Святитель Николай — олицетворение мудрости, света и добра

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19 декабря — день памяти Святителя Николая Мирликийского Чудотворца, также известного нам как Святитель Николай и Николай Угодник. О том, кем был один из самых почитаемых в православном мире святых и почему он ассоциируется с Дедом Морозом, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: http://nasledie-rus.ru/podshivka/5803.php by Неизвестный мастер X века из Константинополя, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Икона Святой Николай Чудотворец. Византия, Константинополь. Конец X – начало XI века. 43 х 33,5 см. Хранится в нартексе базилики монастыря Святой Екатерины на Синае

— Наверное, нет ни одного человека, особенно на русской земле, который бы никогда не слышал о святителе Николае Мирликийском Чудотворце. У нас существует огромное количество храмов, построенных в его честь и носящих его имя. Этот человек напутствовал и вдохновлял своими поступками и своей жизнью многих святых. К его иконе обращался и молился ей Сергий Радонежский. День Святителя Николая Чудотворца мы всегда отмечаем с большой теплотой и радостью. Почему?

Казалось бы, по сравнению со многими святыми мучениками, исповедниками, он не сделал ничего особенного. Но всегда выделяются и живут вечной славой те люди, которые были тверды в своей вере с самого начала жизни и до конца дней своих, люди, исполнявшие своё предназначение, несмотря на все жизненные перипетии. Святитель Николай был одним из таких людей.

Юность Святителя Николая

Он родился в в ликийском городе Патара в Малой Азии в III веке, его родители были богатыми людьми, они дали сыну хорошее образование, но юноша всегда стремился к уединению. Повзрослев, он решил посвятить себя Богу: совершал богослужения в церкви, проповедовал не только словами, но делами.

Вот один из примеров его скромности и доброты. У него был сосед, человек, некогда богатый, но разорившийся вследствие обстоятельств. Он не мог выдать замуж трёх своих дочерей, потому что у них не было приданного. Семья впала в нищету, и несчастный отец, не зная, что делать, чтобы прокормить своих дочерей, решил отдать их в публичный дом, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь. Об этом узнал святитель Николай. Он пришёл к дому соседа и бросил узелок с золотом в окно. Хозяин дома, увидев золотые монеты, возрадовался, обратился к Богу и поблагодарил Его. Получив золото, он смог выдать замуж старшую дочь. После этого молодой Николай Угодник позаботился подобным образом и о средней дочери. Когда пришёл черёд третьей дочери, бедняк решил бодрствовать всю ночь, чтобы узнать, кто спас его семью от позора. Увидев святителя Николая, он подбежал к нему, упал в ноги, попросил прощения и поблагодарил за благодеяние. Но святитель Николай поднял его с колен и сказал, чтобы тот не называл его имени и никому не раскрывал эту тайну.

Раннехристанский Дед Мороз

Эта история ничего не напоминает вам? У нас, в России, есть Дед Мороз, персонаж, не православный, а скорее сказочный, — старичок, который живёт в лесу, совершает добрые дела и делает подарки. В Европе он известен как Санта-Клаус. И если мы переведём это имя, то оно будет означать "святой Николай".

Именно Святитель Николай является прообразом того доброго, чего ждут все люди на Новый год.

И родители, видя своих детей, ожидающих чуда, превращаются на один день в Святителя Николая, принося подарки и помогая своим чадам. Этот человек олицетворяет для всех нас лучик радости, надежды, чего-то доброго, чего всегда было очень мало в нашей жизни.

Человеку, далёкому от Бога и изучения Евангелия, очень тяжело найти в этом мире утешение, он не понимает, что ему делать и как жить. Поэтому он всегда с нежностью вспоминает чудесные времена своего детства, когда он радовался подаркам, которые приносил ему Дед Мороз. С одной стороны, это наивно и смешно, а с другой — ведь именно Святитель Николай является символом того доброго, что можно было бы сделать всем нам. Мы сами, люди, избрали его на этот негласный пост и назвали тем, кто приносит в наш мир добро.

Живой пример сильнее слов

Святитель Николай был призван на архиерейскую службу, стал епископом, на иконах он изображён в омофоре — ленте с крестами, которая возлагается на епископов и означает заблудшую овечку, которую спас Христос. В руке у него книга — Евангелие.

