядом с ним. Его великая сила стала источником больших неприятностей для других людей.

Но однажды у него парализовало ноги. Сидя на печи, он долго думал, размышлял, каялся, молился. И было ему видение: пришедшие к нему в дом старцы сказали, что надо направлять свою силу туда, где она будет во благо, а не во зло. Испив святой воды, Илия Муромец исцелился, вразумился и совершил многие ратные подвиги, как говорится в его житии. О них мы можем прочитать в былинах.

Конечно, не всегда легко отделить правду от вымысла, однако исследования мощей, проводившиеся в 1988 году, доказали, что Илия Муромец действительно был воином, — это подтверждают многочисленные ранения от копий, стрел, сломанные рёбра, конечности.

Кроме того, учёные доказали, что примерно до 30 лет он действительно был парализован ниже пояса, это было видно по особенностям развития его позвоночника.

Характерно, что исследования проводили советские учёные, которым по идеологическим соображениям было невыгодно утверждать, что такой человек действительно существовал. Стало очевидно, что былины об Илие Муромце были основаны на реальных событиях.

Талант Илии Печерского, не зарытый в землю

Для нас с вами жизнь Илии Печерского — это пример подвига человека, который сначала попусту растрачивал свою жизнь, а потом одумался. Такое часто бывает: нам кажется, что мы можем распоряжаться по своему разумению своими талантами и нам за это ничего не будет. Но это не совсем так.

Таланты, которыми Господь нас награждает, мы используем по-разному. Многие — чтобы извлечь из них выгоду. Как-то, общаясь с таким человеком, я спросил его: "А ты не думал о том, что Господь дал тебе талант не для того, чтобы ты просто заработал деньги и жил радостно? Может быть, стоит задуматься о том, что твой талант принадлежит не только тебе? Это то, чем награждает человека Господь. И, может быть, стоит не просто монетизировать свои таланты, а приносить пользу?"

Мало кто задумывается о том, что таланты даются нам для того, чтобы мы применили их с пользой.

Ведь у каждого из нас есть какой-то маленький талант: успокоить другого человека, хорошо приготовить еду, навести порядок и чистоту, разобраться в гараже. Это всё есть таланты, которыми мы порой совсем неправильно распоряжаемся.

А бывают великие таланты, например, как у Ильи Муромца: богатырский дух, способность принимать нравственные волевые решения. В молодости он пользовался своим даром неправильно, бездумно. Но Господь сохранил ему разум, дал возможность нравственно созреть. Каждому плоду созреть в своё время, как говорится в Евангелии.

Размышления, нравственные усилия Илии Муромца дали великий плод. Этот человек не только помогал своей стране побеждать врагов, но и посвятил свою жизнь Богу.

Он понимал, чувствовал, что дар, который ему дан, не принадлежит ему одному. Он избрал самый сложный путь: пошёл в монастырь, принял монашеский постриг, занимался, как и все монахи, обычной работой. Он копал огород, чистил картошку, молился в храме, жил простой человеческой жизнью во славу Божью. Но есть одно "но". Он делал это не потому, что надо, не потому, что хочется, а во славу Божью, из чувства великой благодарности Богу за то, что Он сохранил ему жизнь, дал возможность принести в мир добро.

Жизнь Илии Муромца, как нравственный пример

Илия Муромец Печерский был прославлен в середине XVII века и канонизирован сначала как местночтимый святой. Затем он был включён в список святых Киево-Печерской Лавры, и со временем мы начали праздновать день его памяти и служить богослужения с упоминанием его имени. Хотя до XVII века он был не очень известным, от его могилы, как говорится в преданиях, происходило множество исцелений, он являлся многим людям, наставлял их.

Его жизнь — пример лучшей славы, которую может заслужить обычный человек, и мы храним память о нём. Илья Муромец не отрицательный персонаж, а действительно герой и нашего, и последующих времён, потому что он сумел правильно распорядиться своим талантом.

Для нас с вами это тоже очень важно, ведь у каждого из нас есть таланты, которые нужно взращивать, а потом правильно ими распоряжаться. Не гордиться тем, что мы умеем что-то делать лучше всех, а радоваться, если это приносит пользу. Например, научить кого-нибудь чему-нибудь, что-то организовать, просто подойти, обнять и сказать: "Всё будет хорошо". Это тоже талант — убедить другого человека в том, что в действительности не всё так плохо. А как порой нам не хватает человека, который мог бы поддержать, взять за руку, просто быть рядом! Вот эти качества нужно взращивать в себе каждый день, думать и размышлять о том, чем Господь наградил нас и как мы это используем — во благо или на погибель самому себе.

Преподобный Илия Муромец служит нам великим примером. Будем молиться и просить его, чтобы он помог нам увидеть наши проблемы, чтобы он по нашим молитвам предстал перед лицом Бога и попросил о нас с вами, чтобы укрепил нас Господь в наших порой неразумных делах, дал нам твёрдость и крепость, которых так сегодня не хватает.

Помогай нам всем Господь. Хочу всем нам пожелать терпения, здравия, разумности нашей с вами жизни и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

Илия́ Пече́рский (преподобный Илия́ Му́ромец) — инок Киево-Печерского монастыря.



Ки́ево-Пече́рская ла́вра (укр. Києво-Печерська лавра) — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси.

