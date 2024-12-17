Святая Великомученица Варвара — пример стойкости и верности

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17 декабря Православная церковь отмечает день памяти Святой Великомученицы Варвары, очень почитаемой на Руси святой, имя которой носят многие женщины. О том, чем она заслужила всенародную любовь и какие уроки мы можем вынести из её жития, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: Pravda.Ru Отец Андрей (Сапунов)

Жизнь святой великомученицы Варвары

— Праведная Варвара жила в Сирии, в III веке нашей эры. Её отец, богатый аристократ, рано овдовел и обратил всю свою любовь на дочь. Стараясь оградить её от жизненных невзгод, он построил для неё башню, откуда девушка практически не выходила.

В те времена в мире распространялось христианство и многие представители молодёжи, которая во все времена интересовалась неформальными течениями, становились христианами. Варвара, сидя в башне, изучала мир, который открывался ей из окна её жилища, много размышляла об устройстве всего сущего. Когда ей пришло время выходить замуж и вокруг неё стали появляться женихи, она решительно их отвергла, говоря, что не хочет быть невестой земному.

Она сомневалась в существовании богов, в которых верили римляне. Из Жития великомученицы Варвары мы знаем её слова:

"Те боги, в которых верует мой отец, созданы рукой человека. Есть где-то Бог один, которого не создала рука человека, но сам Он создал всё".

Когда отец разрешил ей выходить из башни, она познакомилась с христианским учением, с Евангелием. Один раз, когда отец был в отъезде, она узнала, что мимо их города проходит священник, и просила его прийти в дом, чтобы он её крестил. Приняв крещение, она много разговаривала с ним о христианских истинах.

В её башне было два окна, но она просила сделать ей третье окошко. На вопрос отца, почему окон три, она ответила, что Бог в троице и три лучше, чем два. Отец очень сильно на неё разгневался, потому что он был ревностным гонителем христиан. Чудесным образом девушка смогла бежать, но её местонахождение стало известно. Отец нашёл её, сильно избил и вернул домой. Он потребовал, чтобы она отказалась от христианской ереси, потому что новой верой она предаёт предков. Но Варвара твёрдо стояла на своём.

И тогда великое безумие охватило этого человека. Он взял свою дочь, привёл к правителю того города Мартиану и сказал:

"Я отрекаюсь от неё, она больше мне не дочь. Пускай она за ересь свою страдает".

В темнице Варвара познакомилась с несколькими христианами, они вели беседы, вместе молились, думали, размышляли. Сначала правитель пытался убедить Варвару отказаться от её веры, уговаривал её, дискутировал с ней. Однако она просто и ясно объясняла, почему не хочет следовать старым верованиям и убеждениям. Когда она проявила подобную твёрдость и преданность своей вере, правитель разгневался и подверг её пыткам, а затем казни.

Как не стать тираном по отношению к ближнему

Для нас с вами святая Варвара — огромный пример того, как человек до своей мученической кончины остался верен Богу. Но особенно нам стоит задуматься о поведении её отца.

Часто бывает, что мы, очень сильно заботясь о своих детях, вредим им. И перед нами как раз пример такого человека, который очень сильно любил свою дочь и боялся её потерять. Но постепенно его любовь переросла в болезненное чувство. Он не смог понять, что происходит, не смог разобраться с тем, что нужно было бы сделать, чтобы поддержать или вразумить своё чадо.

Определённая категоричность в поведении — это неплохо, если человек категоричен по отношению к своим поступкам, к самому себе. Такая самокритика похвальна.

Но если этот гнев обращается не на свои недостатки, а на другого человека — это беда, человек погибнет.

Перед нами простой пример — отец великомученицы Варвары. Он любил её, боялся потерять, а в итоге отдал на мучения и на смерть. В этой жизни очень часто так бывает, когда мы хотим исправить всех вокруг нас. Например, обычная семья. Жена вдруг решила поститься. Что она делает? Приходит домой и говорит мужу: "Муж, дети, мы с завтрашнего дня начинаем держать пост. Мясо не едим по средам и пятницам. Делаем то-то, ходим туда-то, молимся так-то". Вроде бы неплохо. Но потом жена прибегает в церковь и говорит: "Что же такое? Меня все ненавидят, дети ненавидят, муж ругает. Но за что? Я же хочу сделать добро". И у меня возникает вдруг вопрос: "Как это странно, ведь делается вроде бы доброе дело?"