Будучи архиереем, Святитель Николай принёс очень много пользы христианской церкви, проповедуя Господа нашего Иисуса Христа своим образом жизни, своими поступками и делами. Очень многие люди увидели в нём пример человека, за которым можно следовать, того, кто может научить, показать и рассказать, как нужно жить и кем быть в этой жизни.

III век был временем жестоких гонений на христианство. Вообще, попытки умертвить Церковь, закрыть рты священникам совершались в разные периоды истории. Перед нами недавний пример: в Советском Союзе тоже были гонения на Православную церковь. Люди, читающие Евангелия, знающие христианские истины, всегда мешают людям, облечённым властью, творить беззакония.

Попытки борьбы с христианами в III веке привели к тому, что в темницах оказывались очень многие люди. Не избежал этой участи и Святитель Николай. Его обвинили в ереси, и он был отправлен в темницу. Там он говорил с людьми о Боге, учил их и своим примером показывал, как жить правильно.

Когда читаешь о российских новомучениках и исповедниках, встречаешь такую мысль: у человека можно забрать всё — глаза, уши, руки, ноги, язык, речь, одежду, еду, статус. Но есть вещи, которые навсегда останутся с ним:

знания,

убеждения

и глубокая вера, —

потому что это у человека забрать невозможно.

В Евангелии мы находим такие слова Иисуса Христа:

"Не бойтесь того, кто тело ваше может забрать. Но бойтесь того, кто душу вашу заберёт".

Эти слова для каждого из нас являются великим предостережением о том, что мы можем потерять.

Где душа наша, там и жизнь наша. Если она в Боге, в правильных делах, то будет спасение, будет радость и будет мир. Если она в делах суетных, значит, мы тратим своё время попусту.

Потому что всё это будет неинтересно и бесполезно, когда мы все отойдём и предстанем перед лицом Господа. Вряд ли нам захочется говорить с Господом о политике, о жизни, о том, кто прав, кто виноват. Будет один-единственный вопрос:

"Кто ты и что ты сделал?"

И тут, дорогие друзья, дай Бог нам ответить достойно, как многие, наверное, не смогут, потому что не умеют и не знают, о чём говорить в этот момент.

Святитель Николай, находясь в темнице, терпел мучения, лишения и ограничения во всём. Но он никогда не забывал, кем он является на самом деле. Несмотря на тяжёлые обстоятельства, он делился истиной с каждым, кто был рядом. Он утешал, вдохновлял и давал надежду. Кто-то из его товарищей по заточению отправился на верную смерть, укреплённый его словами, а кто-то уверовал в Бога и изменил свою жизнь, следуя примеру учителя. Святитель Николай стал для этих людей негласным лидером, человеком, чья вера и жизненный путь вдохновляли окружающих. Его жизнь стала ярким примером внутреннего величия и силы духа, которые невозможно скрыть и которые меняют не только его самого, но и мир вокруг.

Кто такие святители

Святители — это, как правило, люди епископского сана, которые в своё время отвечали за определённую паству и несли служение не только как священники, но и как духовные наставники. В православной традиции, как и в других христианских конфессиях, священник подчиняется епископу, который является главой Церкви определённой местности. Это строго каноническое и догматическое понятие.

Епископы несут огромную ответственность, управляя сотнями, а иногда и тысячами священников. В те времена, когда церковная организация была менее централизованной и священников было гораздо меньше, чем сейчас, бремя епископского служения было колоссальным.

При этом святители сталкивались с многочисленными искушениями: мирскими благами, почестями и уважением, которые им оказывали. Однако они принимали всё это с достоинством, понимая, что их задача — являть примеры истинно христианской жизни для окружающих. Святители не просто учили о посте, молитве или христианских добродетелях, но и сами жили так, как проповедовали. Их жизнь становилась ярким примером настоящей веры и подлинного следования Христу.

Серафим Саровский сказал:

"Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся".

Вместо слова "дух мирен" можно подставить любую добродетель, и тысячи вокруг тебя спасутся. Когда ты стяжаешь добродетель, ты не только учишься сам, но и становишься примером для других.

Твоя жизнь, наполненная добродетелью, вдохновляет окружающих, помогая им найти свой путь. Ведь когда ты сам действительно что-то познал, то можешь легко и понятно объяснить это другому.

