Икона Богородицы Знамение — защитница от врагов

10:49 Your browser does not support the audio element. Религия Религии России Православие

10 декабря — праздник иконы Божией Матери "Знамение". Отец Андрей (Сапунов) рассказал Pravda.Ru, чем известен этот образ и что он значит для верующих.

Фото: commons.wikimedia.org by Кван Илья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Абалацкая-Семипалатинская икона Божией Матери Знамение

— Сегодня, 10 декабря, мы поговорим с вами об очень интересной иконе Божьей Матери "Знамение". Необычна и её иконография: Богородица написана с молитвенно поднятыми руками, на груди её на фоне круглого щита изображён Младенец Иисус.

Икона эта называется "Знамение". Знамений за всю историю было не одно, а десятки, может, и сотни, и происходили они в различных городах и странах. Обычно день памяти какой-нибудь иконы Богородицы связан с чудом, например, с исцелением или большой победой над врагом. Так же произошло с иконой "Знамение", о которой мы сегодня вспоминаем.

История и значение чудотворной иконы

Чудо, связанное с этой иконой, случилось 1170 году в Новгороде Великом. То было смутное время разрозненности и междоусобных войн. Суздальский князь Андрей Боголюбский со своим войском пришёл к стенами Новгорода. В то время там находился глава Русской православной церкви архиепископ Иоанн. Во время осады он услышал голос, повелевающий взять из храма икону Пресвятой Богородицы и принести её на городскую стену.

Когда икону несли, враги выпустили в сторону шествия стрелы, и одна из них вонзилась в лик Пресвятой Богородицы. И тогда было явлено великое чудо: из глаз изображённой на иконе Богородицы потекли слезы, и она развернулась ликом к городу и спиной к врагам. При виде этого чуда враги преисполнились ужасом и начали побивать друг друга. Новгородцы, увидев смятение в стане врага, вышли на бой и одержали победу.

В честь этого чудесного события владыка Иоанн установил день празднования иконы как местной чтимой, позже её стали почитать уже на всей Руси. Спустя 200 лет, в 1356 году, в её честь построили храм, где и по сей день находится икона.

Всегда, во все сложные времена, люди обращались с молитвами к Господу и к Матери Божьей. Почитание Пресвятой Владычицы — христианская традиция, присущая разным странам, особенно России. Мы молимся Пресвятой Богородице о том, чтобы она помогла нам, попросила за нас Сына, утешила нас, поучаствовала в нашей жизни.

Перед нами яркий пример того, как Пресвятая Владычица Богородица заступается за всё человечество, за нашу с вами землю. История показывает много подобных примеров: когда уже совсем больно, тяжело и невыносимо, вдруг внутри нас просыпается отчаянная молитва к образу Богородицы, молитва к Богу, и путь к исцелению лежит через сложности, которые нужны, чтобы мы научились чему-то.

Казалось бы, почему бы нам раньше не помолиться? Но, видимо, так уж мы устроены, такова, наверное, ментальность русского человека: покуда Господь не пошлёт нам великие испытания, мы не начинаем думать своей головой. Но тогда уже наше сердце настолько сильно изливается в любви и просьбе к Богу, что он не оставляет нас и помогает нам.

С одной стороны, печально, что мы не делаем ничего доброго, нужного и полезного для того, чтобы изменить все последующие действия и дела. С другой стороны, великая радость, что Господь слышит наше упование и молитву. Обращение к Богу всегда имеет определённый смысл, Господь его слышит и посещает нас.

Наш самый страшный враг — мы сами

Сегодняшнее время — тоже очень непростое, всё происходящее вокруг требует нашей молитвы, обращения к Богу с просьбой о том, чтобы Господь помог нам разобраться со всеми врагами, внутренними и внешними, помог нам измениться и сделаться лучше для того, чтобы эти враги не могли плодиться. Потому что внешних врагов легко определить, с ними легко бороться, потому что мы знаем, как они выглядят.

Но самый страшный наш враг находится посреди нас. Это мы сами, наши проблемы, наша жизнь, наша безалаберность, лень, гордыня, тщеславие, высокоумие.

Всё имеет последствия. Когда ты становишься на эту сторону, то проблемы не исчезают, напротив, их становятся всё больше и больше. Хотя мы думаем, что у нас что-то получается, мы что-то меняем, делаем верные и правильные вещи. А если даже неправильные, то мы всё равно крепко стоим на своих позициях: будет так, как я сказал, и мне всё равно, кто что там думает и как живёт. На самом деле это очень глупое решение, всегда должна быть доля сомнения в своих делах и поступках, потому что никто из нас не знает их цену, их правильность. Только со временем они дают свои плоды.

Мудрый человек не тот, кто может со временем увидеть свои ошибки и признать свою неправоту, а тот, кто с самого начала понимает, что может ошибаться, и обращается за помощью к Богу, говорит простые слова:

"Господи, вразуми меня, дай мне понять, дай мне осознать, чем я живу, что делаю правильно, а что делаю неверно".