У нас уже был такой пример в Католической церкви. Святая инквизиция, которая из "добрых" намерений сжигала женщин, предполагая, что они ведьмы. Однажды они топили женщину: если всплывёт, значит, ведьма. Не всплывёт, значит, ошиблись, ну, Господь её примет. Совершались глупейшие поступки, граничащие с бредом.

И мы очень часто балансируем на тонкой грани, порой даже не замечая этого. Когда что-то выходит из-под контроля, только у немногих людей хватает сил не делать поспешных выводов, не совершать необдуманных поступков.

Например, идёшь по улице, кто-то сказал что-то грубое, что-то не так сделал — хочется сразу же ответить, правду свою доказать, твёрдо стоять на своём, научить, как надо. И мало кто из нас может сказать себе: "А я-то как поступаю? Нет ли у меня каких-то ошибок? А я безгрешен? Я тот, кто всё знает?"

У нас все вокруг знают, что должны делать другие: как должны воевать, как поливать, как надо здравоохранение развивать, как учить в школе, как править страной. Все всё знают, все великие эксперты. Вот совсем недавно был "ковид" и все стали экспертами в медицине. Случилась тема с СВО — все сразу стали великими военными экспертами: бабушки у подъезда разбираются в боеголовках, ракетах, системах, носителях и т. д.

И это наша огромная печаль. Ведь по такой дурости своей мы совершаем огромное количество поступков. Да, наверное, не таких, как из жития великомученицы Варвары. Но мы твёрдо стоим на своих убеждениях и говорим: никак иначе, только так, как я сказал. И не дай Бог, кто-нибудь поспорит, скажет: "Я не хочу поститься". Мы сразу призываем избить, уничтожить, сжечь, потому что мы праведные и двигаемся туда, куда нужно. Вот такая ересь.

Что будет лучше перед Богом: любовь в семье, где не постятся, или посты, но ненависть друг к другу? Конечно же, любовь.

Пусть каждому из нас с вами это будет напутствием. Мы можем учить поститься, смиряться, ходить в церковь, но только тогда, когда мы начнём с самих себя, сами научимся жить правильно, сможем своим примером показать, как нужно делать дальше.

Пусть для каждого из нас пример отца святой Варвары будет показательным, запечатлеется в наших сердцах: "Не веду ли я себя так по отношению к своей семье, своим детям, ближним?" Ведь твёрдости у нас не занимать. Но твёрдость эта — чаще всего неправильная, направленная не в ту сторону, в которую нужно.

Посему всем нам хочу пожелать, чтобы мы задумались, всё ли, что происходит в нашей жизни, правильно. Ответы на этот вопрос вы найдёте в Евангелии.

Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Таким судом судить нас будут, каким мы судим, и такой мерой мерить, которой мы меряем.

Поэтому будем внимательны, будем стараться осознавать, кто мы есть на самом деле, быть самокритичными. Постараемся не обозлиться на ближнего и уж тем более на близкого, на свою семью, на самых близких по крови и по духу людей, быть всегда для них опорой. А у нас часто наоборот: мы пойдём, поможем кому-то другому, думая, что это нам вмениться в добрый поступок, а своего можем забыть, бросить. Вот это беда, этого делать нельзя, это огромная ошибка.

Поэтому будем учиться, будем молиться. Помолимся и великомученице Варваре, попросим её, чтобы она перед лицом Господа вспомнила о нас с вами. Чтобы Господь вразумил нас, дал возможность увидеть наши малые и великие ошибки, наши грехи.

Будем стараться и стремиться к этому. У нас всё с вами получится, потому что всё зависит от нас самих.

Никто, кроме нас самих, не участвует в нашей жизни. Только мы можем решить, что нам делать.

Всех, кто носит имя Варвара, я хочу поздравить с сегодняшним днем, с именинами. Пожелать вам быть крепкими и твёрдыми в вере и простыми в делах и поступках, как святая, в честь которой вы названы. Почитайте её житиё, изучите его. И тогда вы станете лучше, научитесь сами и научите других своим примером.

Всем хочу пожелать терпения, здравия и разумности в нашей жизни, помощи Божьей. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Варва́ра Илиопо́льская (Варвара Никомиди́йская, греч. Βαρβάρα της Νικομηδείας; 273, Никомедия — 306, Никомедия, Ялова) — христианская великомученица.