Живой пример всегда сильнее слов.

Мы часто считаем, что можем что-то объяснить людям, но это заблуждение.

Люди, которые обладают знаниями, чаще всего говорят мало, потому что понимают, что их знания — лишь капля в море, поэтому они считают себя недостойными говорить о вещах, которые им до конца не понятны.

Но когда ты начинаешь двигаться по пути самосовершенствования, то видишь ошибки ближнего и можешь указать на них. Ты можешь подсказать, что нужно делать для того, чтобы быть православным христианином, а чего, напротив, делать не следует.

Великим примером для нас должен быть Святитель Николай, его кротость, смирение, терпение, разумность, твёрдость в своих собственных делах, убеждениях, последование Господу Богу всей своей жизнью.

Борьба Святителя Николая с ересью

Святитель Николай сталкивался с разными верованиями, например, с распространённым в то время течением в христианстве арианством, учением о троичности. Согласно этому учению, Бог не триедин и Сын Божий — это Божье творение. Это было огромное учение, с которым приходилось бороться. И в наше время каждый год появляются какие-то новые церкви, учения, до сих пор мы видим попытки раздробить Православную церковь, подменить её базовые понятия. Их совершают люди, получающие от этого выгоду, однако это, к сожалению, сильно сказывается на простых людях. Как и всегда, действия сильных мира сего часто приводят к печали людей обычных.

Святитель Николай в III веке очень много трудился для того, чтобы люди верующие укрепились в своей вере.

Святитель Николай — символ мудрости и твёрдости

Сейчас заканчивается 2024 год, уже более 17 веков мы помним об этом человеке. Порой кажется, будто он жил где-то рядом, трудился неподалёку. Мы относимся к нему, как к близкому человеку, с любовью и с радостью, хотя жил он далеко от нас и очень давно. Но в нём было столько мудрости и света, что они дошли до нас даже через века. Это вечные вещи:

честь,

достоинство,

справедливость,

любовь,

трезвый ум,

терпение,

нравственность,

совесть.

Они были во все времена. И всегда были грехи, которые нас разрушают.

Святитель Николай дал нам великий пример изменения и созидания. Он не старался кого-то привлечь, заманить в Церковь. Он показывал на своём примере привлекательность христианского образа жизни.

Люди смотрели на него и говорили: "Я тоже хочу так жить, научи". И он отвечал: "Иди, и я тебя научу, иди за мной и действуй". Как когда-то Христос сказал, "возьми крест свой и следуй за мной".

Святитель Николай — это воплощение огромного пласта добродетели, который мы помним и чтим. До сих пор мы называем своих детей его именем, освещаем храмы в его честь и строим новые церкви, посвящённые Святителю Николаю. Мы радуемся, зная, что этот святой человек может заступиться за нас перед лицом Бога, попросить о нас и участвовать в нашей жизни.

Поэтому будем внимательны к тому, что делаем, научимся меняться и делаться лучше. В этом проявляются настоящая простота, идущая не от слабости, а от мудрости, и ум. Это та благодатная почва, которая принесла великий плод в виде Святителя Николая и его последователей, тех, кто сегодня продолжает трудиться ради спасения своих душ.

Всех Николаев поздравляю с Днем Ангела! Постарайтесь изучить его житие и извлечь из его жизни что-то полезное для себя, чтобы это стало для нас всех в назидание и помощь. Пусть вы будете достойными носителями этого великого имени.

Всех нас поздравляю с сегодняшним днём! Всем хочу пожелать, чтобы по молитвам Святителя Николая Господь вразумил нас, даровал нам изменения и помощь Свою в преодолении всех наших невзгод, которые мы сами себе успешно создаём по своей глупости и нерадению.

Будем же терпеливы. Начнём менять себя и будем обращаться к Богу, чтобы он нам помог в этом. Ещё раз всех с праздником, желаю нам терпения, здравия, разумности и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Никола́й Чудотво́рец; Николай Уго́дник; Николай Мирлики́йский; Святи́тель Николай (греч. Άγιος Νικόλαος — «святой Николай»; около 270 года, Патара, Ликия — около 345 года, Миры, Ликия) — святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Византия).