Потому что где великая гордыня и высокоумие ("я всё сам знаю, умею, никто мне не указ, все вокруг глупые, один только я умный") — там большая беда. А таких людей среди нас очень много. Особенно в нашей каждодневной жизни, в наших семьях, среди тех, кто рядом с нами.

Чем больше человек учится, узнаёт что-то новое, тем больше он начинает понимать, что многого не знает. Что всё, чему он научился, — это капля в море великого познания. Чаще всего люди, прочитавшие пару книг (не дай Бог, ещё какой-нибудь психологии очередной), начинают из себя строить великих знатоков: они рассказывают, как нужно жить, что нужно делать, а чего не нужно. Среди них есть и мы с вами. Но если мы сами не знаем до конца, как нужно жить и поступать, то почему мы имеем право кому-то указывать? Об этом нужно думать постоянно, всё время, всегда. Особенно когда мы с вами вспоминаем такие дни, как этот.

Опасность самонадеянности

Казалось бы, "просто" икона "Знамение" — где-то что-то когда-то произошло. А как много в этом смысла. Ведь тогда шёл брат на брата, сын на отца, отец на сына — была братоубийственная война.

Мы все были русские, жили в одном месте и воевали между Суздалем и Великим Новгородом. Это не другой континент, страна или планета, всё рядышком, в одном месте. Отчего же воевали? От великого ума, от великой гордыни, от великого тщеславия.

Развязали войну. Сначала гнев, негатив, а дальше начинает проявляться огромное количество проблем. Это и сегодня посреди нас, в наших домах. Сегодняшняя война между родителями и детьми, когда родители порой не знают, что нужно сказать, говорят какую-то ерунду, а дети не способны их понять, не слышат их и разрывают отношения.

В молодости человек бывает самонадеянным, плохо, когда, взрослея, он этого не понимает. Есть такие люди, которые приходят в храм и говорят: "Да что там, батюшка, ваши евангелия, ваши религии, — всё это ерунда полная. О чём вы учите? Обманываете людей, говорите какую-то ересь и т. д.". Я с этим часто сталкиваюсь за двадцать с лишним лет служения в сане священника. Сейчас, правда, в меньшей степени, потому что люди уже стали больше понимать, к чему-то стремиться. Диалог с такими людьми — очень печальный, его диалогом-то назвать нельзя. Это монолог человека, который пытается изложить свою позицию, ему всё равно, что ты хочешь сказать.

Вся жизнь многих людей заключается в том, чтобы не делать ничего плохого. А я всегда задаю простой вопрос: "А что делаешь ты хорошего?" Проще сравнить себя с плохим и сказать: "Я не такой, я лучше". Но дело-то не в этом.

Нужен диалог каждого человека с самим собой: "Кто я, зачем живу, что хорошего я делаю в жизни?"

Приходит понимание, что многое не сделано, не осознано, что-то надо менять. И тогда начинается разумное размышление. Не надо бояться этих размышлений. Нужно просто поразмыслить и самому себе честно и справедливо ответить, что ты собой представляешь.

Научившись откровенно говорить с самим собой и честно признавать свои ошибки, задумаешься, что нужно сделать, чтобы измениться.

Если этот диалог будет всё время существовать внутри, в какой-то момент придут ответы. Они лежат на поверхности: изучайте и стремитесь, учитесь и молитесь. Обращайтесь к Богу как можно чаще с просьбами о вразумлении, об изменении себя, о помощи в решении своих проблем и ошибок. Только научиться этому очень тяжело.

Воздастся по делам

И в этот особый день, когда мы воспоминаем сложные перипетии нашего государства, мы видим, что даже по прошествии веков многое осталось неизменным: кто-то что-то делит, кто-то с чем-то разбирается, кто-то не может понять, что нужно, а что нет. В этот день нам стоит задуматься, отчего всё это происходит, и не давать односложный ответ: "Все вокруг дураки, надо жить по-другому", — а задать себе вопрос: "Откуда в человеке возникают такие проблемы?" И если мы послушаем самих себя, то мы ответим на этот вопрос. Главное, будьте внимательны к тому, что говорите и делаете. Как поступаете с другими, так же поступят и с вами. Не забывайте эти слова.

Я всегда вспоминаю Господа нашего Иисуса Христа, который сказал в Евангелии такие поучительные слова: "Какою мерою меряете, такой и вам будет отмерено". Задайте себе вопрос: "Какой мерою мы меряем и сколько нам будет отмерено?"

Терпения всем нам желаю, помощи Божьей, радости, простой, элементарной, и заступничества, которое может нам дать Господь по нашим с вами обращениям и молитвам. Помогай нам всем, Господь! С Богом! Всех благ!

Уточнения

Ико́на Зна́мение Пресвято́й Богоро́дицы (Богоматерь Знамение) — православная икона с изображением, принадлежащим к иконописному типу Оранта.

