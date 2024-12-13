Апостол Андрей Первозванный — первый проповедник на Руси

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13 декабря Православная церковь празднует День памяти Андрея Первозванного — первого ученика Иисуса Христа, одного из 12 апостолов. О том, почему этот святой является одним из самых почитаемых на Руси, Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: flickr.com by Шарон Моллерус, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Икона Святого Андрея Первозванного

Апостол Андрей: история жизни

— Апостол Андрей был родом из Галилеи. Как и его брат, апостол Пётр, он был рыбаком. Когда Иоанн Креститель начал проповедовать и крестить людей, апостол Андрей пришёл к пророку, принял от него крещение и стал его учеником.

Андрей Первозванный стал первым учеником Иисуса. Увидев, как Он крестился у Иоанна Крестителя в Иордане, он вместе с Иоанном и Иаковом подошёл к Нему и спросил: "Рави, где ты живёшь?" И Иисус ответил им: "Придите и увидите, где я живу". Этот на первый взгляд простой отрывок Евангелия о многом говорит нам.

Иисус Христос пригласил молодых рыбаков прийти и увидеть собственными глазами, где он живёт, что делает, как проповедует. После этого апостол Андрей пришёл к своему брату Петру и сказал: "Я нашёл мессию, я нашёл того, за кем нам нужно идти, пойдём со мной".

Именно поэтому его и называют Первозванным — он первым понял, кто такой Иисус Христос, позвал за собой брата своего и стал одним из первых учеников Иисуса Христа. До конца своих дней он был верен и предан своему Учителю.

Конечно, и его порой посещали сомнения: когда Иисуса Христа распяли, когда Он воскрес. Когда ученики приняли Духа Святого и утвердились в вере, апостол Андрей пошёл проповедовать Евангелие всему человечеству. Он проповедовал в Византии, Греции, в Константинополе и дошёл до Руси, до Киева. Там он встал на горе, поставил крест и сказал, что здесь будет земля святая и отсюда выйдет много церквей и много святых. Затем, спустившись по реке Днепр, он дошёл до Новгорода, находился там какое-то время и объявил, что и это место обязательно будет святым. Затем он ушёл проповедовать в Грецию.

Апостол Андрей совершил множество чудес: благодаря ему исцелялись люди, уверовавшие в Господа, они становились учениками и последователями Христа.

Однажды Андрей Первозванный исцелил жену властителя одной из земель и обратил её в христианство. Правителю это не понравилось, и он отдал приказ схватить апостола Андрея. По его приказу апостол Андрей был распят: его привязали к кресту и оставили умирать мучительной смертью. Двое суток продолжалось мученичество, но даже на кресте апостол Андрей учил людей, которые приходили насмехаться над ним.

Спустя два дня властитель приказал снять Андрея Первозванного с креста, потому что он не умер. Но апостол Андрей взмолился не делать этого. Он обратился к Богу и сказал: "Господи, прими дух мой в руки Твои, передаю его Тебе". Вдруг сделалось сияние, а когда оно исчезло, апостол Андрей был уже мёртв. Это произошло в конце 60-х — начале 70-х годов нашей эры.

Слово Божие на Руси

Для нас с вами Андрей Первозванный — не только апостол и ученик Иисуса Христа, человек, который принёс Слово Божие в нашу страну. Этот человек связал греческую, византийскую, а со временем и нашу Православную церковь.

Для нас он очень почитаем ещё и потому, что был первым человеком, просветившим людей, живших в то время на Руси. Первым, кто произнёс на нашу землю слова о вечном, о спасении, об изменении, об Иисусе Христе.

Для нас с вами этот человек — основа основ. Не зря российский флот носит Андреевский флаг — синий крест нестандартной формы на белом фоне. Орден Андрея Первозванного был и остаётся высшим орденом в нашем государстве. Это свидетельство того, что апостол Андрей привнёс в нашу жизнь огромное количество смыслов, наставлял на путь истинный многих людей, которые были в тот момент бесконечно далеки от этих христианских идей.

После его ухода многие уверовали во Христа, основали монастыри, кельи. За ними последовали другие люди, дающие пример своим последователям, подобно тому, как апостол Андрей Первозванный показывал своим примером, что нужно делать, а чего не нужно.

Учить своим примером

Лучшая проповедь — это собственный пример. Можно сказать или написать много красивых слов, а вот показать на своём примере всегда очень сложно. И у нас бывает так: вроде бы делаем всё правильно, живём, как нам кажется, достойно, но не всегда можем кого-то чему-то научить, потому что сами не знаем, как надо. Например, хочешь сказать: "Научись любить другого человека". Как это можно передать, объяснить? Сделать это сможет тот, кто задаст себе вопрос: "Могу ли я научить другого?" Если я сам могу научить любви, терпению или смирению на своём примере, тогда и говорить об этом могу.

У апостола Иакова есть в Деяниях такие интересные слова:

"Не каждый делайтесь учителем, потому что не каждому это под силу, не каждый на это способен".

Наша жизнь становится настоящей, нужной тогда, когда мы тихо и кротко проживаем её, меняемся внутри. Тогда и люди вокруг нас начинают меняться, видя наш пример и следуя ему. А если мы очень красноречиво рассказываем всем, как нужно жить и что нужно делать, но при этом сами не живём так, то беда. Это касается всех нас, живущих обычной жизнью, в обычных семьях, работающих на обычных работах. И простых людей, и нашего высокого руководства, и всех тех, кто с экранов телевизоров говорит о хорошей, добродетельной жизни, но сам живёт совсем по-другому. К сожалению, во все времена мы сталкивались с этим.

И пусть жизнь апостола Андрея, которого мы сегодня вспоминаем, явится для нас великим примером. Он принёс на нашу землю частичку того божественного Духа Святого, которую приобрели 12 первых апостолов и Пресвятая Богородица.

Во что превращаемся мы, живя на нашей земле? Делаем ли мы то, о чём говорил Христос? Являемся ли мы теми, кем должны являться по предназначению своему, по принятию крещения? Или просто проживаем свою жизнь так, как нам нравится и хочется? Об этом стоит думать.

Помолимся же сегодня великому заступнику земли русской и попросим, чтобы апостол Андрей Первозванный перед лицом Господа попросил о нас с вами, о наших бедах, о глобальных проблемах, которые сегодня испытывает не только наша страна, но и весь мир. Потому что всё вокруг не так, как нужно и как хотелось бы. И то, что называется правильным, уже давно неправильное. Белое называют чёрным, чёрное — белым, все стандарты давно рухнули. И кроме помощи Божьей и нашего с вами усердного изменения своей жизни, наверное, никто и ничто нам не поможет.

Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь всех нас вразумил, дал нам возможность увидеть свои ошибки и сделаться лучше. Помогай нам всем, Господь! Терпения, здравия, разумности всем нам желаю в нашей жизни и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Андре́й Первозва́нный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом Христом, поэтому прозван «Первозванным».

